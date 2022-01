In 2022 gaat Apple meerdere nieuwe Macs uitbrengen: van desktopmodellen zoals de iMac tot laptops zoals de MacBook Air. In dit artikel lees je overzichtelijk bij elkaar wat we van de modellen verwachten.

2022 wordt een belangrijk jaar voor de Mac. Zo gaan volgens bronnen in 2022 alle Macs over naar Apple Silicon, Apple’s eigen ontworpen chips. Apple verkoopt nu nog een mengeling van Apple Silicon- en Intel-modellen, maar dit jaar zou Apple haar laatste slag willen slaan. De gehele Mac line-up van 2022 beslaat veel verschillende modellen en wat je van de nieuwe versies kan verwachten lees je in deze vooruitblik.

#1 Mac in 2022: deze modellen komen er

De Mac line-up is enorm breed, met allerlei desktops en laptops. In 2022 krijgen we waarschijnlijk van elk model wel een nieuwe versie, hoewel de ene update kleiner zal zijn dan de andere. Dit zijn de nieuwe Macs die we in 2022 verwachten:

Daarnaast verwachten we nog dat Apple met een of meerdere nieuwe externe beeldschermen voor de Mac komt. Dit zouden goedkopere alternatieven van Apple’s eigen Pro Display XDR worden.

#2 Design Macs van 2022

Elk model krijgt zijn eigen nieuwe design. Omdat de ontwerpen zoveel van elkaar verschillen, nemen we ze per model apart met je door.

Grote iMac: de grote broer van het 2021-model

De nieuwe grote iMac, die mogelijk de naam iMac Pro krijgt, wordt de grote broer van de 24-inch iMac uit 2021. Qua design gaan de twee dan ook op elkaar lijken. We verwachten dat het algehele ontwerp erg op het 2021-model lijkt, maar dan in andere kleuren en (uiteraard) een groter jasje. We denken dat Apple kiest voor wat minder lichtere kleuren en juist bij dit model wat meer voor donker (bijvoorbeeld spacegrijs, zwart of donkerblauw). Of dat ook betekent dat de schermrand donker wordt en of de bijbehorende muis en toetsenbord ook een donkere kleurstelling krijgen, is nog afwachten.

Mac mini 2022

De Mac mini van 2022 krijgt waarschijnlijk een iets aangepast design. Er gaan geruchten dat de kleine platte Mac voorzien wordt van een glazen bovenkant, al dan niet van plexiglas, en dat hij ook iets platte wordt dan het huidige model. De huidige Mac mini heeft nog het ontwerp van het 2018-model, dus een nieuw design is zeker de verwachting. Welke kleuren Apple gaat kiezen, weten we nog niet.

Mac Pro 2022

Apple zou werken aan meerdere nieuwe Mac Pro-modellen: eentje met Intel-chip en een kleinere versie met een Apple Silicon-chip. Deze Apple Silicon-variant krijgt dus waarschijnlijk een nieuw ontwerp. Er waren eerder al geruchten dat deze qua design doet denken aan de Power Mac G4 Cube. Het wordt dus mogelijk een kleiner vierkant kastje, die net als de huidige Mac Pro modulair is en uit te breiden is met nieuwe onderdelen.

MacBook Air 2022

De nieuwe MacBook Air 2022 krijgt een ontwerp dat geinspireerd is op de iMac 2021: een kleurrijk design met veel witte elementen. De MacBook Air is voor veel gebruikers meer dan voldoende en is wat speelser dan de MacBook Pro. Er zijn al diverse renders online verschenen, gebaseerd op informatie bij bronnen. Kiest Apple echt voor dit kleurrijke ontwerp en krijgt de MacBook Air witte toetsen? Daar lijkt het wel op.

Nieuwe instap-MacBook Pro

Over dit model kunnen we kort zijn: de nieuwe instap-MacBook Pro, die dient als opvolger voor de huidige 13-inch M1 MacBook Pro, krijgt ongeveer hetzelfde ontwerp als de 2021-modellen van de 14- en 16-inch MacBook Pro. Je hoeft hier geen flitsende kleurtjes of witte toetsenbord te verwachten: Apple kiest waarschijnlijk voor zilver en spacegrijs voor de behuizing en zwart voor het toetsenbord.

#3 Prestaties 2022 Macs: bijna alles Apple Silicon

Qua prestaties zal Apple Silicon dit jaar het verschil maken. Dit is wat we van de modellen verwachten op het gebied van prestaties.

Grote iMac (Pro)

De nieuwe grotere iMac krijgt vermoedelijk dezelfde specificaties als de huidige MacBook Pro 2021. We verwachten dus dezelfde M1 Pro- en M1 Max-chips, met minimaal 32GB RAM (tot maximaal 64GB). De M1 Pro- en M1 Max-chips hebben 8 tot 10 CPU-cores en 14 tot 32 GPU-cores. Wellicht dat Apple voor de iMac er nog een schepje bovenop kan doen, omdat dit model minder afhankelijk is van de stroomvoorziening en er meer ruimte is voor koeling dan bij de MacBook Pro-modellen.

