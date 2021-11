Er is weer een nieuw gerucht over de release van de AirPods Pro 2. De afgelopen jaren zijn er meermaals berichten geweest over de aanstaande release van de tweede generatie AirPods Pro.

Na de komst van de AirPods 3 is er nóg een nieuw AirPods-product waar al een tijdje over gesproken wordt: de AirPods Pro 2. Er gaan al sinds 2020 geruchten over de AirPods Pro 2 en ook over de release zijn al veel berichten geweest. Deze keer zegt een geruchtenlekker dat hij van bronnen bij de productieketen vernomen heeft dat de AirPods Pro 2 in het derde kwartaal van 2022 komen.



AirPods Pro 2 release: wanneer komen ze?

De nieuwe informatie is afkomstig van @FronTron, een geruchtenlekker die nog niet zo bekend is. Eerder in juni zei hij nog dat de AirPods Pro 2 in het tweede kwartaal van 2022 verwacht worden, maar hij heeft nu zijn verwachting bijgesteld naar het derde kwartaal van 2022. Tegenover MacRumors zegt hij dat de informatie afkomstig is van de productieketen, die ook de releasetiming van de AirPods 3 wist te voorspellen. Overigens bleek die voorspelling niet helemaal juist: de AirPods 3 kwamen in het vierde kwartaal van 2021, niet in het derde kwartaal.

Release dates 💯 AirPods 3:

– 2021 Q3 ✅ AirPods Pro 2:

– At least 2022 Q2 ❎

➡️ Changed to 2022 Q3 https://t.co/YaP39JoC0t — Tron ❂ (@FrontTron) November 12, 2021

Desondanks is een release van de AirPods Pro 2 in het derde kwartaal van 2022 niet ondenkbaar. Dat zou betekenen dat Apple de tweede generatie AirPods 2 tussen juli en oktober 2022 uit gaat brengen. Bekende geruchtenlekkers en analisten als Mark Gurman en Ming-Chi Kuo zeiden eerder ook al dat de AirPods Pro in 2022 komen.

De AirPods Pro 2 krijgen mogelijk een nieuw design, waarbij de stokjes helemaal verdwijnen. Er komen ook nieuwe functies op. Zo spreken bronnen over functies voor fitnesstracking, waarmee Apple de AirPods Pro nog meer kan onderscheiden van de AirPods 3. Sinds de derde generatie AirPods is het verschil tussen de AirPods Pro en AirPods steeds kleiner geworden. Meer over de geruchten van de AirPods Pro 2 lees je in ons eerdere artikel.