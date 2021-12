Elk onderdeel van AirPods 3 is speciaal ontworpen

Gary Geaves, verantwoordelijk voor de akoestiek van Apple-producten, gaf een interview aan de publicatie What Hi-Fi. Hij sprak over het design en de ontwikkeling van de AirPods 3 en benadrukte daarbij dat alles zelf ontworpen is. Geen enkel onderdeel kwam “van de plank”. De AirPods gebruiken een complex akoestisch systeem, aldus Geaves. Ook de versterker en andere onderdelen zijn uniek. Het halfopen design is popualair bij consumenten, maar voor het audioteam leverde het nogal wat uitdagingen op.



Beperkingen van Bluetooth

Ook is Geaves kritisch over Bluetooth, dat obstakels opwerpt voor de geluidskwaliteit:

We proberen het maximale uit de Bluetooth-technologie te halen en er zijn wat trucs die we kunnen toepassen om de beperkingen van Bluetooth te omzeilen. Maar eerlijk gezegd: we zouden meer bandbreedte willen en… laat ik er verder niets over zeggen. We willen meer bandbreedte.

Duidelijk is dat Geaves er niet dieper op mag ingaan van zijn werkgever. Interviewer Tom Parson zegt tussen de regels door te begrijpen dat Apple een plan heeft om de huidige beperkingen buitenspel te zetten. Dat zou kunnen betekenen dat Apple overstapt naar Qualcomm’s aptX Lossless formaat, maar het zou ook kunnen dat Apple werkt aan een eigen Bluetooth-alternatief. Momenteel is het al wel mogelijk om aptX op de Mac te luisteren, maar de iPhone en iPad ondersteunen het nog niet.

Geaves vertelt in het interview nog meer over de AirPods, waaronder het feit dat Adaptive EQ werd toegevoegd om tegemoet te komen aan de verschillende type oren. Daardoor krijg je een gelijkmatige requentierespons, ongeacht hoe goed de oortjes passen. Het interview bevat nog meer interessante details voor mensen die er meer over willen weten.