Met de tweede beta van iOS 26 heeft Apple de eerste aanpassingen van de grote update doorgevoerd. Het is slechts het begin: de tweede beta bevat doorgaans niet al teveel wijzigingen, want pas vanaf de derde beta zien we meestal grotere veranderingen. Hoe dan ook valt er genoeg nieuws te ontdekken in iOS 26 Beta 2 en wij hebben ze voor je op een rij gezet.

#1 Verbeterd Bedieningspaneel: beter leesbaar

Apple heeft het Bedieningspaneel in de tweede beta van iOS 26 een stuk beter leesbaar gemaakt. In de eerste beta was er sprake van hele erge transparantie, waardoor de achterliggende knoppen de leesbaarheid van het Bedieningspaneel zelf verslechterd. In de tweede beta is meer blur toegevoegd, waardoor de achtergrond waziger is, met als gevolg dat het Bedieningspaneel zelf een stuk duidelijker is. Of de weergave uit de eerste beta een bug was of dat Apple het Bedieningspaneel na feedback van testers verbeterd heeft, is niet duidelijk.

Bedieningspaneel iOS 26 Beta 1 vs Beta 2

#2 Nieuwe widget voor Apple Music

De tweede beta voegt een elfde widget toe aan de Muziek-app. Er is in de tweede beta van iOS 26 een widget voor live-radio, waarmee je snel een van Apple’s eigen live radiozenders kan starten.

Apple Music widget in iOS 26

#3 Minder ruimte tussen de knoppen in Instellingen

Tussen de knoppen in de Instellingen-app is de witruimte sterk verminderd. In de eerste beta waren de knoppen flink vergroot, waardoor je veel minder op het scherm zag zonder te hoeven scrollen. In de tweede beta heeft Apple de witruimte rondom knoppen een stuk ingeperkt, zodat bijvoorbeeld de optie Toegankelijkheid meteen zichtbaar is zonder te hoeven scrollen. Dit geldt ook voor opvolgende menu’s, zoals bij Algemeen.

iOS 26 Beta 1 vs Beta 2 met Instellingen

#4 Maak minder doorzichtig heeft sterker effect

De optie Maak minder doorzichtig, waarmee je het transparante effect van Liquid Glass kan beperken, heeft een nog sterker effect in de tweede beta van iOS 26. Zo zijn knoppen in het Bedieningspaneel grijs, waardoor ze prettiger af te lezen zijn.

#5 Safari-aanpassingen

In de tweede beta heeft Apple flink gesleuteld aan Safari. In het tabbladenoverzicht is de plusknop nu weer verplaatst naar linksonder in plaats van linksboven, terwijl ook de Gereed-knkop naar de onderkant verplaatst is. De indeling lijkt nu meer op hoe het in iOS 18 is.

Safari in iOS 26 Beta 1 vs Beta 2

Daarnaast heeft de compacte weergave onderin ook een vooruitknop gekregen zodra je op de terugknop tikt om naar de vorige bezochte webpagina te gaan. Daarmee kun je weer door naar de volgende pagina.

#6 Fysieke kaartinformatie in Wallet

Je kan nu je fysieke kaartinformatie opslaan in de Wallet-app. Denk aan je kaartnummer, vervaldatum en CVC-code. Dit was ook al mogelijk in de eerste beta, maar toen werkte de functie nog niet goed.

#7 Parallax-effect voor standaardachtergrond

De standaardachtergrond van iOS 26 heeft nu een parallax-effect. Dat betekent dat de achtergrond meebeweegt zodra je je iPhone kantelt. Dit was ook al eerder bij oudere iOS-versies het geval.

#8 Randen rondom knoppen bij instelling voor verhoogd contrast

Bij de toegankelijkheidsinstelling Verhoog contrast krijg je nu zwarte randen rondom de Liquid Glass-knoppen bij bijvoorbeeld menu’s in apps. Dit zorgt ervoor dat de knoppen nu duidelijk te onderscheiden zijn van de achterliggende achtergrond.

#9 Pakketjes volgen nu actief

Voor de Wallet-app is het volgen van pakketjes door de Mail-app te laten scannen nu actief, in ieder geval voor Engels. Deze functie maakt gebruik van Apple Intelligence en laat je iPhone je e-mailbox scannen op verzendbevestigingen, zodat bestellingen die niet met Apple Pay gedaan zijn ook gevolgd kunnen worden in de Wallet-app.

#10 Nieuwe beltoon in te stellen

De nieuwe beltoon van iOS 26, die eerder al ontdekt werd in de code, is nu actief. Via Instellingen > Horen en voelen > Beltoon kun je nu een Alt 1-optie kiezen voor de Bezinning-beltoon.

#11 Diverse visuele wijzigingen

In de tweede beta zijn ook weer diverse visuele wijzigingen en bugfixes doorgevoerd. Zo heeft CarPlay een nieuw introductiescherm op de iPhone, zijn er wat nieuwe animaties voor knoppen in de Foto’s-app en zie je nu ook bij enkeltalige toetsenborden rechtsonder in de spatiebalk op welke taal hij ingesteld is. Ook heeft Apple her en der nog wat bugs opgelost.

Meer over iOS 26

iOS 26 is de grote nieuwe iPhone-update van 2025. In iOS 26 vind je talloze nieuwe functies en er is een gloednieuw design, genaamd Liquid Glass. Alle standaardapps zijn opnieuw ontworpen, maar er zijn ook veel nieuwe functies in apps als Berichten, Safari, Muziek en Foto’s. CarPlay krijgt ook een nieuw ontwerp en functies als widgets. De geschikte toestellen van iOS 26 zijn de iPhone 11-serie en nieuwer. De beta van iOS 26 is beschikbaar, maar de release van iOS 26 is pas in september.