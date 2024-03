Over een paar dagen komt iOS 17.4 uit en dat betekent dat de nieuwe EU-maatregelen in iOS van kracht worden. Wat ga jij ervan merken? Misschien wel helemaal niets. We leggen puntsgewijs uit wat de impact is en of je verplicht bent om mee te doen.

Over een paar dagen is het zover

Er komen heel wat nieuwe iOS 17.4 functies aan. Een aantal daarvan hebben te maken met de komende EU-wetgeving. Vanaf 7 maart 2024 moet Apple voldoen aan de Digital Markets Act en dat betekent dat er in iOS het één en ander gaat veranderen. Wij lopen de veranderingen langs en vertellen hoeveel impact ze zullen hebben op jouw dagelijkse iPhone-gebruik. Belangrijk om je te realiseren: de wijzigingen gelden alleen voor de iPhone en niet voor de iPad. We hoeven dus geen extra appwinkels op de iPad te verwachten.

Eerder kon je al in onze poll over de EU-wijsigingen in iOS kijken waar iCulture-lezers het meest tevreden over zijn. Het openstellen van de NFC-chip en lagere commissie voor ontwikkelaars scoorden daarbij het hoogst, terwijl heel wat minder mensen zitten te wachten op alternatieve marktplaatsen voor apps en gamestreamingdiensten.

#1 Alternatieve appwinkels

Impact voor jou: gemiddeld tot hoog

In iOS 17.4 staat Apple voor het eerst andere appwinkels toe, naast de App Store. Apple noemt dit ‘marktplaatsen’ voor apps. Geïnteresseerde aanbieders moeten een goedkeuringtraject doorlopen om een alternatieve appwinkel te kunnen optuigen. Twee partijen hebben zich tot nu toe gemeld: MacPaw gaat via Setapp Mobile allerlei productiviteitsapps aanbieden, terwijl Epic Games een eigen appwinkel wil inrichten om o.a. Fortnite weer in de EU te kunnen aanbieden. Geïnteresseerden moeten een kredietbrief van 1 miljoen euro overleggen, dus het is niet zo dat je binnenkort met allerlei script kiddies te maken krijgt, die vanuit hun slaapkamer een appwinkel runnen en er met de poen vandoor gaan. Ook mag je verwachten dat Apple ingrijpt en de toestemming intrekt, als blijkt dat een marktplaats frauduleuze handelingen pleegt of gebruikers oplicht.

Je bent als gebruiker niet verplicht om gebruik te maken van andere marktplaatsen. Je kunt gewoon klant blijven van de App Store en alles blijft bij het oude.

Voor Android is er al een Epic Games Store en die komt er nu ook voor iOS.

Toch kan de impact ook voor jou groot zijn. Het kan namelijk gebeuren dat een bepaalde app alleen nog via een third party appwinkel te downloaden is. Een fictief voorbeeld: Google besluit alle apps weg te halen uit de App Store en biedt ze voortaan via een eigen Google Play Store voor iOS aan. Je bent dan wel gedwongen om apps zoals Gmail en YouTube uit deze third party appwinkel te halen.

Besluit je wél uitgebreid gebruik te maken van appwinkels van derden, dan is de impact uiteraard ook groot. Je zult dan namelijk op meer plekken moeten zoeken als je bijvoorbeeld een app opnieuw wilt downloaden. Het positieve is dat je meer keuze krijgt uit apps; ook apps die normaal niet door het goedkeuringsproces van Apple zouden komen krijgen een kans in appwinkels van derden.

Bekijk ook Zo gaat Apple de Europese App Store aanpassen voor sideloading Apple verlaagt de tarieven voor appmakers in de EU als ze akkoord gaan met de nieuwe voorwaarden. Vandaag heeft het bedrijf een pakket maatregelen bekendgemaakt die te maken hebben met een aanstaande EU-wetgeving (DMA). Er komen alternatieve marktplaatsen voor apps en ontwikkelaars mogen alternatieve betaalmethoden gebruiken.

#2 Alternatieve betaalmogelijkheden voor apps

Impact voor jou: gemiddeld

In-app aankopen kun je ook betalen met betaaldiensten buiten die van Apple. Ook mogen apps linken naar betaalmogelijkheden buiten de app. Dit is wat ons betreft een goede ontwikkeling: ontwikkelaars mogen je erop wijzen dat je veel goedkoper uit bent als je rechtstreeks aan de aanbieder betaalt. Het nadeel is wel, dat je voor het terugvinden van betalingen en het beheren van lopende app-abonnementen voortaan op veel meer plekken zult moeten kijken.

