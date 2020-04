Siri is de persoonlijke assistent op je iPhone, iPad, Apple Watch en Mac. Je kunt Siri ook handsfree gebruiken dankzij het commando ‘He Siri’ (Hey Siri in het Engels). Dit is vooral handig als je Siri wilt gebruiken in de auto en je je handen aan het stuur wilt houden of als je tijdens het koken een timer wil zetten. In dit artikel leggen we uit hoe je Siri handsfree kunt activeren met ‘Hé Siri’.

Hé Siri, doe eens wat voor me?

Normaal gesproken kun je Siri activeren door de homeknop of zijknop van je iPhone of iPad ingedrukt te houden, tot je een trilling voelt of een belletje hoort. Je kunt ook de afspeelknop van je koptelefoon ingedrukt houden.

Met de juiste instellingen is het echter mogelijk om Siri te activeren zonder een knop aan te raken. Roep ‘Hé Siri’ en je iPhone of iPad zal direct reageren en de vraag beantwoorden die je er achteraan stelt. De opdracht “Hé Siri, stuur een bericht naar mijn man dat ik later thuis kom” zorgt er dus voor dat je iPhone een bericht verstuurt. Je activeert dit via Instellingen > Siri > Luister naar ‘Hé, Siri’.

Hé Siri: geschikte toestellen

‘Hé Siri’ werkt draadloos op de volgende toestellen:

Op oudere toestellen zoals de iPhone 4s, iPad (3e generatie) en de oudere iPad mini’s, kun je ook Hé Siri gebruiken. Een voorwaarden bij deze toestellen is dat ze wel aan een voedingsbron aangesloten moeten zijn. Het werkt dus alleen als het apparaat aan de oplader ligt. Dit geldt voor alle toestellen vanaf iOS 8, met uitzondering van het rijtje hierboven dus.

Daarnaast is Hé Siri ook beschikbaar op de Apple Watch, AirPods 2 en AirPods Pro, HomePod en bepaalde Mac-modellen. Meer over Hé Siri op de Mac lees je in onze aparte tip.

Bekijk ook Zo kun je 'Hé Siri' gebruiken op de Mac Je kunt Hé Siri ook op de Mac gebruiken. Dit kan op twee manieren. In deze tip leggen we Uit hoe Siri activeren met je stem werkt.

Vanaf iOS 9 luistert je toestel alleen naar jouw eigen stem, waardoor niet iedereen zomaar ‘Hé Siri’ kan roepen om jouw iPhone activiteiten te laten uitvoeren. Bij het instellen geef je verschillende commando’s zodat Siri je stem leert kennen. Toch kan het zo zijn dat Siri spontaan reageert op iets wat bijvoorbeeld op televisie gezegd wordt.

Hé, Siri inschakelen

De Hé, Siri-functie inschakelen doe je via de volgende stappen:

Open de Instellingen-app op je iPhone. Ga naar Siri en zoeken. Zet de schakelaar aan bij: Luister naar ‘Hé, Siri’.

Volg de stappen om ‘Hé Siri’ te configureren. Je zult verschillende commando’s een aantal keer moeten inspreken, zodat Siri jouw stem herkent. Om de kwaliteit van de stemherkenning te verbeteren, moet je ook enkele andere commando’s hardop uitspreken.

Bekijk ook Siri (opnieuw) instellen en trainen op je iPhone en iPad, zo werkt het Herkent Siri je stem niet goed, dan kun je Siri opnieuw trainen om je stem beter te leren herkennen. Deze tip vertelt hoe je Siri opnieuw kunt instellen zodat de assistent beter getraind is voor jouw stem.

He Siri blokkeren of altijd toestaan

Wil je even niet dat Siri naar je commando luistert en handsfree reageert, maar vind je het onhandig om de hele functie uit te schakelen? Je kan He Siri tijdelijk blokkeren door je iPhone met het scherm naar beneden op een tafel te leggen. Je kan ook het scherm op een andere manier bedekken door er bijvoorbeeld iets op te leggen. Op dat moment weet de iPhone dat hij niet moet reageren op mogelijke commando’s. Het is daardoor een handig trucje om de Hey Siri-functie tijdelijk niet te gebruiken.

Sinds iOS 13.4 kun je er ook voor kiezen om Siri altijd te laten meeluisteren, zelfs als je iPhone met het scherm naar beneden ligt. Je schakelt dit als volgt in:

Ga naar de Instellingen-app en tik op Toegankelijkheid. Kies onderaan voor Siri en zet de schakelaar bij Luister altijd naar ‘Hé, Siri’ aan.

Hé, Siri uitschakelen

Soms kan het gebeuren dat Hé, Siri zomaar actief wordt, terwijl je bijvoorbeeld een Netflix-film zit te kijken. Gebeurt dat regelmatig en begint het vervelend te worden, dan kun je Hé, Siri ook weer uitschakelen via de stappen in onze aparte tip. Zo schakel je handsfree Siri weer in een paar stappen uit.

Privacy van ‘Hé, Siri’

Omdat je op de nieuwere iPhones altijd Siri kunt activeren door het roepen van ‘Hé, Siri’ ontstond bezorgdheid over de privacy. De iPhone luistert namelijk constant mee, maar dat betekent niet dat de iPhone constant geluidsopnames maakt en naar de servers van Apple doorstuurt. Alle data blijft lokaal op jouw iPhone staan en het toestel luistert alleen naar het ‘Hé Siri’-commando, uitgesproken met jouw eigen stem.

Wel bleek in 2019 dat Apple inhuurkrachten gebruikte om mee te luisteren met Siri-opnames. Tegenwoordig worden audio-opnames van Siri niet meer bewaard en moet je je apart aanmelden om mee te doen met het verbeteren van Siri. Je opnames kunnen dan geanalyseerd worden door Apple-medewerkers. Dit zijn geen inhuurkrachten meer. Je kunt te allen tijde je Siri-geschiedenis wissen en uitschakelen.

Bekijk ook Zo kun je Siri opnames verwijderen en uitschakelen Apple geeft je de mogelijkheid om je Siri opnames te verwijderen als je liever niet wil dat Apple deze opnames gebruikt om Siri verder te verbeteren. Ook kun je ervoor kiezen om helemaal geen audio van Siri met Apple te delen ter verbetering van Siri en de dicteerfunctie. In deze tip lees je hoe je je Siri opnames verwijdert en het delen van opnames uitschakelt.

Hé Siri gebruike om iemand te bellen

Een van de meest handige toepassingen van Hé Siri is om iemand te bellen. Je hoeft alleen tegen de assistent te zeggen wie er gebeld moet worden. De iPhone schakelt automatisch de speaker in voor het telefoongesprek, zodat je handsfree kunt bellen. In de auto kun je dan een telefoongesprek voeren zonder met je vingers de iPhone aan te raken. Je loopt dan ook geen kans op een boete.