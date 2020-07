AirPods Pro voor de laagste prijs ooit

De afgelopen dagen zagen we de AirPods Pro voor de laagste prijs van €214, maar het kan nog minder. Een bekende elektronicaketen heeft ze nu voor €209 in de schappen liggen. Normaal betaal je er €279 bij Apple voor.

De AirPods Pro zijn de beste draadloze oortjes die je als Apple-gebruiker kunt kopen. Ze hebben ruisonderdrukking, laten je moeiteloos wisselen tussen apparaten en werken ook met HΓ© Siri. Het enige nadeel is dat ze vrij prijzig zijn. Een leuke korting is dus nooit weg. Maar let op, want soms kan een winkel de prijs opeens weer aanpassen.

Bekijken: €209,- MediaMarkt

Het is niet bekend hoe lang deze korting zal duren. Winkels kunnen soms de prijzen opeens weer verhogen. Je krijgt op korte termijn geleverd zonder extra verzendkosten.

Lees onze AirPods Pro review voor meer informatie over de voor- en nadelen!

De prijzen in deze vergelijker zijn een indicatie en laten mogelijk niet de vaak kortstondige afprijzingen zien.