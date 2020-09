Vanaf iOS 14 is het mogelijk om een andere standaardbrowser in te stellen op je iPhone of iPad. Kies voortaan Chrome, Edge of een andere browser voor het openen van webpagina's vanuit andere apps.

Met iOS 14 wordt het mogelijk om de standaardbrowser te wijzigen. In plaats van Safari heb je nu meer opties, zoals Google Chrome, Microsoft Edge of Mozilla Firefox. Als je op een linkje klikt vanuit een andere app, zoals een chatbericht of e-mail, dan zal niet langer Safari openen maar de browser die je als nieuwe standaard hebt ingesteld. In de stappen hieronder lees je hoe dit werkt. Daarnaast is het in iOS 14 mogelijk om de standaard mailapp aan te passen.

Standaardbrowser wijzigen op iPhone en iPad

Zo kun je de standaardbrowser aanpassen:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Ga naar Safari en tik op Standaard browserapp. Kies een van de getoonde browsers

Om Chrome, Edge of een van de andere opties te kunnen instellen moet je de betreffende app wel geïnstalleerd hebben. Gaandeweg zal de lijst zich verder uitbreiden, als meer ontwikkelaars hun browsers geschikt maken.

Overigens moeten alle browsers op de iPhone en iPad gebruik maken van de WebKit-engine van Safari, waardoor ze vrijwel allemaal hetzelfde werken. Maar er kunnen wel bepaalde functies in zitten die ervoor zorgen dat je liever een andere gebruikt.

Meer tips voor de Safari-browser

