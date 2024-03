De afgelopen weken is Apple druk bezig geweest met het testen van de nieuwste update, maar achter de schermen is er al maanden gewerkt aan de grote wijzigingen die iOS 17.4 brengt. iOS 17.4 is namelijk dé grote update waarin wijzigingen zitten die onder druk vanuit de EU doorgevoerd worden. De belangrijkste zijn het openstellen van de iPhone voor andere app stores, het toestaan van andere betaalsystemen voor apps en de ondersteuning van browserengines van derden. Maar daarnaast bevat iOS 17.4 ook nog handige nieuwe functies.

De nieuwste iOS -update wordt momenteel uitgerold. Het kan daardoor even duren voordat de update voor jou zichtbaar is. Meestal rolt Apple de updates uit19:00 Nederlandse tijd. Het heeft geen zin om in de reacties te melden dat je de update nog niet ziet. Zie ook ons artikel over iOS-installatieproblemen

De update heeft buildnummer 21E219 gekregen en is beschikbaar voor alle toestellen die naar iOS 17 kunnen updaten.

Apple heeft in deze update ook enkele beveiligingslekken opgelost. Apple zegt in het security support document dat het op de hoogte is van kwetsbaarheden in RTKit en de kernel, die mogelijk zijn misbruikt. Daarnaast worden nog andere beveiligingsfixes genoemd.

Klik hier voor de opgeloste beveiligingslekken

Accessibility

Available for: iPhone XS and later, iPad Pro 12.9-inch 2nd generation and later, iPad Pro 10.5-inch, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 6th generation and later, and iPad mini 5th generation and later

Impact: An app may be able to read sensitive location information

Description: A privacy issue was addressed with improved private data redaction for log entries.

CVE-2024-23243: Cristian Dinca of “Tudor Vianu” National High School of Computer Science, Romania

Kernel

Available for: iPhone XS and later, iPad Pro 12.9-inch 2nd generation and later, iPad Pro 10.5-inch, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 6th generation and later, and iPad mini 5th generation and later

Impact: An attacker with arbitrary kernel read and write capability may be able to bypass kernel memory protections. Apple is aware of a report that this issue may have been exploited.

Description: A memory corruption issue was addressed with improved validation.

CVE-2024-23225

RTKit

Available for: iPhone XS and later, iPad Pro 12.9-inch 2nd generation and later, iPad Pro 10.5-inch, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 6th generation and later, and iPad mini 5th generation and later

Impact: An attacker with arbitrary kernel read and write capability may be able to bypass kernel memory protections. Apple is aware of a report that this issue may have been exploited.

Description: A memory corruption issue was addressed with improved validation.

CVE-2024-23296

Safari Private Browsing

Available for: iPhone XS and later, iPad Pro 12.9-inch 2nd generation and later, iPad Pro 10.5-inch, iPad Pro 11-inch 1st generation and later, iPad Air 3rd generation and later, iPad 6th generation and later, and iPad mini 5th generation and later

Impact: A user’s locked tabs may be briefly visible while switching tab groups when Locked Private Browsing is enabled

Description: A logic issue was addressed with improved state management.

CVE-2024-23256: Om Kothawade