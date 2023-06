iOS 17 preview

Onze verwachtingen voor iOS 17 waren voor de aankondiging nogal laag. Diverse (betrouwbare) bronnen beweerden al dat het lang niet zo grote update wordt als voorgaande jaren, met slechts een aantal handige toevoegingen en dus zonder grote veranderingen. Nu we een aantal weken met iOS 17 aan de slag zijn gegaan, kunnen we niet anders zeggen dat die lage verwachtingen terecht waren. iOS 17 is qua omvang met nieuwe functies en verbeteringen, een stuk kleiner dan we de afgelopen jaren gewend waren met iOS 16 en iOS 15. Eén van de belangrijkste nieuwe toevoegingen is zelfs een functie die je zelf eigenlijk nooit ziet! Gelukkig is er wel een aantal nieuwe functies waar we blij van zijn geworden, maar is het genoeg om iPhone-gebruikers tevreden te houden? In deze preview lees je onze eerste ervaringen van de iOS 17-functies.

Tekst en review: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). Het testen is uitgevoerd vanaf de allereerste beta tot en met de tweede beta van iOS 17. Rond de release van de update in september zullen we deze (p)review updaten met ons definitieve oordeel.

Over het testen van beta’s en deze iOS 17 preview

Wij hebben voor deze iOS 17 preview de eerste twee beta’s van iOS 17 geïnstalleerd op een Wij hebben voor deze iOS 17 preview de eerste twee beta’s van iOS 17 geïnstalleerd op een iPhone 11 iPhone 14 en iPhone 14 Pro . Op deze modellen kun je vrijwel alle functies testen die voor iOS 17 beschikbaar zijn gesteld in de beta. Mocht je ook van plan zijn om de beta te testen, dan raden we aan om dit niet te doen op een iPhone die je dagelijks gebruikt. Er zitten nog bugs en andere foutjes in die het dagelijks gebruik kunnen belemmeren.

Contactposters: je doet het vooral voor een ander

Bepaal wat iemand ziet als jij hen belt

Vergelijkbaar met opties voor je eigen toegangsscherm

Kies een foto met diepte effect en naam in eigen gekozen lettertype en -dikte

Eén van de grootste toevoegingen in iOS 17 zijn de zogenaamde contactposters. Apple heeft gemerkt dat het personaliseren van je toegangsscherm in iOS 16 een succesnummer was, dat erg gewaardeerd werd door gebruikers. Apple moet daarom gedacht hebben: welk onderdeel van de iPhone kunnen we gebruikers ook nog verder laten personaliseren? Uiteindelijk is Apple bij het telefoonscherm terecht gekomen, oftewel het scherm dat in beeld verschijnt als iemand jou belt. Normaal gesproken zie je daar gewoon de naam zoals je die in je contacten vastgelegd hebt, met een profielfoto die je zelf in je adresboek opgeslagen hebt. Maar met de contactposters bepaalt de beller hoe hij of zij op jouw toestel verschijnt.

Een contactposter bestaat uit een foto van jezelf of bijvoorbeeld je eigen Memoji, eventueel met een gekleurde achtergrond. Bij de foto’s kun je, vergelijkbaar met het aanpassen van het toegangsscherm, kiezen tussen verschillende stijlen en filters. En zoals je de klok kan wijzigen op je toegangsscherm, kun je ook het lettertype van je naam aanpassen. Kies een kleurtje, lettertype en letterdikte om het belscherm een persoonlijk tintje te geven. Je kunt ook, net als bij het toegangsscherm, meerdere belschermen aanmaken en ertussen wisselen.

Het idee is best aardig (al werkt het maken van zo’n poster in de beta nu nog wel wat omslachtig), maar het is een typische functie die je één keer gebruikt en daarna nooit meer naar om kijkt. Dat komt vooral doordat je het zelf eigenlijk nooit ziet. Immers, het scherm verschijnt alleen op het toestel van iemand anders, als jij diegene belt. Dat maakt de functie meteen een stuk minder interessant, want de tijd die je steekt in het maken van een unieke persoonlijke poster, doe je dus vooral voor een ander.

