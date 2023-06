Als je iemand bijvoorbeeld tijdens het stappen leert kennen en nummers wil uitwisselen, kun je dat op een aantal manieren doen. Je kunt je nummer aan de ander laten zien of dicteren, zodat die ander het nummer op zijn toestel op kan slaan. Om niet twee nummers te hoeven oplezen, kan die ander jou vervolgens even kort bellen. Maar vanaf iOS 17 kan het delen van je iPhone-telefoonnummer sneller, met een tikje van twee iPhones tegen elkaar.



NameDrop: telefoonnummer delen op de iPhone

NameDrop is een functie die werkt tussen twee iPhones en maakt gebruik van Bluetooth en de U1-chip in de iPhone. De U1-chip herkent apparaten in de buurt en werkt zodra twee toestellen heel dicht bij elkaar zijn. Om vanaf iOS 17 een telefoonnummer of e-mailadres met iemand te delen, doe je het volgende:

Hou de bovenkanten van de twee iPhones dicht tegen elkaar aan. Er verschijnt een golvende animatie in beeld en je voelt een tikje.

Op jouw iPhone zie je je eigen contactkaart (en eventueel de eigen gemaakte contactposter), naam en e-mailadres of telefoonnummer. De andere persoon ziet ook alleen zijn eigen naam en gegevens in beeld. Kies nu welk nummer of e-mailadres je wil delen door onder je naam op het getoonde adres of nummer te tikken. Tik op Deel. Je kan ook kiezen om alleen te ontvangen. Tik daarvoor op Ontvang alleen.

Hou er rekening mee dat je alleen kan ontvangen als de ander gekozen heeft voor Deel. Kiezen beide personen voor Ontvang alleen, dan wordt er dus niets gedeeld.

Na het delen wordt er een nieuw contactkaartje aangemaakt met de gedeelde gegevens. Je kan hiermee alleen een e-mailadres of telefoonnummer delen en geen andere gegevens zoals adres, verjaardag of andere gegevens in je eigen contactkaart.

Vanaf najaar 2023 kun je dankzij een update van watchOS 10 NameDrop ook met een iPhone en Apple Watch (Apple Watch Series 6 of nieuwer) gebruiken. Het werkt dan op dezelfde manier als tussen twee iPhones. Je kunt NameDrop niet gebruiken tussen iPhone en Android.

Andere manieren om contactgegevens te delen

Nu je elkaars telefoonnummer of e-mailadres gedeeld hebt, kun je ook makkelijker andere gegevens die op je contactkaart staan delen. Denk aan je adres of aanvullende telefoonnummers. In onze andere tip lees je hoe je beperkte contactgegevens kunt delen, zodat je alleen die gegevens deelt die je voor die persoon nodig vindt. Je kunt ook eenvoudig je contactkaart delen via iMessage.