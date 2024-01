#2 Diverse aanpassingen voor de EU

iOS 17.4 zit vol met allerlei aanpassingen die in het kader van de Digital Markets Act (DMA) moeten worden gedaan. Sommige van die wijzigingen zullen al in de beta van iOS 17.4 te zien zijn. Er zijn ook andere, waarvan we de impact pas later gaan zien. Zo gaat Apple de NFC-chip van de iPhone openstellen voor andere betaalmethoden, maar het zal wel even duren voordat banken en betaalaanbieders hun systemen daarop hebben aangepast. Dit is in de Instellingen-app al terug te zien aan de nieuwe optie ‘Contactloos en NFC’ (die nog geen verdere functionaliteit bevat).

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen die in iOS 17.4 worden doorgevoerd:

Apple gaat sideloading toestaan in de EU

Er zijn voortaan andere browser engines dan WebKit toegestaan

De NFC-chip wordt opengesteld voor andere betaaldiensten

Er komen nieuwe betaalmethoden, zodat je niet vastzit aan het betaalsysteem van de App Store

Ontwikkelaars mogen je wijzen op interessante aanbiedingen buiten de app

Er gelden in de EU nieuwe voorwaarden voor ontwikkelaars, die overigens niet verplicht zijn (als ze overstappen naar de nieuwe voorwaarden, kunnen ze echter niet meer terug)

Een andere wijziging is de commissiestructuur in de EU. Er gaan lagere percentages gelden voor appontwikkelaars en als ze gebruik willen maken van Apple’s betaalsysteem, kost dat 3%. Daarnaast wordt er 50 cent voor elke eerste download in rekening gebracht bij appontwikkelaars die meer dan 1 miljoen apps per jaar tellen. Het kan hier dus ook gaan om gratis apps zoals TikTok: zij hoefden voortaan alleen geld af te dragen als ze in-app aankopen boden, maar vanaf iOS 17.4 gaan ze ook betalen voor downloads van de gratis app.