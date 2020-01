Accessoires aansluiten op je iPad

Welke apparaten je kunt aansluiten op je iPad is afhankelijk van het model. Op de normale modellen met Lightning-aansluiting heb je vaak een adapter nodig, terwijl je op nieuwere iPad Pro’s met USB-C-poort de accessoires rechtstreeks kunt aansluiten. In deze tip leggen we uit hoe het werkt, ook als je meerdere USB-accessoires tegelijk wilt gebruiken.

Accessoires aansluiten op iPads met Lightning-poort

De Lightning-kabel van de iPad gebruik je meestal om een oplaadkabel aan te sluiten. Maar je kunt er ook heel andere accessoires op aansluiten, zoals een Apple Pencil of allerlei USB-accessoires, zoals een digitale camera. Gebruik je een USB-hub, dan kun je zelfs meerdere accessoires koppelen met je iPad. Daarover lees je verderop meer.

Voor het aansluiten van de accessoires heb je vaak een adapter nodig, bijvoorbeeld:

Deze accessoires kun je zoal aansluiten op een iPad:

Digitale camera

Toetsenborden

Geheugenkaartlezers

Projectors/beamers

Ethernet-adapters

MIDI-apparaten

Audio-interfaces voor bijv. muziekinstrumenten

Niet alle accessoires zijn geschikt. Als ze speciale drivers vereisen (zoals een printer) kun je ze niet zomaar aansluiten op een iPad. Ook sommige muziekinstrumenten werken niet en je kunt niet zomaar een willekeurige USB-stick of harddisk aansluiten en de inhoud ervan uitlezen. Er zijn wel speciale geheugensticks met Lightning-aansluiting, maar daarvoor heb je vaak een app nodig om de inhoud uit te lezen.

Meerdere USB-accessoires aansluiten op iPad met Lightning-poort

Wil je meerdere USB-accessoires aansluiten, dan kan dat met een USB-hub, bij voorkeur eentje met eigen stroomtoevoer. Je steekt de uitvoer van de hub in de Lightning-adapter. Daarna steek je de stekker van de hub in het stopcontact en sluit je alle gewenste apparaten in de hub, elk met een eigen USB-kabel. Je zou dan bijvoorbeeld gelijktijdig een SD-kaartlezer voor je foto’s kunnen aansluiten en een MIDI-toetsenbord om muziek te spelen.

Er zijn wel wat beperkingen bij het aansluiten van meerdere USB-accessoires. Zo kun je niet meerdere audio-interfaces tegelijk gebruiken. De stroomvoorziening kan ook een probleem zijn. De accessoires zelf krijgen stroom via de USB-hub, maar de iPad is de bottleneck. Als je heel veel accessoires aansluit waarmee voortdurend communicatie plaatsvindt, kost dat nogal wat energie. Opladen kan niet als de Lightning-poort al bezet is.

Gelukkig is ook daar een oplossing voor: de Lightning-naar-USB-3-camera-adapter (deze dus) gebruikt. Die heeft namelijk ook een Lightning-ingang waar je een normale Lightning-laadkabel op kunt aansluiten.

Accessoires aansluiten op iPads met USB-C-poort

Op de iPad Pro 2018 en nieuwer vind je een USB-C-aansluiting, waardoor je veel meer mogelijkheden hebt. Je kunt dan bijvoorbeeld een 5K-scherm aansluiten of je iPhone opladen. Het is geschikt voor andere:

Digitale camera’s

Toetsenborden

Geheugenkaartlezers

Externe schermen tot 5K

En meer

Het is niet mogelijk om printers en Thunderbolt 3-schermen aan te sluiten en bij gebruik van externe opslagmedia zoals USB-sticks zie je alleen foto’s en video’s, geen documenten.

Meer info vind je in onze tip USB-C op de iPad Pro: dit kun je aansluiten, dit werkt wel en niet.