We vinden het jammer dat jouw ingestelde contactposter voor iedereen hetzelfde is. Je kan niet per contact aangeven welke poster hij of zij ziet als je diegene belt. We hadden graag voor zakelijke contacten en wat zakelijkere poster aan willen maken, terwijl we voor onze beste vrienden en familieleden juist een wat meer speelsere poster zouden willen. Je kunt een poster ook niet koppelen aan een Focus-modus, zoals dat wel kan bij een toegangsscherm, om automatisch de juist poster te gebruiken. Het heeft daardoor ook niet zo zin om meerdere contactposters aan te maken. Dit vinden we dus een gemiste kans.

Stand-by: deze nieuwe modus kan zeker van pas komen

Je iPhone wordt een interactief display met nuttige info in horizontale weergave

Toont bijvoorbeeld een slideshow van je foto’s, je agenda, het weer of andere widgets, terwijl je je iPhone oplaadt

Komt vooral van pas op een bureau, maar alleen als je een MagSafe-lader hebt

Er gaan al langer geruchten dat Apple werkt aan een smart display voor je smart home. Hoe zo’n scherm eruit gaat zien weten we nog, maar het zou zomaar kunnen dat de nieuwe Stand-by-modus daar een voorproefje van is. Als je met iOS 17 de iPhone aan het opladen bent en horizontaal neerzet, verschijnt er een gewijzigde interface. Je kan bijvoorbeeld een grote klok laten tonen of een set extra grote widgets met je agenda, volgende afspraken of bediening voor je HomeKit-accessoires. Dit werkt in principe met elke oplader, dus ook als je gewoon een kabeltje in je iPhone steekt, maar komt het beste tot zijn recht met een MagSafe-houder. Daar kan je je iPhone immers eenvoudig horizontaal op bevestigen, terwijl je bij andere manieren van opladen altijd een manier moet vinden om hem horizontaal te laten staan.

De Stand-by modus komt vooral van pas als je je iPhone vaak in zo’n MagSafe-houder oplaadt op je bureau of bijvoorbeeld op je nachtkastje. Het werkt met alle modellen die iOS 17 kunnen draaien, maar met het always-on scherm van de iPhone 14 Pro komt dit het beste tot zijn recht. De widgets, klok of foto’s zijn dan altijd in beeld, waardoor je pas echt de toegevoegde waarde van zo’n slim display merkt. Op andere modellen vinden we het toch vooral een leuk extraatje dat je waarschijnlijk niet zo vaak zult gebruiken. We hebben ook gemerkt dat de noodzaak voor zo’n scherm voor Apple Watch-gebruikers wat beperkter is, omdat je veel van de functies dan altijd al om je pols hebt zitten.

We vinden het ook opmerkelijk dat de functie alleen beschikbaar is voor iPhone en dus niet op iPad. Juist op een iPad zou zo’n groot smart display goed tot z’n recht komen, die je bijvoorbeeld ergens in de woonkamer kan zetten. Een iPhone heb je veel vaker nodig, waardoor je hem weer even verticaal houdt en dan automatisch uit de Stand-by-modus gaat.

Bekijk ook Nieuw in iOS 17: Standby maakt van je iPhone een digitale klok met widgets Standby is een nieuwe functie in iOS 17. Het zorgt ervoor dat je iPhone tijdens het opladen klaar staat om je van nuttige informatie te voorzien. Denk aan de tijd, maar ook het weer, je agenda-afspraken of je muziek. Lees in deze tip wat de mogelijkheden zijn en hoe je het instelt.

Overal stickers: voor de liefhebbers

Stickers in iMessage zijn nu onderdeel van het besturingssysteem

Nieuw: Live Stickers maken vanuit Live Photos

Eenvoudiger stickers maken vanuit eigen foto’s

Stickers zijn hot, vooral in chatapps als WhatsApp. Je kan met een sticker net iets meer zeggen dan met een gewone emoji. Apple bood in iMessage ook de mogelijkheid om stickers te downloaden en te gebruiken, maar doordat lang niet iedereen iMessage gebruikt, bleven de stickers daar ook redelijk onderbenut. Vanaf iOS 17 is er veel meer mogelijk met stickers. Het belangrijkste daarbij is dat de stickers die je op de iPhone maakt, overal kan gebruiken. Net als de huidige Memoji-stickers dus en dat maakt het veel meer de moeite waard om ze zelf te maken.

