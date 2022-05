‘Nieuwe AirPods Max-kleuren in 2022’

AirPods Max is verkrijgbaar in vijf kleuren: spacegrijs, zilver, groen, roze en lichtblauw. Volgens Mark Gurman van Bloomberg kunnen we in het najaar van 2022 nieuwe kleuren verwachten. Bloomberg schreef eerder ook al dat Apple nieuwe kleuren voor de AirPods Max overweegt. Of ze ook technische verbeteringen zullen bevatten, daarover is nog niets bekend. Wel zouden veel gebruikers graag ondersteuning voor lossless audio willen zien, zowel draadloos als bij bedraad luisteren. De nieuwe kleuren zullen waarschijnlijk tegelijk met de release van de AirPods Pro 2 plaatsvinden, in het vierde kwartaal van 2022.

‘Goedkopere AirPods Max-kleuren in 2022’

Gurman meldt ook dat hij hoopt op een prijsverlaging, omdat de huidige prijs van €629,- absurd is. Daar zullen veel mensen het mee eens zijn, maar er zijn geen aanwijzingen dat Apple inderdaad een prijsverlaging heeft gepland. Wel zijn er vanaf het begin geruchten dat Apple een goedkoper sportmodel in de pijplijn heeft. Het ontbreekt echter aan concrete hints dat dit sportmodel er nu daadwerkelijk aan zit te komen. Een dergelijk sportmodel zal ongetwijfeld in een andere kleur worden uitgebracht, wellicht met een beperktere keuze uit kleuren.

Wil je een goedkope AirPods Max en zoek je een koopje, dan kun je het beste kiezen voor kleuren die al wat langer verkrijgbaar zijn. Vooral bij kleuren waar de winkelketens veel voorraad van hebben liggen, zien we de grootste afprijzingen. Vaak gaat het dan om de meest neutrale kleuren zoals spacegrijs en zilver, of de opvallende kleuren zoals groen en roze. Komen er inderdaad nieuwe kleuren voor de AirPods Max bij, dan zullen deze aanvankelijk niet zijn afgeprijsd. Je moet het eerste halfjaar na de release rekenen op een prijs die op of rond de adviesprijs van €629,- ligt.

Mogelijke kanshebbers voor nieuwe kleuren zijn lila, sterrenlicht (beige) en middernacht (blauwzwart), de kleuren die Apple de afgelopen tijd veel gebruikt voor nieuwe producten. Ook een PRODUCT RED-variant in rood zou helemaal in het plaatje passen.

Apple heeft de gewoonte om bij productkleuren speciale kleuren te reserveren voor de duurdere modellen. Dat zie je bijvoorbeeld bij de 24-inch iMac: de kleuren blauw, groen, rood en zilver zijn overal te koop in alle configuraties, maar wil je een iMac in geel, oranje of paars dan kun je daarvoor uitsluitend bij Apple terecht en zit je vast aan een duurdere uitvoering, waar je de adviesprijs voor betaalt. Als Apple nieuwe kleuren voor de AirPods Max uitbrengt, is de kans groot dat het gaat om kleuren die voor dezelfde prijs in de winkel liggen, of exclusieve kleuren voor een iets hogere prijs.

AirPods Max: welke kleuren kan ik kiezen?

Wil je nu al AirPods Max hebben, dan kun je kiezen uit vijf kleuren. De prijs varieert per model. Alle AirPods Max-kleuren hebben bij Apple dezelfde adviesprijs, maar als je niet aan een bepaalde kleur gebonden bent kun je vaak een betere deal vinden bij andere winkels.

Neutrale kleur:

Spacegrijs

Zilver

Opvallende kleur:

Groen

Hemelsblauw

Roze

Heb je een neutrale kleur gekozen en vind je het toch wat saai, dan kun je losse magnetische oorschelpen kopen voor €79,- per set. Deze zijn verkrijgbaar in dezelfde kleuren als de AirPods Max zelf, dus je kunt bijvoorbeeld een spacegrijze AirPods Max voorzien van roze oorschelpen. Als je ze uitwisselt met een vriend (of zelf heel veel gekleurde oorschelpen koopt) kun je nog gekkere combinaties maken.

Actuele prijzen per kleur AirPods Max

Zoals aangegeven varieert de prijs nogal, ook in de loop van de tijd. Het loont daarom de moeite om te wachten tot jouw favoriete kleur weer een keer is afgeprijsd, bijvoorbeeld rond momenten als Amazon Prime Day of Black Friday.

Meer weten over AirPods Max? In onze round-up leggen we uit wat ze bijzonder maakt en waarom je ze wel (of niet) zou willen hebben.