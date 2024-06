Je kunt in iMessage met zogenaamde tapback-reacties snel reageren op een berichtje, bijvoorbeeld met een duimpje. Vanaf iOS 18 wordt dit nog handiger, want je kan dan met elke emoji of sticker reageren.

Apple’s berichtendienst iMessage bevat een aantal handige functies. Zo kun je in een thread direct reageren op iMessage-berichten. Maar als je niet per se iets inhoudelijks te zeggen hebt, maar toch wil reageren, kun je daarvoor de iMessage tapback-reacties voor gebruiken. Deze iMessage-reacties bestaan al heel veel jaar, maar worden in iOS 18 nog veel slimmer en handiger. Wij laten je zien hoe je een iMessage-tapback verstuurt en wat de nieuwe mogelijkheden zijn.

Nieuw in iOS 18 voor iMessage tapback-reacties

Apple heeft meerdere wijzigingen en verbeteringen doorgevoerd voor deze functie. Dit zijn ze op een rij:

Nieuw design : De standaardreacties (hartje, duim omhoog, duim omlaag, haha, uitroeptekens en het vraagteken) zijn opnieuw ontworpen en nu in kleu.

: De standaardreacties (hartje, duim omhoog, duim omlaag, haha, uitroeptekens en het vraagteken) zijn opnieuw ontworpen en nu in kleu. Meer snelle opties : Je kan nu in de selectie van reacties naar links vegen om meer opties te zien. Je ziet hier suggesties op basis van veelgebruikte reacties.

: Je kan nu in de selectie van reacties naar links vegen om meer opties te zien. Je ziet hier suggesties op basis van veelgebruikte reacties. Elke emoji of sticker is een reactie : Je kunt uit elke emoji of sticker kiezen die je maar wil om direct te reageren.

: Je kunt uit elke emoji of sticker kiezen die je maar wil om direct te reageren. Makkelijker zien wie wat gereageerd heeft: Hou je een bericht met tapback-reacties ingedrukt, dan zie je bovenaan direct wie wat gereageerd heeft.

Zo verstuur je een iMessage tapback-reactie

In iOS 17 en ouder kun je uit deze reacties kiezen:

Hartje

Duim omhoog

Duim naar beneden Haha

Uitroeptekens

Vraagteken

In iOS 18 en nieuwer kun je naast deze zes standaardreacties ook meteen zeven andere meestgebruikte reacties kiezen of reageren met een willekeurige emoji. Daarnaast kun je een van je iPhone-stickers als iMessage-reactie versturen. Je kan zelfs Live Stickers versturen. Lees ook onze tip over iMessage-stickers maken en gebruiken.

Een iMessage-reactie sturen kan op nagenoeg elk Apple-device, maar de manier verschilt soms wel. De stappen voor het versturen van een iMessage tapback-reactie in iOS 17 en ouder enerzijds en iOS 18 en nieuwer anderzijds zijn gelijk. Om een reactie in iMessage te sturen, doe je het volgende:

iPhone en iPad

Open het gesprek en kies het bericht waarop je een tapback-reactie wil sturen. Hou het bericht ingedrukt of tik twee keer achter elkaar. Kies de tapback-reactie die je wil versturen. Vanaf iOS 18 kun je ook een willekeurige emoji versturen. Tik hiervoor op de knop met de emoji en het plusje en kies je emoji.

Om als ontvanger reacties met een emoji te kunnen zien, heb je iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia en watchOS 11 of nieuwer nodig. Heb je een oudere versie, dan krijg je een nieuw bericht met daarin de tekst “Heeft gereageerd met [emoji] op [bericht]”.

Mac

Open het gesprek en kies het bericht waarop je een tapback-reactie wil sturen. Hou het bericht met je muiscursor ingedrukt of klik met je rechter muisknop. Met je rechter muisknop kun je bovenaan meteen een standaardreactie kiezen. Kies anders eerst voor Tapback en kies je reactie. Vanaf macOS Sequoia kun je ook een emoji kiezen.

Apple Watch

Open het gesprek en kies het bericht waarop je een tapback-reactie wil sturen. Hou het bericht ingedrukt of tik twee keer achter elkaar. Kies de voorgestelde reactie. Vanaf watchOS 11 kun je ook een emoji kiezen om als reactie te sturen.

Zo bekijk je wie wat gereageerd heeft

Je kan op elk iMessage-bericht maar een reactie sturen. Kies je een andere, dan vervangt deze je vorige reactie. Maar meerdere mensen kunnen wel verschillende reacties geven op hetzelfde iMessage-bericht. Dat is vooral handig in groepsgesprekken. Je kunt gelukkig eenvoudig zien wie wat gereageerd heeft.

Om te weten wie welke tapback-reactie gestuurd heeft, hoef je alleen maar het desbetreffende bericht ingedrukt te houden. Bovenaan het scherm verschijnt dan in beeld wie welke reactie gestuurd heeft.

In WhatsApp kun je op een zelfde manier emoji reacties versturen. In onze tip lees je hoe je dat doet.

Meer over iOS 18

iOS 18 is de grote nieuwe iPhone-update van 2024. In iOS 18 vind je talloze nieuwe functies, waaronder een vernieuwd beginscherm, een opnieuw ontworpen Bedieningspaneel en talloze vernieuwingen in standaardapps zoals Berichten, Foto’s en Mail. Ook komt er een nieuwe Wachtwoorden-app. Apple Intelligence, het nieuwe systeem voor slimme functies, is ook een belangrijk onderdeel van iOS 18. De geschikte toestellen voor iOS 18 zijn de iPhone XS en nieuwer. De releasedatum van iOS 18 staat gepland voor dit najaar. Tot die tijd is de beta van iOS 18 beschikbaar.