Het maken van je eigen stickers is ook veel makkelijker geworden. Apple heeft eindelijk ontdekt dat de functie waarmee je een onderwerp uit de achtergrond onttrekt, ideaal is voor het maken van stickers. In een paar stappen heb je vanuit je eigen foto’s de leukste stickers gemaakt, inclusief een eigen gekozen effectje. Je kunt zelfs Live Stickers maken, vanuit de Live Photos die al in je bibliotheek staan.

Toegegeven: de mogelijkheid om eigen stickers te maken en die overal te gebruiken, zal je leven niet veranderen. Maar het is wel een leuk extraatje, dat nu al slim werkt en goed van pas kan komen.

Interactieve widgets: veelgevraagde functie wordt werkelijkheid

Widgets op het beginscherm en toegangsscherm zijn interactief

Meteen een handeling uitvoeren zonder de app te openen

Toen Apple de widgets op het iPhone-beginscherm vernieuwde in iOS 14, waren deze vooral bedoeld om een snelle blik op nuttige informatie te werpen. Denk aan het weer, het saldo van je bankrekening, de batterijstatus van je aangesloten apparaten of het volgen van een pakketje. Er kwam direct al veel kritiek dat je niet zoveel met de widgets kon doen, omdat ze niet interactief waren. Het bekendste voorbeeld is de widget van de Muziek-app: je ziet daar alleen recent afgespeelde muziek, maar je kan niet snel de muziek pauzeren of naar het volgende nummer gaan. Een gemiste kans, zo vonden ook wij. De reden die Apple vaak gaf, is dat interactieve widgets meer stroom verbruiken omdat ze live ververst moeten worden. Alsof er altijd meerdere kleine apps op je beginscherm actief zijn.

Maar Apple heeft nu blijkbaar toch een manier gevonden om widgets interactief te maken. Dat betekent dat je nu eindelijk met een tik op de Muziek-app kan beginnen met afspelen, zonder dat je daarvoor eerst naar de Muziek-app hoeft te gaan. Of een taak in de widget van je todo-app afvinken. We moeten wel eerlijk toegeven dat je dit soort al op tientallen manieren kan doen op je iPhone (bedieningspaneel, meldingen, etcetera), maar het is wel verdomd fijn dat dit ook allemaal vanaf het beginscherm kan. Je hoeft daardoor mindier vaak tussen apps te wisselen en brengt meer tijd door op het beginscherm zelf, al is het aanbod van interactieve widgets momenteel nog beperkt omdat de versies van externe ontwikkelaars pas vanaf september komen.

Naast de widget van de Muziek-app, vinden we die van de Woning-app het meest praktisch. Eindelijk snel een lamp aan- of uitzetten vanaf het beginscherm, zonder dat je eerst naar de Woning-app op het Bedieningspaneel hoeft.

Meerdere verbeterde apps: Berichten, Safari en Kaarten zijn onze favoriet

Berichten-app: makkelijker antwoorden, betere zoekfunctie

Safari: profielen maken, verbeterde privémodus

Kaarten: offline navigatie

Apple heeft in iOS 17 ook nog veel standaardapps van nieuwe functies voorzien, waarvan we er voor deze iOS 17 preview een paar willen uitlichten.

Berichten: goed gekeken naar WhatsApp

Voor de Berichten-app voegt Apple in iOS 17 een aantal kleine maar zeer prettige nieuwe functies toe. Daarvoor heeft Apple goed gekeken naar WhatsApp, want een aantal functies zijn daar rechtstreeks uit overgenomen. Bijvoorbeeld het snel antwoorden op een bericht in een chat. Waar je in iOS 16 en eerder nog een berichtje ingedrukt moest houden (of twee keer moest tikken) om direct te kunnen antwoorden, kan dit vanaf iOS 17 ook door het bericht naar rechts te vegen. Precies zoals in WhatsApp dus. Dat maakt het gebruik ervan meteen een stuk vertrouwder, omdat we dit al gewend zijn in WhatsApp. Een andere fijne extra is dat er nu een pijltje in een chat verschijnt die je meteen naar het oudste ongelezen bericht brengt. Vooral in grote groepsgesprekken komt dit van pas. Ook dit is goed afgekeken van WhatsApp en veel andere chatapps.

