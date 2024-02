Bug of bewust? iOS 17.4 maakt webapps in de EU minder goed bruikbaar

Apple heeft wijzigingen in iOS 17.4 doorgevoerd, waardoor Progressive Web Apps (PWA's) in de EU-landen niet meer goed werken. Het is onduidelijk of het een bug of een bewuste keuze is.

Progressive Web Apps (PWA’s) zijn bedoeld als alternatief voor een native app op iOS. De gebruikerservaring van een dergelijke webapp geeft de indruk alsof je een native app geïnstalleerd hebt. Je kunt zo’n app toevoegen aan je beginscherm en hoeft niet naar de App Store te gaan. Apple heeft in het verleden erop gewezen dat PWA’s dé oplossing zijn voor apps die niet door het goedkeuringsproces van de App Store komen. Maar als de aanpassingen die in iOS 17.4 definitief blijken te zijn voor EU-burgers, worden PWA’s daarmee een stuk minder bruikbaar.

De problemen werden ontdekt door Open Web Advocacy en zijn te vinden in de eerste en tweede betaversie van iOS 17.4. Apple moet in iOS 17.4 allerlei aanpassingen doorvoeren om aan de aanstaande EU-wetgeving te voldoen. Het viel James Moore van Open Web Advocacy op dat progressive web apps gewoon in Safari worden geopend en niet meer in een bovenliggend venster, dat het hele scherm in beslag neemt en waardoor je de indruk krijgt van een native app. Een PWA is daardoor niet meer dan een snelkoppeling naar een website. De speciale vensters, notificaties en lokale opslag ontbreken. Omdat de gewone Safari-pagina geen toegang meer heeft tot lokale gegevens gaan allerlei extra functies verloren en dat heeft grote gevolgen voor de gebruikerservaring. Instellingen die de gebruiker heeft gekozen, gaan bijvoorbeeld verloren.

Webapps voortaan in de browser geopend

Ook de iCulture-webapp maakt gebruik van de PWA-functionaliteit, bijvoorbeeld voor de weergave van kleurenthema’s. We volgen de ontwikkelingen dan ook op de voet. Zeker omdat aanvankelijk het vermoeden bestond dat het slechts om een bug ging. In de tweede beta bleek echter dat het probleem zich nog steeds voordeed en dat bovendien een pop-up is toegevoegd, met een melding dat de webapp voortaan in de standaardbrowser wordt geopend.

PWA’s werken pas goed sinds iOS 17, omdat toen pas ondersteuning voor pushmeldingen is toegevoegd.

Dat het probleem alleen in de EU speelt, komt omdat Apple voortaan moet voldoen aan strengere regels om standaardbrowsers op de iPhone toe te staan. Het lijkt er daardoor steeds meer op dat er sprake is van een niet-afgemaakte feature, waarbij Apple er nog niet in is geslaagd om de PWA-ondersteuning voor andere browsers af te maken (of daarbij afhankelijk is van de browsermakers zelf). Tot nu toe werkten PWA’s op iOS alleen in Apple’s eigen Safari-browser. Als je in iOS 17.3 en eerder de Chrome-browser gebruikte, kreeg je niet de PWA-versie maar de normale website te zien.

Vermoedelijk was het voor Apple alleen mogelijk om tijdig aan de EU-wetgeving te voldoen door PWA’s voor alle browsers dan maar gewoon uit te schakelen, inclusief de eigen Safari-browser. Of er nog gewerkt wordt aan een terugkeer van de PWA-ondersteuning voor EU-burgers en op welke termijn, is een kwestie van gissen.

