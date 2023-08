Je kunt vanaf iOS 17 in FaceTime reacties gebruiken, waardoor er leuke animaties in beeld verschijnen. Deze FaceTime-reacties kun je ook met handgebaren gebruiken.

Je bent misschien al bekend met de diverse iMessage-effecten en reacties, zoals het versturen van ballonnen, vuurwerk of een duimpje omhoog. Vanaf iOS 17 vind je soortgelijke reacties ook in FaceTime. Je kunt de FaceTime-reacties zelfs met handgebaren versturen, zonder dat je het scherm hoeft aan te raken. In deze tip lees je welke FaceTime-reacties er zijn, hoe je ze handmatig verstuurt en hoe je ze automatisch activeert met handgebaren in FaceTime.

Wat heb je nodig voor het versturen van 3D-reacties in FaceTime?

De FaceTime-reacties zijn een leuke extra, waarmee je in 3D een leuke animatie verstuurd tijdens het videobellen. Maar om hiervan gebruik te kunnen maken, heb je wel het volgende nodig:

Ondanks dat je voor het versturen van FaceTime-reacties met handgebaren een relatief recent toestel nodig hebt, kun je het ook op oudere toestellen gebruiken. In dat geval gebruik je geen handgebaren, maar verstuur je het gewoon handmatig met een tik op het scherm. We leggen je beide methodes in deze tip uit.

Welke FaceTime-reacties zijn er?

Maar eerst: welke reacties zijn er eigenlijk precies en hoe ziet dit eruit? In totaal zijn er acht verschillende reacties en animaties:

Hartje

Duim omhoog

Duim omlaag

Ballonnen

Regenbui

Confetti

Lasers

Vuurwerk

Hieronder zie je een greep van de effecten in de praktijk. De effecten worden vaak in 3D getoond. Dat wil zeggen dat de ballonnen bijvoorbeeld zowel voor als achter de verzender verschijnen. Het is een soort augmented reality dus, want je voegt als het ware virtuele objecten toe aan het echte beeld.

FaceTime-reacties handmatig versturen

Wil je geen handgebaren gebruiken of heb je een wat ouder toestel, dan kun je de FaceTime-reacties als volgt versturen:

Start een FaceTime-gesprek. Hou je eigen miniatuur ingedrukt. Deze wordt iets groter gemaakt en daaronder verschijnen de reacties. Tik op de reactie die je wil versturen.

Zodra je een reactie verstuurt, ziet de ander de reactie groot op zijn of haar beeld verschijnen, rondom jouw gezicht. Hou er rekening mee dat je de reacties alleen kan versturen als je de camera aan de voorkant gebruikt. Dat geldt ook voor het handmatig versturen van de reacties via bovenstaande stappen.

FaceTime reacties versturen met handgebaren

Is het tikken op het scherm teveel gedoe? Gelukkig kun je ook gebaren in FaceTime gebruiken om automatisch een leuke reactie te versturen. Dit zijn de handgebaren die horen bij de verschillende animaties:

Hartje : Maak met je handen een vorm van een hartje om allerlei rode harten in beeld te laten verschijnen.

: Maak met je handen een vorm van een hartje om allerlei rode harten in beeld te laten verschijnen. Duim omhoog : 👍 Steek je duim omhoog in beeld, om de animatie van een handje naast je hoofd te laten verschijnen.

: 👍 Steek je duim omhoog in beeld, om de animatie van een handje naast je hoofd te laten verschijnen. Duim omlaag : 👎 Steek je duim omhoog in beeld, voor een zelfde effect als bij de duim omhoog (maar dan dus omlaag).

: 👎 Steek je duim omhoog in beeld, voor een zelfde effect als bij de duim omhoog (maar dan dus omlaag). Ballonnen : ✌️ Vredeteken met één hand voor ballonnen die door het beeld komen vliegen.

: ✌️ Vredeteken met één hand voor ballonnen die door het beeld komen vliegen. Regenbui : 👎👎 Geef met beide handen een duim naar beneden om het te laten regenen op je scherm.

: 👎👎 Geef met beide handen een duim naar beneden om het te laten regenen op je scherm. Confetti : ✌️✌️ Vredeteken met beide handen voor confetti door het hele beeld.

: ✌️✌️ Vredeteken met beide handen voor confetti door het hele beeld. Lasers : 🤘🤘 Rockgebaar met twee handen (ook wel corna genoemd) laat lasers in beeld verschijnen.

: 🤘🤘 Rockgebaar met twee handen (ook wel corna genoemd) laat lasers in beeld verschijnen. Vuurwerk: 👍👍 Twee duimen omhoog voor een vuurwerkspektakel.

Zorg er bij de handgebaren voor dat ze duidelijk in beeld zijn. Geef je iPhone ook even de tijd om het handgebaar te herkennen. Moet je twee handen gebruiken, zorg er dan voor dat de iPhone of iPad in een houder of standaard staat. Check ook of de functie voor handgebaren ingeschakeld is. Open hiervoor tijdens een videogesprek het Bedieningspaneel en tik op Effecten. Zorg daar dat Reacties ingeschakeld zijn.

Je kunt de gebaren ook gebruiken tijdens een FaceTime-videobericht. Dat is ook een nieuwe functie in iOS 17 die van pas komt als iemand je FaceTime-oproep gemist heeft.