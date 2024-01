Het is al mogelijk om de standaardbrowser op de iPhone en iPad aan te passen. Maar met de komst van iOS 17.4 gaat Apple dit een stuk duidelijker maken. Na het updaten naar iOS 17.4 krijg je bij het openen van Safari een schermvullende pop-up te zien, waarmee je je standaardbrowser kunt kiezen. Deze lijst is langer dan voorheen en bevat onder andere Firefox, Opera, Chrome, Brave en Microsoft Edge.

Kies je een andere browser als standaard, dan zal deze automatisch geopend worden als je op een link in bijvoorbeeld een e-mail tikt. Het instellen van een standaardbrowser lijkt op de situatie die al sinds iOS 14 bestaat. Het belangrijkste verschil is dat je nu niet zelf naar de instellingen hoeft te bladeren (wat niet iedereen zal doen), maar de keuze al meteen bij het opstarten van iOS 17.4 onder je neus gedrukt krijgt. Naar verwachting zullen meer mensen er nu gebruik van gaan maken.

Bekijk ook Zelf de standaardbrowser kiezen op iPhone en iPad: zo werkt het Zit je altijd vast aan Safari? Welnee! Je kunt op de iPhone en iPad zelf een standaardbrowser kiezen. Ga standaard internetten met Chrome, Edge of een andere browser. Ze openen automatisch als je op een linkje klikt.

Andere browser engines dan WebKit toegestaan

Een wellicht nog grotere wijziging is dat browsers nu ook andere browser engines dan WebKit kunnen gebruiken. Ontwikkelaars vragen er al jaren om en nu is het eindelijk zover. Dit geldt zowel voor losstaande browsers als voor ingebouwde browserfuncties binnen apps. Alle browsers op de iPhone en iPad zijn momenteel verplicht de WebKit-engine van Apple te gebruiken, waardoor de mogelijkheden om iets unieks te maken beperkt zijn. Chrome kan in de toekomst gebruik gaan maken van Google’s Blink, zoals al op andere platformen het geval is.

De vernieuwingen kunnen al in de iOS 17.4 beta worden getest. Er zijn vandaag ook nieuwe API’s (applicatieprogrammeerinterfaces) vrijgegeven waarmee ontwikkelaars alvast hun browsers kunnen aanpassen. Het nadeel is echter, dat de genoemde wijzigingen alleen gelden voor iPhone- en iPad-gebruikers in de Europese Unie. In andere regio’s blijft de situatie hetzelfde. Het is daarom maar de vraag in hoeverre browsermakers bereid zijn om speciaal voor de EU-landen een aparte browser uit te brengen.

Interessant is overigens, dat Apple al in december 2022 gespeeld zou hebben met het idee om de WebKit-eis te laten vallen voor webbrowsers. Dit was overigens geen idee vanuit Apple zelf, maar dreigde er al aan te komen als gevolg van de nieuwe EU-regels. Vorig jaar werkten Google en Mozilla al aan nieuwe browsers en zij zouden wel eens de eerste kunnen zijn die straks met een WebKit-vrije browser op de proppen komen.