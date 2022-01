Welke iPads gaat Apple in 2022 uitbrengen en welke verbeteringen kun je daarvoor verwachten? We blikken vooruit op de nieuwe modellen van dit jaar, zoals de nieuwe iPad Air en iPad Pro.

Er was een tijd dat Apple niet zo goed leek te weten wat ze met de iPad aan moesten. De verkoopcijfers liepen in die periode ook flink terug. Maar mede door de pandemie worden er weer meer iPads verkocht en heeft Apple meer nieuwe modellen dan ooit. In dit artikel kijken we naar welke iPads Apple in 2022 gaat uitbrengen en welke vernieuwingen er daarvoor gepland staan. We kijken daarbij naar meerdere aspecten, zoals design, nieuwe functies en meer.

#1 iPad in 2022: welke modellen kun je verwachten?

Apple heeft in totaal vier verschillende iPad-lijnen, maar niet alle modellen krijgen in 2022 een update. Dit zijn de modellen die we dit jaar verwachten:

Dat betekent dat alleen de iPad mini geen update krijgt. Apple brengt meestal eens in de anderhalf jaar of twee jaar een nieuw model uit en de huidige iPad mini 2021 is nog geen half jaar oud. Tijd voor een opvolger is het dus nog lang niet.

#2 Design van de iPads van 2022

Voor elk model iPad verwachten we een eigen ontwerp. Op basis van de huidige modellen en die van de afgelopen jaren, verwachten we deze drie verschillende designs.

iPad Pro 2022

De iPad Pro 2022 krijgt een strak ontwerp met platte zijkanten in een aluminium behuizing. Er komt weer een 11-inch en een 12,9-inch versie, dus een compactere en een grote. Mogelijk gaat Apple wel de achterkant aanpassen. Er werd gesproken over een glazen achterkant, maar Apple zou ook kunnen kiezen voor een glazen Apple-logo. Dit zorgt ervoor dat draadloos opladen mogelijk is, maar daarover later meer. Qua kleuren denken we dat Apple weer kiest voor zilver en spacegrijs.

iPad Air 2022

De iPad Air 2022 krijgt een soortgelijk ontwerp als de iPad Pro en dus ook als de voorganger, de iPad Air uit 2020. Dat betekent dus een aluminium behuizing met platte zijkanten. Spannender wordt welke kleuren Apple gaat kiezen. We denken dat Apple wel wat nieuwe kleurtjes in het verschiet heeft, maar welke dit zijn is nog bekend. Momenteel kun je kiezen uit spacegrijs, zilver, blauw, groen en roségoud.

iPad 2022

De nieuwe instap-iPad van 2022 krijgt waarschijnlijk een meer traditioneel ontwerp. Dat betekent een gewone iPad met thuisknop, met wat afgeronde randen zonder de vlakke zijkanten. Het ontwerp van de standaard iPad is al zo’n 5 jaar ongewijzigd en dat zal dit jaar waarschijnlijk net zo zijn. Geruchtenlekker @DylanDKT zegt dat Apple pas volgend jaar voor een nieuw ontwerp zou kiezen.

#3 Prestaties van iPads van 2022

Qua prestaties gaan alle modellen erop vooruit. Maar welke chip elke nieuwe iPad van 2022 krijgt, is nog niet helemaal duidelijk. Maar verwachtingen over de prestaties van de iPads van 2022 zijn er zeker.

iPad Pro 2022

De huidige iPad Pro 2021 heeft een M1-chip. Dit was de eerste keer dat Apple een chip die zijn oorsprong kent van de Mac in een iPad gestopt heeft. Normaal gesproken stopt Apple een verbeterde versie van de A-chip in de iPad Pro, maar sinds vorig jaar is dat dus anders. De opvolger krijgt waarschijnlijk een M2-chip of een verbeterde versie van de M1. Dat zal vooral afhangen van wanneer Apple de nieuwe iPad Pro aankondigt. De M2-chip is nog even van ons verwijderd, waardoor het nog onduidelijk is welke chip de nieuwe iPad Pro precies krijgt.

iPad Air 2022

Waar wel al geruchten over zijn, is over de prestaties van de nieuwe iPad Air. Momenteel zit er nog een A14-chip in, maar Apple zou willen overstappen naar de A15-chip die we ook in de iPhone 13-serie en de iPad mini 2021 vinden. De sprong is niet zo heel erg groot. Apple maakte bij de aankondiging van de A15-chip in de iPhone 13 niet eens een vergelijking met de vorige A14-chip, dus we verwachten niet dat je in de praktijk veel verschil gaat merken.

iPad 2022

Volgens geruchtenlekker @DylanDKT stapt Apple voor deze iPad over van de A13 naar de A14-chip. Dat zou betekenen dat dit model nog steeds één chipgeneratie achterloopt op de overige modellen. De standaard iPad maakt daarmee wel een inhaalslag, want in het verleden liep dit model nog veel meer generaties achter. Voor de doelgroep is de A14-chip in ieder geval meer dan snel genoeg en ook toekomstbestendig.

