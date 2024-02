Siri is beschikbaar in veel verschillende talen, maar je kan maar een taal tegelijk gebruiken. Je kunt Siri dus alleen vragen stellen of opdrachten geven in de taal die jij gekozen hebt. Dat heeft ook gevolgen voor het gebruik van de dicteerfunctie en voor het versturen en ontvangen van berichtjes, want dat kan alleen in de taal die jij voor Siri gebruikt. In iOS 17.4 komt daar gedeeltelijk verandering in. Je kunt namelijk meerdere talen aan Siri toevoegen voor het oplezen van berichten.

Siri met meerdere talen voor berichten

Siri kan je inkomende berichten voorlezen, bijvoorbeeld als je AirPods gebruikt of als je in de auto met CarPlay zit. Dat is handig, want zo hoef je niet je iPhone erbij te pakken om te weten wat iemand tegen je zegt. Maar stel dat je regelmatig chat met een familielid uit de VS of met een vriend uit Duitsland, dan is het wel zo handig als ook die inkomende berichtjes in andere talen gewoon opgelezen worden. Vanaf iOS 17.4 kan dat. Bij de instelling Stuur berichten met Siri is een nieuw kopje genaamd Lees berichten, waar je zoveel talen als je wil kan toevoegen. Alle talen die door Siri ondersteund worden, zijn hier als optie toe te voegen.

Krijg je dan een berichtje in de taal die je toegevoegd hebt, dan kan Siri deze gewoon voorlezen. Daarvoor gebruikt Siri de stem die hoort bij die taal. Het is dus niet de Nederlandse Siri-stem die in gebrekkig Engels jouw inkomende berichtje voorleest. Extra talen toevoegen doe je zo:

Ga in iOS 17.4 of nieuwer naar Instellingen > Siri en zoeken. Tik op Stuur berichten met Siri. Onderaan zie je een kopje Lees berichten. Tik op Voeg taal toe… en kies de taal waarvan je wil dat Siri de berichten voorleest. Je kunt zoveel talen toevoegen als je zelf wil. Tik op een toegevoegde taal om ook nog de specifieke stem te kiezen, indien er meerdere beschikbaar zijn.

Siri meerdere stemmen instellen

Meer hoef je niet te doen. Voeg je Engels toe, dan worden inkomende berichtjes in het Engels ook gewoon voorgelezen. Het is echter niet mogelijk om ook in het Engels te antwoorden. Na het voorlezen van het bericht in de andere taal, wisselt Siri weer naar Nederlands (of je andere standaard ingestelde Siri-taal).

De functie werkt voor alle apps waarvoor meldingen voorgelezen worden. Dus niet alleen maar iMessage-berichtjes, maar ook die van WhatsApp of andere chatapps.

In oudere iOS-versies dan iOS 17.4, zegt Siri dat de inhoud van een bericht niet voorgelezen kan worden, omdat het niet in het Nederlands is.