Waar we ook blij mee zijn, is dat de zoekfunctie verbeterd is. De zoekfunctie van de Berichten-app liep altijd hopeloos achter op bijvoorbeeld WhatsApp en met iOS 17 maakt Apple een kleine inhaalslag, al vinden we de zoekfunctie nog niet zo goed als in WhatsApp. Je kan nu zoekfilters gebruiken om bijvoorbeeld alleen de resultaten te zien binnen een bepaald gesprek. Daardoor kun je veel gerichter zoeken vind je ook sneller de resultaten. Maar het is voor ons wel een raadsel waarom je niet gewoon meteen binnen een chat kan zoeken en waarom je dus altijd de overkoepelende zoekfunctie moet gebruiken. Je moet er daardoor wel aan denken om het zoekfilter te gebruiken, als je binnen een specifieke chat wil zoeken.

Safari: vernieuwde indeling maakt alles net wat logischer

Sinds iOS 15 vind je de adresbalk van Safari standaard onderaan. Hoewel dat in het begin best even wennen was, vinden we dit uiteindelijk de veel betere plek. Niet alleen omdat de adresbalk dan makkelijker te bereiken is, maar ook omdat je daarmee extra functies krijgt. Zo kan je sneller tussen tabbladen wisselen door naar links en rechts over de adresbalk te vegen. Dit concept heeft Apple in iOS 17 naar meer delen van Safari gebracht. In het tabbladoverzicht kan je nu namelijk eenvoudig wisselen tussen tabgroepen, waardoor ze minder verstopt zitten. Ook kun je daarmee makkelijker naar de privémodus gaan. Ook deze modus vinden we in iOS 16 en eerder wat verstopt zitten, maar dat lost Apple in iOS 17 dus op.

Daarnaast komt ook de nieuwe profielfunctie van Safari goed van pas. Soms zijn er tabbladen die je in je vrije tijd nodig hebt, maar soms zijn er ook tabbladen die je wil bewaren omdat je die voor je studie nodig hebt. Je kon dit scheiden door tabgroepen aan te maken, maar die zijn eigenlijk bedoeld om tabbladen te sorteren per onderwerp. De nieuwe Safari-profielen lossen dit probleem op. Door een profiel te maken voor bijvoorbeeld je studie of je werk, kun je je tabbladen een stuk makkelijker ordenen. Dit is een handige functie waar wij nog niet eerder aan gedacht hadden.

Kaarten: eindelijk ook offline navigeren

Toen we hoorden dat Apple Kaarten offline navigatie kreeg, hadden we maar één reactie: hèhè, eindelijk! Google Maps biedt al jaren die mogelijkheid en ook veel andere navigatie-apps hebben offline kaarten. Waarom dit bij Apple zo lang geduurd heeft is ons een raadsel, maar beter laat dan nooit zullen we maar zeggen. Het doet precies wat je ervan verwacht: zorgeloos navigeren, zonder dat je je druk hoeft te maken om je databundel. Dat zal in Nederland niet zo snel nodig zijn, maar in het buitenland komt dit zeker wel van pas. Fijn is ook dat informatie over locaties (zoals restaurants en dergelijke) ook offline bewaard worden.

Bekijk ook iOS 17: Ga voorbereid op pad met offline navigatie van Apple Kaarten Het is binnenkort mogelijk om bij Apple Kaarten de kaart te downloaden voor offline gebruik. Lees in deze tip wat dat allemaal omvat, hoe je het doet en wat je er nog meer over moet weten.

Meer fijne iOS 17-verbeteringen die het vermelden waard zijn

Tot slot willen we in deze iOS 17 preview nog een aantal andere kleinere verbeteringen noemen die ons tijdens de eerste weken opgevallen zijn. Zo werkt AirDrop een stuk prettiger, dankzij de kleinere meldingen die in beeld verschijnen. Momenteel kan een binnenkomende AirDrop nogal in de weg zitten, omdat het als een grote melding middenin het scherm verschijnt. Vanaf iOS 17 verschijnen ze kleiner bovenaan in beeld, zodat je nog even door kan gaan waar je mee bezig bent voordat je de AirDrop accepteert.

