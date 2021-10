Je kunt AirPods Pro gebruiken om iemand beter te verstaan. Het is een nieuwe functie genaamd 'Gespreksversterking'. In deze tip lees je hoe het werkt.

Gespreksversterking (of Conversation Boost in het Engels) is een functie die de microfoon van je AirPods Pro laat samenwerken met de rekenkracht van je iPhone. De oortjes herkennen waar het geluid van een spreker vandaan komt en zullen deze stem versterken. Zit je bijvoorbeeld in een druk restaurant en versta je de serveerder niet, dan pikken de AirPods de stem op in plaats van alles luider te maken. Heb je geen AirPods Pro? Dan kan de transparantiemodus soms ook helpen om stemmen beter te verstaan, ook als je niet naar muziek luistert.

Gespreksversterking (Conversation Boost) met AirPods Pro

Denk je dat je deze functie wel kan gebruiken? Het zit nogal verstopt in de instellingen van je telefoon, maar met ons stappenplan ben je er zo. Ook leggen we een manier uit om via het Bedieningspaneel snel bij de functie te komen als je het eenmaal hebt ingesteld.

Conversation Boost instellen voor gebruik

Voordat je de functie kunt gebruiken, dien je het in te stellen. Het is belangrijk dat je AirPods Pro tijdens het proces verbonden zijn met je iPhone. De makkelijkste manier om dit te doen is door ze simpelweg in je oren te doen. Zorg ook dat je de nieuwste AirPods update hebt.

Volg deze stappen:

Verbind je AirPods Pro met je iPhone. Open Instellingen > Toegankelijkheid. Scroll naar beneden tik op Audio/Visueel. Kies bovenin voor Aangepaste koptelefoon en schakel dit in. Als je AirPods Pro zijn verbonden, vind je onderin Transparantiemodus. Tik hierop en schakel het in. Schakel nu Gespreksversterking in.

Dat was een hele mond vol. Gelukkig hoefde je dit maar één keer in te stellen. Het activeren van de functie gaat een stuk makkelijker. Dat doe je namelijk via het Bedieningspaneel, zoals we hieronder uitleggen.

Gespreksversterking gebruiken via het Bedieningspaneel

Het activeren van de hoorhulp is eenvoudig. Je zult nog één ding moeten doen via de Instellingen-app, namelijk de Horen-knop toevoegen aan je Bedieningspaneel. Volg deze stappen:

Open de Instellingen-app. Tik op Bedieningspaneel en tik op het plusje naast Horen.

De Horen-knop is onder meer voor Live luisteren, een functie waarbij je iPhone microfoon het geluid doorstuurt naar je AirPods. Heb je de knop toegevoegd, volg dan deze stappen om gespreksversterking te gebruiken:

Open het Bedieningspaneel. Lees onze tip om te zien hoe dat werkt. Zet je AirPods Pro in transparantiemodus. Lees onze tip om te zien hoe dat werkt. Tik op de Horen-knop, te herkennen aan het oortje. Scroll naar beneden en tik op Gespreksversterking om het in te schakelen.

De functie schakelt uit als je weer overschakelt naar ruisonderdrukking. Het werkt dus alleen in transparantiemodus. Wil je de hele functie uitschakelen, dan kun je dezelfde stappen volgen om dat te doen.