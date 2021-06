Beats Studio Buds

Apple heeft de Beats Studio Buds onthuld, nadat ze al meermaals waren gelekt in documenten en op foto’s, onder andere van LeBron James. De Beats Studio Buds verschillen op een aantal punten van de eerdere Beats-producten en er is ook duidelijk onderscheid met de AirPods die Apple onder eigen merk uitbrengt. Alles over de specs, prijzen en functies lees je hier!



Beats Studio Buds in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen:

Draadloze Bluetooth oordopjes met ruisonderdrukking

Verkrijgbaar in wit, zwart en rood

In-ear design, vergelijkbaar met Samsung Buds

Rubberen eartips in meerdere maten

Ruisonderdrukking, transparantiemodus en adaptieve EQ

Voorzien van H1-chip

Prijs: €149,95 bij Apple

Dit moet je weten over de Beats Studio Buds

Apple heeft via het merk Beats al diverse draadloze oordopjes uitgebracht. De Beats Studio Buds zijn echter gemakkelijk te herkennen, want ze hebben geen oorhaak (zoals de sportieve Powerbeats Pro) en ook geen nekband (zoals de betaalbare Beats Flex). In plaats daarvan zijn het kleine ‘bolletjes’ die je in je oor stopt. Ze zijn vrij klein van formaat en zien eruit als de oortjes die eerder door Samsung en Google zijn uitgebracht. Tegelijk hebben ze wel het typische Beats-uiterlijk.

Beats Studio Buds functies

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen:

Hé Siri ondersteuning

Snel koppelen met iOS en Android

Werkt met Find My-app

Actieve ruisonderdrukking en transparatiemodus

5 uur batterijduur met ANC en transparantie uitgeschakeld

8 uur batterijduur met beide functies uitgeschakeld

24 uur batterijbuur met oplaadcase, voorzien van USB-C-poort

Dat Apple deze oortjes onder het merk Beats uitbrengt is niet zo heel verwonderlijk. Met de AirPods bedient Apple een heel ander publiek en het zou onlogisch zijn om af te stappen van het herkenbare design met het steeltje. Zo voorkomt Apple van namakerij te worden beticht, want voor veel mensen is Beats nog steeds een op zichzelf staand merk, ook al is het 100% eigendom van Apple.

Apple gaat de Beats Studio Buds in rood, zwart en wit uitbrengen. Er zit een bijpassend gekleurde ovale oplaadcase bij. Rubberen oortips voorkomen dat de oortjes uitvallen.

Apple heeft niet veel moeite gedaan om de Beats Studio Buds geheim te houden. Begin mei 2021 doken ze op in de beta’s van iOS en tvOS. Daarna volden gelekte foto’s uit de toeleveringsketen en vervolgens zagen we op Instagram superster LeBron James ermee rondlopen. Dat wijst erop dat Apple de oortjes al bewust aan een aantal influencers heeft gegeven, om ze bewust te laten ‘lekken’.

Schematische tekeningen van de Beats Studio Buds verschenen ook bij de FCC, de Amerikaanse goedkeuringsinstantie. Daaruit konden we al vrij nauwkeurig de vorm aflezen.

Beats Studio Buds kopen

De Beats Studio Buds zijn nog maar net aangekondigd door Apple en zullen binnenkort verkrijgbaar zijn, online en op