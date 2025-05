In 2019 startten IKEA en Sonos een unieke samenwerking voor de Symfonisk-lijn. Deze serie bestond uit een reeks speakers die gemaakt zijn door Sonos, maar met het uiterlijk en de aanpassingsmogelijkheden zoals je die kent van IKEA. Ze waren exclusief bij IKEA te koop en konden geintegreerd worden in het volledige Sonos-systeem. Ze waren vaak iets goedkoper, maar qua geluidskwaliteit vergelijkbaar met de voordeligste Sonos-speakers. Er zijn diverse modellen op de markt verschenen, maar nu komt er een einde aan de samenwerking, zo meldt Sonos tegenover The Verge.

Sonos en IKEA stoppen met Symfonisk

In totaal hebben IKEA en Sonos drie modellen van de Symfonisk-speakers uitgebracht. De tafellampspeaker combineert een lamp en speaker in een product, terwijl de boekenplankspeaker in een boekenkast of op een plank gezet kan worden. Van beide modellen zijn twee generaties verschenen, maar vooral bij de tweede tafellampspeaker werden er de nodige veranderingen doorgevoerd. Zo werd deze meer modulair, waarbij je de voet met ingebouwde speaker kan combineren met diverse soorten lampenkappen. Voor de boekenplank waren diverse frontjes beschikbaar in verschillende kleuren. Het derde product was de schilderijspeaker: een speaker in de vorm van een paneel die je aan de muur kan hangen. Ook hiervoor waren panelen in diverse prints verkrijgbaar. Bovendien brachten de twee bedrijven diverse accessoires onder de Symfonisk-naam uit, zoals afstandsbedieningen, vloerstandaarden en ophangbeugels.

Een woordvoerder van Sonos zegt nu dat er na acht jaar een einde gekomen is aan de samenwerking. Het bedrijf zegt trots te zijn op de behaalde resultaten, maar dat er geen plannen zijn om nog nieuwe producten uit te brengen. De huidige voorraad in de winkels wordt wereldwijd opgemaakt, maar daarna is het over en uit. Als een vestiging dus geen voorraad van een bepaald model meer heeft, dan wordt dit ook niet meer aangevuld. Op dit moment is er in Nederland nog voorraad, maar het is niet duidelijk hoe lang dat nog zo blijft. Soms geeft IKEA nog wat korting op producten die uit het assortiment verdwijnen, maar of dat ook voor deze Symfonisk-speakers geldt, is niet duidelijk.

Wat betekent dit voor jouw Symfonisk-speakers?

Heb je diverse Symfonisk-speakers van Sonos en IKEA in huis staan? Dan is er gelukkig nog wel goed nieuws. Ondanks het stoppen van de samenwerking, zullen de speakers blijven werken zoals ze altijd doen. Ook krijgen bestaande producten de komende tijd gewoon nog software-updates, zoals elke andere Sonos-speaker uit het huidige assortiment. De Symfonisk-speakers zijn geschikt voor het S2-systeem van Sonos, waar ook alle huidige speakers op draaien. Hoe lang er nog software-updates voor de Symfonisk-speakers komen is niet duidelijk, maar een woordvoerder van Sonos spreekt in ieder geval over “many years to come”.

Wil je wel in het Sonos-ecosysteem blijven maar zoek je een alternatief voor de Symfonisk-speakers? Kijk dan eens in ons overzicht van Sonos-aanbiedingen.