#4 Displays van de iPads van 2022

Apple gebruikt verschillende displaytechnieken in vier wisselende formaten, zoals ze dat nu ook al doen. Ten opzichte van de huidige modellen verwachten we wel wat verbeteringen, zeker voor de iPad Pro en standaard iPad.

iPad Pro 2022

De iPad Pro 2022 komt ook dit jaar weer in een 11- en 12,9-inch versie, zo is de verwachting. Maar waar bij het model van 2021 alleen de grootste versie voorzien was van een mini-LED, is de verwachting dat dit jaar beide versies dit betere display krijgen. Mini-LED levert een hoger contrast en diepere zwarttinten op.

iPad Air 2022

We denken dat het scherm van de iPad Air 2022 hetzelfde blijft. Apple kiest waarschijnlijk ook nu voor een 10,9-inch Liquid Retina-display, gemaakt van LCD. Er zijn geruchten geweest over een iPad Air met OLED, maar eind 2021 werd dat alweer ontkracht.

iPad 2022

We vragen er al jaren om: een upgrade van het scherm van de standaard iPad. Dit model heeft verreweg het minst goede scherm van de hele line-up. Dat komt vooral doordat het display niet gelamineerd is en er geen antireflectiecoating op zit. Dit betekent dat er veel ruimte zit tussen het bovenste glas en het display zelf en dat de iPad voor buitengebruik wat minder geschikt is. Gebruik je een Apple Pencil, dan zul je vooral merken dat het scherm niet gelamineerd is. Of Apple daar dit jaar eindelijk eens verandering in gaat brengen, is nog de vraag. Bronnen spreken niet over deze verbetering, waardoor we denken dat Apple opnieuw kiest voor het 10,2-inch display met True Tone, zoals in het model van 2021.

#5 Functies in de iPads van 2022: deze verbeteringen komen er

Voor elke nieuwe iPad heeft Apple een aantal verbeteringen en nieuwe functies gepland. Dit is wat we van de nieuwe modellen verwachten:

iPad Pro 2022

Face ID gezichtsherkenning

Nieuw: Draadloos opladen op de achterkant

Nieuw: Werkt ook met MagSafe

Nieuw: Snellere Apple Silicon-chip

Geschikt voor Magic Keyboard voor iPad en Smart Keyboard

Werkt met Apple Pencil 2

iPad Air 2022

Touch ID in de zijknop

Nieuw: Verbeterde frontcamera met 12-megapixel lens

Nieuw: Ondersteuning voor Center Stage

Nieuw: Cellular-model met 5G

Nieuw: Mogelijk met vier stereospeakers

Nieuw: Snellere A15-chip

Geschikt voor Magic Keyboard voor iPad en Smart Keyboard

Werkt met Apple Pencil 2

iPad 2022

Touch ID in de thuisknop

Nieuw: Snellere A14-chip

Nieuw: Bluetooth 5.0 en Wifi 6

Nieuw: Cellular-model met 5G

Geschikt voor Smart Keyboard

Werkt met Apple Pencil (eerste generatie)

#6 Release van nieuwe iPads in 2022

Apple gaat de nieuwe iPads verspreid over het jaar uitbrengen. Op basis van de meest recente geruchten denken we dat dit de planning is:

iPad Pro 2022: voorjaar of najaar 2022

iPad Air 2022: voorjaar 2022

iPad 2022: najaar 2022

Normaal gesproken brengt Apple de nieuwe iPad Pro altijd in het voorjaar uit, maar omdat er nog geen nieuwe Apple Silicon-chip is weten we niet of dat dit jaar ook het geval is. Het duurt waarschijnlijk nog even voordat de M2-chip helemaal klaar is, waardoor Apple dit jaar kan kiezen voor een release in het najaar.

#7 Prijs van de iPads in 2022

Qua prijs denken we niet dat Apple veel veranderingen door zal voeren. Mogelijk wordt de 11-inch iPad Pro iets duurder, maar voor de andere modellen verwachten we geen veranderingen. Ga dus uit van deze prijzen:

Als je niet kan wachten op deze nieuwe modellen, lees dan onze iPad vergelijking voor het kiezen van het beste model. Wil je een nieuwe iPad kopen, dan vind je in ons overzicht alle actuele prijzen.