Een andere handige functie die zeker van pas komt, is dat passagiers in de auto ook de muziek kunnen bedienen. Gewoon vanaf hun eigen iPhone. Hierdoor hoef je niet meer je iPhone af te geven aan de bijrijder, omdat diegene gewoon met zijn eigen iPhone verbinding kan maken met jouw Muziek-app. Het fijne is dat dit werkt in zowel CarPlay als met Bluetooth-audio.

Bekijk ook SharePlay in de auto: laat passagiers de muziek bepalen met hun eigen iPhone vanaf iOS 17 Met Apple Music kan iedereen in de auto vanaf zijn of haar eigen toestel bepalen welke muziek er wordt afgespeeld. Dit werkt zowel in CarPlay als met een Bluetooth-verbinding met je autoradio. Dit is mogelijk dankzij SharePlay voor Apple Music in de auto.

Apple zegt ook gesleuteld te hebben aan de autocorrectie. Het toetsenbord van de iPhone is lang niet altijd even slim en soms zelfs frustrerend. Een kleine prettige wijziging is dat woorden die door de autocorrectie aangepast zijn, nu onderstreept worden. Tik je erop, dan zet je het woord automatisch weer terug in wat je oorspronkelijk getypt hebt. Handig als je vaak een zelfbedacht woord typt, zonder dat je dit telkens helemaal opnieuw hoeft te typen. Dat maakt de autocorrectie al meteen een stuk handiger, hoewel wij nog niet gemerkt hebben dat hij ook daadwerkelijk slimmer geworden is.

In de tweede beta heeft Apple nog een kleinigheid toegevoegd waar ik als fervent Haptic Touch-gebruiker erg blij van wordt. Je kunt vanaf iOS 17 Haptic Touch namelijk sneller gebruiken. Haptic Touch is het ingedrukt houden van een melding, appicoontje of link, waarmee je allerlei extra opties krijgt. Een soort rechtermuisknop dus. Met de nieuwe Snel-optie bij (verstopt bij Toegankelijkheid > Aanraken > Haptic Touch) kun je de functie nog sneller gebruiken en in de praktijk vind ik dat erg prettig. Het zal echter niet voor iedereen even prettig zijn. Overigens vinden we het nog steeds gek dat je de functie niet helemaal uit kan schakelen, bijvoorbeeld als je niet zo goed bent met het aanraken van het touchscreen.

Vergeet ook niet onze artikelen met de beste iOS 17-functies en interessante iOS 17-details en ontdekkingen te lezen, voor nog veel meer grote en kleine vernieuwingen die de moeite waard zijn.

Bekijk ook Round-up: dit zijn de beste iOS 17 functies [poll] Wat zijn nu de beste iOS 17-functies waar ons Apple-hart sneller van gaat kloppen? Welke nieuwe functies van iOS 17 moet je meteen proberen zodra de update uit is? Er zijn talloze handige verbeteringen en dit zijn volgens ons het meest belangrijke in wat er nieuw is in iOS 17. Bekijk ook Dit zijn de leukste nieuwe details van iOS 17: 30+ ontdekkingen die je niet wil missen Naast de aangekondigde functies, zijn er ook nog allerlei leuke details van iOS 17 die de moeite waard zijn. Welke ontdekkingen hebben wij al gedaan met iOS 17? We nemen de kleine en grote details van iOS 17 met je door. Deze mag je niet missen!

Functies die we nog niet hebben kunnen testen

Op dit moment heeft Apple al een aantal nieuwe iOS 17-functies aangekondigd waar we erg naar uit kijken, maar die pas later beschikbaar komen en we dus nog niet hebben kunnen testen. Dat zijn met name deze functies:

Samen aan een Apple Music-afspeellijst werken: Een veelgevraagde functie wordt eind dit jaar eindelijk werkelijkheid

Dagboek-app: Nieuwe standaardapp waarmee je alles van je dag kan vastleggen, met integratie met alle andere standaardapps op je iPhone. We zijn vooral benieuwd of we dit daadwerkelijk zullen gaan gebruiken. Komt pas later dit jaar.

