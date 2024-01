Apple heeft vandaag aangekondigd dat het wereldwijd is toegestaan om een streaming game-app in de App Store te zetten. Diensten zoals Xbox Cloud Gaming kunnen los.

Cloudgaming-diensten binnenkort toegestaan

De nieuwe mogelijkheid maakt deel uit van een pakket aan maatregelen, dat vooral bedoeld is om aan de EU-regels te voldoen. Wereldwijd zijn er ook twee vernieuwingen: er komen zo’n 50 nieuwe rapportages voor ontwikkelaars in App Store Connect én het wordt mogelijk om cloudgaming-diensten in de App Store uit te brengen. In 2020 was volop in het nieuws dat gamestreamingdiensten zoals Google Stadia, Xbox Game Pass en Nvidia GeForce Now niet waren toegestaan in de App Store. Het probleem was volgens Apple dat deze diensten een wisselend aanbod van games hebben en daar kan het bedrijf geen controle op uitoefenen. Het was niet mogelijk om elke losse game apart te reviewen.

Komt te laat voor Google Stadia

Microsoft reageerde boos en vond ook de later ingevoerde lossere regels niet voldoende. Andere aanbieders vonden de regels oneerlijk: streaming videodiensten zoals Netflix zijn wel toestaan en kunnen ook steeds wisselende content aanbieden, waar Apple geen invloed op heeft. Nu gaat dit echter veranderen, al is het te laat voor Google Stadia. De gamestreamingdienst van Google werd precies een jaar geleden opgedoekt, al is het de vraag of een native iPhone-app daar veel verandering in had gebracht.

Tussen de vele wijzigingen die vanwege de nieuwe EU-wetgeving moeten worden ingevoerd is er ook eentje die wereldwijd gaat gelden: cloudgaming-apps zijn voortaan toegestaan. De apps moeten nog wel voldoen aan de App Store-regels voor games. In een blogposting voor ontwikkelaars wordt het nader uitgelegd. Ontwikkelaars kunnen een enkele app indienen, met de mogelijkheid om daarin alle games uit de catalogus te streamen. De leeftijdsaanduiding moet zijn afgestemd op de content. Zit er bijvoorbeeld een game voor 17+ in de app, dan krijgt de totale app een 17+ rating.

Of Microsoft, Nvidia en andere cloudgamingdiensten staan te springen om nu een iOS-app uit te brengen, is nog een kwestie van afwachten. Ze zullen een paar maanden nodig hebben om hun apps voor te bereiden. Het voordeel van cloudgaming is dat je games van hoge kwaliteit kunt draaien zonder dat je zelf over extreem krachtige hardware hoeft te beschikken. Op iOS waren dergelijke diensten tot nu toe alleen via de browser te spelen. Een native app kan echter een betere beeldresolutie en meer functies bieden.

Microsoft heeft plannen om in 2024 een eigen app store uit te brengen voor zowel de iPhone als Android-toestellen. Door veranderende regelgeving in de EU zou dat mogelijk moeten worden. Microsoft zou al in gesprek zijn met partners, maar deze plotselinge omslag bij Apple zou wel eens tot gevolg kunnen hebben dat de plannen worden bijgesteld.

Apple kondigde ook aan dat mini-apps, minigames, chatbots en plug-ins voor hun digitale content voortaan gebruik kunnen maken van Apple’s eigen systeem van in-app aankopen. Je kan dan bijvoorbeeld een abonnement nemen op een enkele chatbot.