We schatten de impact van deze maatregel als gemiddeld in, omdat we denken dat (vooral kleine) ontwikkelaars er maar mondjesmaat gebruik van zullen maken. Het maakt procentueel niet zoveel verschil. Bovendien moeten ze bij gebruik van andere betaalmethoden een maandelijkse rapportage aan Apple leveren. Als ze bij Apple blijven, wordt al het betalingsverkeer wereldwijd voor ze geregeld.

Voor jou als gebruiker is de impact ook gemiddeld, omdat je niet dagelijks bezig zult zijn met het uitpluizen van je betalingen voor apps. Het kan ook zorgen voor extra betaalmogelijkheden, die nu nog niet worden aangeboden in de App Store. Je kunt momenteel in de App Store betalen met creditcard, PayPal, iDEAL, cadeaukaarten en Apple Pay en daarmee is wel bijna alles afgedekt. Maar er zouden in de nabije toekomst nieuwe betaalmethoden kunnen ontstaan (zie punt #4).

Betalen in de App Store: nu loopt alles nog via Apple.

#3 Lagere commissie voor ontwikkelaars

Impact voor jou: gemiddeld

Als ontwikkelaars instemmen met de nieuwe voorwaarden van de EU App Store, gaan ze een lagere commissie van 10% of 17% aan Apple betalen. Gebruiken ze Apple’s betaalsysteem, dan komt daar een extra fee van 3% bij. Voor jou als gebruiker betekent het dat de prijzen van apps en app-abonnementen iets omlaag kunnen gaan. Voor kleine ontwikkelaars (en dat omvat ongeveer 98% van de ontwikkelaars) maakt het zoals hierboven al aangegeven niet zoveel verschil. Zij vielen toch al onder het lagere App Store-percentage van 15%. Kiezen ze voor de EU-voorwaarden dan gaan ze 10% + 3% betalen, oftewel 13%. Ze zouden ook kunnen kiezen voor een extern betaalsysteem, maar dergelijke aanbieders zullen vaak ook rond de 3% rekenen waardoor je ook op 13% uitkomt.

Verdien je maar weinig met je apps of gaat het om een hobbyproject, dan zullen ontwikkelaars vaak bij Apple blijven, om onnodige rompslomp te voorkomen. Voor jou als gebruiker heeft het dan geen impact.

#4 NFC-chip opengesteld voor betaaldiensten

Impact voor jou: klein

In de EU wordt de NFC-chip voor het eerst opengesteld voor andere betaaldiensten dan Apple Pay. Dit was de meest populaire EU-maatregel in onze poll. Toch zullen we de impact hiervan niet zo snel gaan zien. Banken en andere aanbieders zouden nu een eigen betaalsysteem kunnen ontwikkelen voor contactloze betalingen en tap-to-pay-achtige functies, maar het kan wel even duren voordat ze hiermee klaar zijn. Het is namelijk jarenlang verboden geweest om de NFC-chip voor andere betaalmogelijkheden te gebruiken, dus we vermoeden dat er maar weinig banken zijn die al iets op de plank hebben liggen.

Als het wordt ingevoerd, dan zal het op een soortgelijke manier werken als Apple Pay. Je kan dan de alternatieve betaalmethode als default instellen. Voor jou als gebruiker brengt dat geen grote veranderingen met zich mee. Wel is nog de vraag of andere betaaldiensten dan ook gebruik mogen maken van de Wallet-app, zodat je bij het betaalpoortje snel de juiste betaalkaart voor de dag kunt halen. Apple spreekt in het persbericht over “new APIs enabling developers to use NFC technology in their banking and wallet apps”, dus het lijkt erop dat aanbieders hun eigen Wallet-app moeten ontwikkelen (die je niet zomaar via de zijknop kunt activeren). Ook lijkt het openstellen van de NFC-chip niet te gaan gelden voor de Apple Watch, aangezien Apple alleen wijzigingen in iOS opsomt en watchOS buiten beschouwing laat.

Bekijk ook Nu officieel: Apple gaat iPhone NFC-chip openstellen voor EU betaaldiensten Apple gaat NFC-betalingen met de iPhone openstellen voor andere aanbieders. Die beslissing is genomen na een onderzoek in de EU, waarna een boete dreigde. In een persbericht heeft Apple de openstelling nu ook zelf bevestigd.

