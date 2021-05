De nieuwe lossless audio-optie van Apple Music werkt niet met de AirPods. Zelfs de dure AirPods Max is niet geschikt. Maar volgens een nieuw gerucht komt daar met een software-update verandering in.

Update 20 mei: Een opmerkelijk gerucht van geruchtenlekker Jon Prosser: in zijn nieuwste video zegt hij dat de AirPods uiteindelijk wél ondersteuning gaan krijgen voor lossless audio. Momenteel is dat niet het geval, vanwege de technische beperkingen van Bluetooth. Prosser zegt dat Apple met een update de AirPods kan laten verbinden via AirPlay in plaats van alleen Bluetooth. De AirPods zouden dan verbinden via een ‘persoonlijke wifi-verbinding’, waardoor het streamen van Apple Music in lossless kwaliteit mogelijk is.

Voor zover bekend werken de huidige AirPods alleen via Bluetooth en zit er geen wifi in. Hoe een software-update voor de AirPods hier verandering in kan gaan brengen, is niet helemaal duidelijk.

Apple zou wat betreft de aankondiging en het bieden van ondersteuning voor lossless audio dezelfde tactiek gekozen hebben als bij het Zoek mijn-netwerk. Het openstellen van het Zoek mijn-netwerk voor andere partijen werd eerder aangekondigd dan de AirTag. Door lossless audio eerst te onthullen en andere bedrijven de kans te geven dit te ondersteunen vóór de AirTag, zou Apple willen benadrukken dat ze andere bedrijven meer de kans willen geven om nieuwe functies te gebruiken. Dat zou ook de reden zijn dat lossless audio precies deze week aangekondigd werd, terwijl de rechtszaak tussen Epic Games en Apple in volle gang is.

Oorspronkelijk artikel 20 mei

Vandaag kondigde Apple de komst van Dolby Atmos en lossless audio voor Apple Music aan. Zonder extra kosten kun je naar muziek in hogere geluidskwaliteit luisteren, waarbij je dankzij Dolby Atmos kunt genieten van ruimtelijke audio. Maar voor het afspelen van lossless audio en de volledige kwaliteit te kunnen ervaren, heb je helaas wel wat meer nodig. De AirPods zijn namelijk niet geschikt voor lossless audio.



AirPods niet geschikt voor lossless audio

In het persbericht en op de website van Apple was het bedrijf al opvallend stil over het al dan niet ondersteunen van lossless audio in combinatie met de AirPods (Pro) en AirPods Max. Apple zegt alleen dat het werkt met iPhone, iPad, Mac en Apple TV. Tegenover de website T3 zegt Apple nu dat alle AirPods-modellen niet compatibel zijn met lossless audio.

Voor lossless audio maakt Apple gebruik van het ALAC-formaat. Het feit dat de AirPods niet geschikt zijn, komt waarschijnlijk door de beperking van Bluetooth. De AirPods werken met Bluetooth AAC-codec, waardoor het geluidsbestand niet met het ALAC-formaat afgespeeld kan worden op de AirPods.

Apple gebruikt twee varianten van lossless audio: de standaard versie (ook wel genoemd als cd-kwaliteit) en de Hi-Res Lossless. Voor de Hi-Res-versie verklapte Apple al dat je externe apparatuur nodig hebt, zoals een USB-adapter die het signaal omzet van digitaal naar analoog. Het is echter nog onduidelijk wat je precies nodig hebt om van de gewone lossless audio te genieten vanaf je iPhone of iPad. Mogelijk heb je een bedrade hoofdtelefoon nodig. Het is ook nog mogelijk dat je een speciale adapter nodig hebt.

AirPods Max ook niet via Lightning-kabel

De AirPods Max zullen ook geen lossless muziek streamen via een aangesloten Lightning-kabel, zo bevestigde Apple tegenover Billboard. Dit komt omdat de Lightning-poort is beperkt tot analoge outputbronnen. Dit is niet native compatibel met digitale audioformaten.

Er is overigens ook geen Sonos-support voor lossless streaming. En bij CarPlay wordt maximaal 16-bit 48 kHz ondersteund, onvoldoende voor high-res lossless maar wel voldoende voor de standaard versie.

Alle AirPods- en recente Beats-modellen werken wél met Dolby Atmos en Spatial Audio. Dat betekent dat je toch kunt profiteren van beter geluid als je Apple Music luistert via de AirPods, al maak je niet van alle nieuwe functies gebruik. Lees ook onze FAQ over lossless audio bij Apple Music voor meer antwoorden op vragen.