AirDrop als je bij elkaar vandaan bent: Soms kan een bestand delen via AirDrop lang duren, bijvoorbeeld als het een groot bestand is. Later dit jaar hoef je dan niet bij elkaar te blijven, omdat de overdracht dan verder gaat via het internet.

Check-In: Nieuwe functie in iMessage waarmee je een ander kan laten weten dat je veilig thuis gekomen bent. Vereist dat anderen ook iOS 17 hebben.

Diverse functies die niet in het Nederlands werken: Siri zonder Hé-commando, Live Voicemail, betere autocorrectie en meer. Dit soort functies werken helaas niet in het Nederlands. Het is jammer dat er elk jaar weer functies komen die alleen in het Engels of in Engelstalige landen werken.

Bekijk ook Deze iOS 17-functies komen pas later beschikbaar Niet alle functies die Apple voor iOS 17 heeft aangekondigd, komen meteen beschikbaar. Een aantal verbeteringen en nieuwe mogelijkheden van iOS 17 komen pas later in een aanvullende software-update. Dit zijn de vier functies waar je nog langer op moet wachten.

Gemiste kansen: waar blijven deze verbeteringen?

Apple laat met iOS 17 wat ons betreft ook wel wat kansen liggen. Waarom heeft de Agenda-app na al die jaren nog steeds geen grote update gekregen? De app ziet er niet alleen al jaren hetzelfde uit, maar ook de integratie met andere standaardapps is beperkt. Geen samenwerking met de Weer-app (voor het plannen van buitenactiviteiten), geen samenwerking met de Herinneringen-app en nog veel meer mogelijkheden die veel andere agenda-apps wel hebben. Ook vinden we het jammer dat de Wallet-app niet de nodige aandacht gekregen heeft. Met alle nieuwe functies die er in de afgelopen jaren bij gekomen zijn, is de app overvol geworden. Zeker als je heel veel van je klantenkaarten inmiddels gedigitaliseerd hebt of heel veel bankpasjes in de app bewaard hebt.

Er was een gerucht dat Apple het Bedieningspaneel onder handen zou nemen in iOS 17, maar daar is helaas niks van terecht gekomen. Het is niet dat we op basis van geruchten meteen hoge verwachtingen hebben, want je weet immers nooit of het waar is of niet. We hadden het fijn gevonden als zo’n belangrijk onderdeel van het besturingssysteem na al die jaren wat liefde zou krijgen. Bijvoorbeeld met ondersteuning voor apps van derden. Het toevoegen van knoppen is nog steeds alleen voorbehouden aan systeemfuncties en apps van Apple zelf. Dat voelt toch anno 2023 als een onnodige beperking.

Hopelijk zien we deze functies en verbeteringen in iOS 18 terug. Al hopen we stiekem dat Apple voor tussentijdse updates begin volgend jaar nog wat achter de hand heeft gehouden.

Voorlopige conclusie iOS 17 preview

iOS 17 voelt alsof Apple geen geweldige nieuwe ideeën meer heeft om het besturingssysteem naar een hoger niveau te tillen. Dat is niet per se erg: iOS 17 voelt daardoor nog net zo vertrouwd als voorheen. En waarom iets fixen als het niet kapot is? iOS 17 zet vooral een aantal hele fijne puntjes op de i, maar we missen wel een beetje het wow-gevoel. De update is zeker niet de grootste iOS-update sinds jaren en de nieuwe functies als Stand-by en de contactposters zijn vooral leuke extra’s. Er zit ook wel een aantal verbeteringen in die je op de lange termijn regelmatig gaat gebruiken, maar die lijst is dit jaar een stuk korter dan voorgaande jaren. Desalniettemin is iOS 17 een update om naar uit te kijken, al is ons enthousiasme wat minder dan voorgaande jaren. We hopen dat Apple de komende maanden tijdens de beta’s nog wat leuke verrassingen gepland heeft.