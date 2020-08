Aankoopgeschiedenis van de App Store bekijken

Alle apps die je ooit hebt gedownload kun je gemakkelijk terugvinden in de aankoophistorie van de App Store. Vervolgens kun je ze gratis opnieuw downloaden, ook als de app officieel niet meer verkrijgbaar is. Het maakt niet uit of de app gratis of betaald is.

Gekochte apps terugvinden werkt sinds iOS 11 op een andere manier dan in eerdere iOS-versies, dus we bespreken dit apart:

Eerdere aankopen zoeken in de App Store

Wil je een app installeren die niet meer via de App Store verkrijgbaar is? Dan kun je deze vaak nog terugvinden via je aankoophistorie. Dat kan handig zijn bij een nieuw toestel, of als je een bepaalde app hebt weggegooid en later toch weer wilt gebruiken.

Volg deze stappen om je App Store aankopen op iPhone of iPad te bekijken:

Open de App Store op je iPhone, iPad of iPod touch. Tik rechtsboven op je accountfoto. Ga naar Aankopen, kies eventueel een account (als je gebruik maakt van Delen met gezin). Zoek naar de betreffende app, bijvoorbeeld ‘Fortnite’.

Weet je de naam van de betreffende app niet meer? Tik dan op het tabblad ‘Niet op deze iPhone’ zodat je een lijst krijgt van apps die momenteel nog niet op je toestel staan. Dat helpt om een reeds verwijderde app sneller terug te vinden.

Apps opnieuw downloaden

Apps die je eerder hebt gedownload zijn voorzien van een blauw wolkje. Dit geeft aan dat de app wel online beschikbaar is, maar nog niet op jouw toestel staat. Tik op het blauwe wolkje en de app wordt opnieuw gedownload. Een animatie laat zien hoe ver het downloadproces gevorderd is. Zodra de cirkel geheel blauw kleurt is de app gedownload en tik je op de knop Open om te openen.

Eerdere aankopen verbergen

Soms download je apps waar je later spijt van krijgt. Zo waren in het begin van de App Store bepaalde apps met scheetgeluiden populair. Als je – om wat voor reden dan ook – niet wilt dat anderen kunnen zien dat je bepaalde apps hebt gedownload, dan kun je deze apps verbergen in het overzicht. Daarvoor veeg je naar links over de desbetreffende app en vervolgens tik je op Verberg.

App Store aankoopgeschiedenis en kosten

Wil je precies weten welke apps je gedownload hebt en wat het gekost heeft, dan kun je ook de aankoopgeschiedenis van de App Store raadplegen. Hier zie je wat je betaald hebt en wat er maandelijks aan kosten in rekening is gebracht.

Ga naar Instellingen en tik bovenin op je accountnaam. Tik op Media en aankopen. Voer eventueel je wachtwoord in of gebruik Touch ID of Face ID om verder te gaan. Kies Aankoopgeschiedenis. Je ziet nu de lijst met aankopen. Ook kun je de aankoopgeschiedenis voor de afgelopen 90 dagen zien.

Geld terugvragen

Tip! Foute aankoop gedaan, of spijt van een app die niet doet wat het belooft? Je kunt ook geld terugvragen voor apps die je eerder gekocht hebt. Dit is echter maar beperkt mogelijk.

Eerdere aankopen in iOS 10 in eerder

In de App Store-app van iOS 10 en eerder kun je helaas geen lijst opvragen van eerder gekochte apps. Wel kun je in de App Store aan de hand van het wolkje zien dat je een app al eerder hebt gedownload. De koopknop met prijs is daarbij vervangen door een wolkje (zie afbeelding). Als je bent ingelogd met het juiste Apple ID kun je de app gratis opnieuw downloaden.

Je kunt op een iPhone met iOS 10 of eerder ook een lijst bekijken van alle apps die je eerder hebt gekocht en gedownload. Hiervoor moet je in de aankoopgeschiedenis zijn:

Open de App Store-app op je iPhone. Ga naar het tabblad Updates via de knop rechtsonder. Blader naar boven, zodat je het kopje Aankopen te zien krijgt. Tik erop.

Je ziet nu alle apps die je eerder via dit iTunes Store-account hebt gekocht en eventueel ook de apps die gezinsleden via een gezinsaccount hebben aangeschaft. Je kunt via de knoppen bovenin het scherm onderscheid maken tussen Alle (alle apps die je ooit hebt aangeschaft) en Niet op deze iPhone (apps die je eerder hebt aangeschaft, maar die nog niet op deze iPhone staan).

Mac App Store aankopen bekijken op de desktop

Ook in de Mac App Store heb je ongetwijfeld allerlei aankopen gedaan en apps gedownload. Die kun je op een gemakkelijke manier terugvinden:

Open de Mac App Store op de desktop. Tik linksonder op je profielnaam. Je krijgt meteen de lijst met eerder gekochte of gedownloade apps te zien. Door op het wolkje te klikken kun je opnieuw installeren.