#5 Alternatieve browserengines

Impact voor jou: gemiddeld

Even leek het erop dat de invoering van alternatieve browserengines een grote impact zou hebben, met name voor mensen die webapps gebruiken (zoals die van iCulture). Maar gelukkig maakte Apple plotseling een bocht van 180 graden en veranderde van standpunt: ze zullen vanaf iOS 17.4 toch gewoon blijven ondersteund.

Dat je in iOS 17.4 een pop-up krijgt om een andere standaardbrowser in te stellen, is niets bijzonders. Dat was sinds iOS 14 altijd al mogelijk. Wat wel gaat veranderen is dat alternatieve browsers zoals Chrome en Edge een eigen browserengine mogen gebruiken. Ze zijn daarbij niet meer gebonden aan Apple’s WebKit en krijgen veel meer zeggenschap over de functies die ze willen inbouwen.

Je kunt gewoon Safari blijven gebruiken en zult dan weinig merken van de veranderingen. Door de toenemende concurrentie hopen we dat Apple iets meer moeite gaat doen om de Safari-browser aantrekkelijk te houden. Voor liefhebbers van andere browsers, kan er wel een behoorlijke verschuiving gaan plaatsvinden. Alternatieve browsers voortaan unieke functies aanbieden, waardoor ze veel interessanter worden dan Safari. Het enige nadeel dat we kunnen bedenken, is dat deze third party-browsers minder veilig kunnen zijn, omdat de strikte controle door Apple wegvalt.

Bekijk ook Apple gaat andere browser engines toestaan in de EU: WebKit niet meer verplicht Apple heeft aangekondigd dat vanaf nu standaardbrowsers van derden en andere browser engines zijn toegestaan in de EU. Je zit dan niet langer aan de eigen WebKit browser engine van Apple vast.

#6 Gamestreamingdiensten in de App Store

Impact voor jou: klein

Dit was de minst populaire optie in onze poll (7%) en dat geeft wel aan dat maar weinig mensen zitten te springen om gamestreamingdiensten in de App Store. Misschien omdat Apple Arcade zo goed is, dat mensen nauwelijks nog behoefte hebben aan alternatieven?

In 2020 was volop in het nieuws dat gamestreamingdiensten zoals Google Stadia, Xbox Game Pass en Nvidia GeForce Now niet waren toegestaan in de App Store. Het probleem was volgens Apple dat deze diensten een wisselend aanbod van games hebben en daar kan het bedrijf geen controle op uitoefenen. Het was niet mogelijk om elke losse game apart te reviewen. Maar dat is oneerlijk: streaming videodiensten zoals Netflix bieden ook steeds wisselende content aan, waar Apple geen invloed op heeft. Nu gaat dit wereldwijd veranderen (dus niet alleen in de EU). Voor Google Stadia komt het echter te laat: die dienst is alweer opgedoekt. Maar we kunnen wel gamestreamingdiensten van Microsoft Xbox en Nvidia GeForce NOW verwachten. Het zal een tijdje duren voordat ze zijn opgetuigd, dus je hoeft ze nog niet met de komst van iOS 17.4 verwachten. Voor gebruikers is het alleen maar handig en heb je geen behoefte aan gamestreamingdiensten, dan zitten ze ook niet in de weg.

Bekijk ook Apple staat voor het eerst cloudgaming-diensten toe op de iPhone Apple heeft vandaag aangekondigd dat het wereldwijd is toegestaan om een streaming game-app in de App Store te zetten. Diensten zoals Xbox Cloud Gaming kunnen los.

Conclusie: EU-maatregelen hebben gemiddelde impact

De impact van de meeste maatregelen die Apple in het kader van de Digital Markets Act gaat invoeren, zal gemiddeld zijn. Vaak hoef je er geen gebruik van te maken en blijft alles bij hetzelfde. Maar je kunt wel met veranderingen geconfronteerd worden als jouw favoriete app voortaan alleen nog bij een third party appwinkel te vinden is. Wat de andere wijzigingen betreft kun je vaak bij Apple blijven hangen.

Wil je zo weinig mogelijk impact, dan doe je het volgende:

Je blijft de App Store gebruiken voor je appdownloads.

Je blijft apps gewoon via de App Store betalen.

Je blijft in winkels betalen met Apple Pay.

Je blijft Safari gebruiken als standaardbrowser.

Je blijft Apple Arcade gebruiken voor het spelen van games.

Wil je meer weten over de EU-maatregelen in iOS en de nieuwe iOS 17.4 functies, dan hebben we genoeg leesvoer om je er verder in te verdiepen!