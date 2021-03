Met de Muziek-app kun je muziek streamen in hoge kwaliteit als je Apple Music-abonnee bent. Zo klinkt je muziek een stuk beter als je onderweg bent. In deze tip lees je hoe je dit instelt voor de Muziek-app op iPhone en iPad.

De tijden dat alle muziek lokaal op je toestel moest staan, zijn voorbij. Tegenwoordig stream je je muziekcollectie via iTunes in de Cloud of maak je gebruik van Apple Music of iTunes Match. Daarvoor gebruik je de standaard Muziek-app die je op de iPhone vindt. Deze app probeert mobiele data te besparen door de audiostream te optimaliseren, maar als je een onbeperkte databundel hebt of wil profiteren van 5G kun je ook voor een betere audiokwaliteit kiezen.

Hoge kwaliteit muziek streamen op de iPhone

Deze tip is bedoeld voor mensen die de Muziek-app op de iPhone gebruiken om muziek te streamen via het mobiele netwerk. Je schakelt de hogere kwaliteit als volgt in:

Start de Instellingen-app op je iPhone. Ga naar Muziek > Mobiele data. Zorg dat de schakelaar bij Mobiele data is ingeschakeld. Zet de schakelaar bij Streaming aan. Zet de schakelaar bij Streamen met hoge kwaliteit aan.

Je krijgt nu muziek in betere geluidskwaliteit. De iets hogere bitrate kan ervoor zorgen dat het bufferen iets langer duurt, waardoor je een seconde langer moet wachten voordat de muziek begint te spelen. Maar dat is een kleine opoffering voor het feit dat je vanaf nu naar betere kwaliteit muziek luistert.

Ook voor Spotify

Je hebt natuurlijk alleen iets aan deze tip als je Apple Music-abonnee bent. Ben je Spotify-gebruiker, dan hebben we een andere tip om Spotify-muziek in hoge kwaliteit te luisteren:

Bekijk ook Zo beluister je Spotify in een veel betere geluidskwaliteit Verbeter de geluidskwaliteit van Spotify met de 'Zeer hoog'-instelling. Je beluistert de muziek dan in een audiokwaliteit van 320 kbps, veel hoger dan de standaard instelling voor de geluidskwaliteit.

Meer tips voor de Muziek-app en Apple Music: