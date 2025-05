AirPods Pro 3 mogelijk op komst: verwijzingen ontdekt in iOS

Apple lijkt zich voor te bereiden op de komst van een nieuwe generatie AirPods Pro. In de code van een recente update zijn namelijk verwijzingen ontdekt naar “AirPods Pro 2 of later”. Dit suggereert dat de AirPods Pro 3 in aantocht zijn. De timing wijst erop dat Apple ze nog dit jaar zou kunnen aankondigen, mogelijk tegelijk met de iPhone 17.

Verwijzing in software hint naar nieuwe generatie

De ontdekking werd gedaan door X-gebruiker Aaron in een recente software-update, waarin expliciet gesproken wordt over ondersteuning voor “AirPods Pro 2 of later”. Tot nu toe kende Apple zijn AirPods meestal een unieke benaming, zoals “AirPods Pro” of “AirPods Pro 2e generatie”, zonder toevoeging van “of later”. Uiteraard is het duidelijk dat Apple ooit een opvolger zou uitbrengen, maar dit is dus de eerste keer dat Apple er zelf ‘officieel’ naar verwijst. De kans is groot dat dit ter voorbereiding is op een release later dit jaar.

Wat kunnen we verwachten van de AirPods Pro 3?

Hoewel Apple zelf nog niets heeft bevestigd, doen er al langere tijd geruchten de ronde over wat we mogen verwachten van de AirPods Pro 3. Volgens meerdere bronnen zou Apple inzetten op verbeterde sensoren voor gezondheid, zoals een hartslagsensor en temperatuurmeting. Dat sluit aan bij eerdere ambities van Apple om meer gezondheidsfuncties naar de AirPods te brengen. Daarnaast wordt er gespeculeerd over een nieuwe H3-chip, die moet zorgen voor betere ruisonderdrukking (ANC), een langere batterijduur en verbeterde geluidskwaliteit.

Wanneer kunnen we de AirPods Pro 3 verwachten?

De kans is groot dat Apple de AirPods Pro 3 aankondigt tijdens het iPhone-event in september 2025. De huidige AirPods Pro 2 met USB-C werden in 2023 nog stilletjes uitgebracht via een persbericht, maar met alle nieuwe functies in het vooruitzicht lijkt een grootsere aankondiging voor de opvolger waarschijnlijk.

Hoewel er nog niets bekend is over de prijs, is het waarschijnlijk dat Apple vasthoudt aan de adviesprijs van €279 in Nederland. Daarmee blijven de AirPods Pro 3 in dezelfde prijsklasse als hun voorganger. Geen zin om te wachten? Hieronder vind je de goedkoopste prijzen voor de AirPods Pro 2 (met usb-c).