Mac mini 2022

Ook de Mac mini 2022 krijgt waarschijnlijk deze zelfde M1 Pro- en M1 Max-chip. Daarmee komt deze op gelijke voet te staan met de grote iMac en de MacBook Pro 2021. De Mac mini wordt daardoor meer geschikte voor geavanceerde foto- en videobewerking en stelt je in staat om tot drie externe displays aan te sluiten. Bij de huidige M1 Mac mini is dat nog maximaal twee, verdeeld over twee verschillende aansluitingen.

Mac Pro 2022

De Mac Pro 2022 wordt waarschijnlijk de krachtigste Mac in Apple’s assortiment. Er is gesproken over een model met 20- en 40-core CPU, met een GPU met 64- of 128-cores. Het zou ons niets verbazen als Apple voor de Mac Pro alleen de keuze biedt voor een (extra) krachtige M1 Max-chip. Wat voor chip de eventuele nieuwe Intel-versie krijgt, is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk kiest Apple in dat geval voor de nieuwste generatie Intel-chip, al weten we nog niet in welke configuratie precies. Wat we wel zeker weten, is dat deze Mac Pro-modellen echte krachtpatsers worden, waar je ook flink moet voor gaan betalen.

MacBook Air 2022

De MacBook Air 2022 krijgt volgens bronnen als eerste de nieuwe generatie Apple Silicon-chip, namelijk een M2-chip. Wat de verbeteringen van deze chip zijn ten opzichte van de M1 weten we nog niet precies, maar we denken dat je in ieder geval meer externe schermen kan aansluiten en misschien wel tot 32GB RAM ondersteunt. De kans is ook groot dat Apple er een betere camera in stopt, namelijk eentje met 1080p-resolutie. Dit is dan dezelfde camera die we al in de MacBook Pro 2021 vinden. Verder verwachten we dat Apple meer poorten gaat toevoegen en dat ook MagSafe op dit model terugkeert.

Nieuwe instap-MacBook Pro

Net als de MacBook Air 2022 krijgt de nieuwe instap-MacBook Pro een M2-chip. Andere upgrades die we verwachten zijn een 1080p-camera, opladen met MagSafe en meer poorten. Denk aan de hdmi-poort en het sd-kaartslot die we al kennen van de 2021-modellen van de MacBook Pro 2021. Het verschil met de 2021-modellen zit hem dan dus vooral in de betere specs van de M1 Pro- en M1 Max-chip en de betere hardwarespecs, zoals het display.

#4 Display van de nieuwe Macs van 2022

Van alle Macs die in 2022 het levenslicht zien, krijgen drie modellen een ingebouwd scherm: de grote iMac, de MacBook Air 2022 en de nieuwe instap-MacBook Pro.

Grote iMac (Pro)

De grote iMac (Pro) krijgt volgens informatie van verschillende bronnen een 27-inch display. Dit is hetzelfde formaat als de huidige Intel iMac en is daarmee dus drie inch groter dan de iMac 2021. We vermoeden dat Apple kiest voor een mini-LED display en daarbij ook ondersteuning biedt voor ProMotion. Daarmee wordt beeldverversing tot 120Hz ondersteund. Er zijn eerder al eens geruchten geweest dat Apple kiest voor een groter scherm van bijvoorbeeld 30- of 32-inch, maar inmiddels wijzen alle bronnen op 27-inch. Overigens: we denken dat de optie voor glas met nanotextuur, oftewel matglas, behouden blijft.

MacBook Air 2022

De MacBook Air 2022 behoudt waarschijnlijk het 13-inch formaat en wordt daarmee de kleinste MacBook in de hele lijn. Of Apple ook bij dit model kiest voor een mini-LED display, is nog de grote vraag. Het zou ons niets verbazen als Apple het houdt bij een gewoon LED-display met Retina-resolutie, dus ook zonder ProMotion. Daardoor kan Apple onderscheid bewaren tussen deze MacBook Air en de diverse MacBook Pro-modellen.

Nieuwe instap-MacBook Pro

Voor de nieuwe instap-MacBook Pro denken we dat Apple kiest voor een 14-inch display. Dat betekent dus een kleine sprong van 13- naar 14-inch. Verwacht in dat geval ook de notch zoals je die van de 14-inch MacBook Pro 2021 kent. De toevoeging van mini-LED brengt diepere zwarttinten en een hogere resolutie, samen met veel mooiere kleuren. 120Hz ProMotion-beeldverversing ligt daarbij ook in de lijn der verwachting, al is dit nog lang niet zeker.

#5 Release nieuwe 2022 Macs

De grote vraag is natuurlijk: wanneer gaat Apple al deze nieuwe Macs uitbrengen? Apple zal alle modellen verspreid over het jaar uitbrengen: twee modellen verwachten we in het voorjaar en de rest in de zomer of het najaar.

Grotere iMac (Pro): voorjaar 2022

Mac mini 2022: voorjaar 2022

Mac Pro 2022: zomer 2022 (Intel), najaar 2022 (Apple Silicon)

MacBook Air 2022: najaar 2022

Instap MacBook Pro 2022: najaar 2022

#6 Prijs van nieuwe 2022 Macs

De prijzen van de 2022 Macs lopen erg uiteen: van ruim duizend euro tot meer dan €6.500,-. Van bijna alle modellen denken we dat de prijs iets hoger zal liggen dan van de huidige versies. De enige uitzondering daarop is mogelijk de MacBook Air.

Dit verwachten we van de prijzen van de 2022 Macs:

