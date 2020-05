In de App Store vind je heel veel apps voor je Apple Watch die allerlei accessoires in huis kunnen bedienen. Denk aan je Philips Hue-lampen, thermostaten of beveiligingscamera's. In dit artikel zetten we enkele van deze apps op een rijtje.

Apple Watch apps voor je smart home

Onze huizen worden steeds slimmer dankzij met Wi-Fi uitgeruste thermostaten, beveiligingscamera’s, lampen en andere apparaten voor thuis. Ook HomeKit zorgt ervoor dat je vanaf je iOS-apparaten en met Siri allerlei apparaten kunt bedienen. Het is echter niet altijd even handig als je elke keer je iPhone uit je zak moet halen terwijl je een slimme Apple Watch om je pols hebt zitten. Gelukkig zijn er heel wat apps voor de Apple Watch waar je al dit soort slimme apparaten mee kunt bedienen. Dit zijn de beste smart home Apple Watch-apps voor het bedienen van je huis.

Apple Watch-apps voor HomeKit

Heb je een hele reeks aan HomeKit-accessoires in huis, dan zijn de onderstaande apps goede opties voor het bedienen van je apparaten.

Apple’s Woning-app

Apple heeft een eigen Woning-app, die ook op de Apple Watch beschikbaar is. Deze combineert al je HomeKit-apparaten in één handige app, zodat je een centraal punt hebt om je apparaten te bedienen. Met de Apple Watch-app voor HomeKit kun je snel lampen en scènes activeren, zonder dat je hiervoor je iPhone nodig hebt. In de Apple Watch-app kun je bovendien de helderheid van lampen instellen en ook de kleur selecteren. Heb je een camera, dan bekijk je zelfs de beelden vanaf je horloge.

HomeRun

HomeRun is één van de betere Apple Watch-apps voor HomeKit. Met de app kun je eenvoudig met een enkele druk op de knop allerlei scenes activeren. Je herkent ze aan een icoontje en een kleur en je plaatst er heel veel tegelijk op het scherm, zodat je minder hoeft te scrollen. Je kan zelfs scènes voor je huis koppelen aan een complicatie, zodat je rechtstreeks vanaf je wijzerplaat een bepaalde groep accessoires kan activeren. Je kan zelfs routines instellen, waardoor de complicaties zich aanpassen aan het moment van de dag. De app ondersteunt ook de Siri-wijzerplaat voor functies die voor jou van belang zijn. De mogelijkheden zijn eindeloos en als je graag alles vanaf je Apple Watch wil bedienen, is dit de app die je moet hebben.

Van dezelfde maker zijn ook de apps HomeCam (voor HomeKit-camera’s), HomeScan (voor het verbeteren van de Bluetooth-verbinding bij apparaten) en HomePass (voor het opslaan van je HomeKit-codes). Alle apps zijn zeker de moeite waard.

Home+

Het gaat hier niet om de Woning-app van Apple, maar om de Home-app die al enige tijd beschikbaar is in de App Store. Deze app is vrij prijzig, maar biedt wel ontzettend veel mogelijkheden. Door accessoires, scènes en groepen als favoriet te markeren in de iOS-versie, worden deze automatisch geplaatst in de Apple Watch-app. Helaas kun je dit niet doen voor de Triggers die ervoor zorgen dat scènes bijvoorbeeld op basis van locatie automatisch geactiveerd worden. Toch kun je met de Home-app op je Apple Watch veel doen. Een minpuntje is dat je de helderheid en kleuren van lampen niet zelf kunt instellen vanaf de Apple Watch. En een klein prettig detail: als je een scene of accessoire activeert, weet je dankzij een korte trilling dat het aanzetten geslaagd is.

Home Flash

Wil je iemand in huis roepen, maar hoort hij of zij je niet omdat de muziek te hard staat? Home Flash laat je snel de lampen knipperen om de aandacht van je huisgenoten te krijgen. Het is dus niet zozeer een app om alles tot in de puntjes te bedienen, maar kan wel goed van pas komen. Behalve het laten knipperen van lampen (werkt ook met slimme schakelaars), kun je ook de kleur van de lampen aanpassen.

Devices

Devices is een prettige app die werkt met grote iconen en knoppen. Dit zie je uiteindelijk ook terug in de Apple Watch-app. Lampen zijn te herkennen aan een half zonnetje, terwijl je een thermostaat in één oogopslag ziet dankzij de thermometer. Deze Apple Watch-app laat je bovendien de kleur aanpassen van je lampen en de temperatuur van je thermostaat aanpassen. De app categoriseert je accessoires per type, maar door stevig op het scherm te drukken kun je ook sorteren per kamer.

myHome

De app myHome heeft wat weg van de eerder genoemde Home-app, maar is wel een stuk goedkoper. Ook deze app laat je allerlei HomeKit-apparaten bedienen en maakt dit mogelijk via de Apple Watch. Deze app deelt je acties in in scènes, accessoires en groepen en maakt gebruik van schakelaars om je apparaten aan of uit te zetten. Bij een thermostaat kun je bijvoorbeeld zelf waardes instellen voor de temperatuur.

Koogeek

Koogeek maakt allerlei slimme stekkers die met HomeKit samenwerken en de bijbehorende app is ook beschikbaar voor de Apple Watch. De app heeft twee weergaves: een overzicht van accessoires en een overzicht van scenes. Je wisselt eenvoudig door naar links of rechts te vegen en met een tik op het scherm kun je het accessoire bedienen of de scene in- of uitschakelen. Je hebt niet per se een Koogeek nodig om de app te kunnen gebruiken.

Apple Watch-apps voor Philips Hue

De Philips Hue-lampen verbinden via je eigen Wi-Fi netwerk met je iPhone, iPad en Apple Watch dankzij voor Hue-geschikte apps. Er zijn meerdere apps beschikbaar voor de Apple Watch waar je je lampen mee kunt bedienen, naast de standaard Hue-app voor Apple Watch.

iConnectHue

Deze Hue-app is verreweg de meest uitgebreide die je kunt vinden en gelukkig hoort er ook een Apple Watch-versie bij. Je kan er scenes en kamers mee activeren en zelfs de kleur van een lamp mee selecteren, rechtstreeks vanaf je horloge. Om alles uit de Apple Watch-app te halen, heb je wel de in-app aankoop Watch Plus nodig. Deze kost €2,29, wat een relatief hoge prijs is. Je haalt dan echter wel een krachtige app in huis.

Hue Essentials

Deze Nederlandse Hue-app werkt sinds kort ook op de Apple Watch. Je kan vanuit de Apple Watch-app direct scènes activeren, de helderheid aanpassen en kleuren instellen. Met de app selecteer je ook je favoriete scènes en lampen, zodat de juiste altijd binnen handbereik zijn. Het is zelfs mogelijk om om gegevens van de Hue-bewegingssensor uit te lezen. Behalve met Hue werkt de app ook met deCONZ en diyHue.

Hue Lights

Met deze app kun je allerlei handige trucjes met je verlichting uitvoeren. Je kan de lampen bijvoorbeeld laten knipperen of snel de helderheid aanpassen, rechtstreeks vanaf je horloge. Je kan scenes vanuit de iOS-versie van de app toevoegen aan de Apple Watch. De iOS-app is niet de mooiste app die je ooit gezien hebt, maar de Watch-versie werkt snel.

Overige smart home Apple Watch apps voor bediening van apparaten

Naast Apple Watch-apps voor Hue en HomeKit-apparaten zijn er nog meer apps beschikbaar die andere producten kunnen bedienen. Denk bijvoorbeeld aan de reeks Nest-producten of andere slimme en gekoppelde apparaten in huis.

Honeywell Home

Heb je apparaten van Honeywell, zoals een thermostaat, dan kun je deze bedienen met je horloge. De Apple Watch-app heeft verschillende standen en kan snel de temperatuur wat hoger of lager zetten. Je moet je wel eerst aanmelden in de iOS-app of daar een account aanmaken om de app te kunnen gebruiken, maar als je een thermostaat hebt, heb je dat waarschijnlijk al gedaan.

Thermo Watch for Nest en Ecobee

Deze app werkt samen met HomeKit thermostaten van Ecobee, maar ook met de Nest thermostaat. De app ziet er mooi uit en bevat allerlei complicaties, ook voor de allernieuwste wijzerplaten. De app werkt ook met Siri Shortcuts, zodat je toch met Siri instellingen aan je Nest-thermostaat kan aanpassen. De temperatuur aanpassen kan ook met een draai aan de Digital Crown. Dit maakt van deze app een veelzijdige optie voor Nest-gebruikers.

IFTTT

Je bent misschien bekend met IFTTT, de app waarmee je allerlei diensten met elkaar kan laten communiceren en automatiseren. IFTTT werkt ook met Hue en met Nest, dus dat geldt ook voor de Apple Watch-app. Je kan je Nest zo op van tevoren ingestelde waardes instellen of je lampen aan of uitzetten. Voor een volledig overzicht van ondersteunde diensten, bekijk je de site van IFTTT.

