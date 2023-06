Het toevoegen en aflezen van widgets op het beginscherm van de iPhone of iPad is inmiddels bij velen een bekende functie. Sinds iOS 14 (2020) zijn de widgets beschikbaar op het beginscherm van de iPhone. Er geldt echter wel een beperking, want je kunt de widgets alleen bekijken en eventueel de app ermee openen. Echte interactie, zoals het afvinken van een todo-lijstje, was dus niet mogelijk. Maar vanaf iOS 17 en iPadOS 17 worden de widgets eindelijk interactief.



Interactieve widgets in iOS 17 en iPadOS 17

Een interactieve widget houdt in dat je (zoals gewoonlijk) een widget op je beginscherm hebt staan, maar je hoeft niet de bijbehorende app te openen om een actie uit te voeren. Denk aan bijvoorbeeld de widget van de Muziek-app. Met de aankomende update kun je vanaf de widget je muziek afspelen en pauzeren, gewoon vanaf je beginscherm. Hiervoor hoef je niet meer helemaal de Muziek-app te openen.

De Woning-app is een ander voorbeeld. Het handige van de nieuwe interactieve widget is dat je je lampen en andere accessoires nu razendsnel kunt bedienen. Je hoeft er niet meer de hele Woning-app voor te openen. Je kunt je toestel laten kiezen welke apparaten in de widget staan. Wil je liever zelf kiezen, dan is dat ook mogelijk. Je weet dan zeker dat de door jou gekozen accessoires altijd via de widget te bedienen zijn. Ook scènes doen mee.

Ten slotte voegt Apple een derde interactieve widget toe aan iOS 17 en iPadOS 17. Met het interactieve widget van de Herinneringen-app kun je snel even iets afvinken en meteen weer door met wat je aan het doen was.

Dit zijn alle Apple-apps met interactieve widgets in iOS 17:

Herinneringen

Muziek

Podcasts

Woning

Ook ontwikkelaars kunnen interactieve widgets maken

Tijdens de keynote van WWDC 2023 liet Apple zien dat ontwikkelaars voor hun eigen apps ook interactieve widgets kunnen maken. Als voorbeeld toonde Craig Federighi van Apple een widget van een app voor flashcards, die helpen bij het studeren. Appmakers kunnen nu al aan de slag met WidgetKit, maar we zullen tot de officiële release van iOS 17 moeten wachten om het te kunnen gebruiken.

Interactieve widgets werken ook op het toegangsscherm van je iPhone en iPad. Daarnaast zal de eveneens nieuwe Stand-by functie meteen werken met interactieve widgets. Ook hier geldt dat externe ontwikkelaars hun eigen apps ook geschikt kunnen maken.

