In dit artikel bespreken we de verbeteringen in de Telefoon-app met je door. Het uiterlijk wordt speelser, maar er zijn ook functionele verbeteringen te vinden.

Telefoon-app verbeteringen in iOS 17

Het gebeurt niet vaak, maar dit jaar krijgt de Telefoon-app een update die je ook echt gaat merken – als je nog belt natuurlijk. Helaas is nog niet alles beschikbaar in Nederland, maar we houden hoop! Dit is er nieuw in de Telefoon-app in iOS 17.

#1 Contactposters maken het bellen persoonlijker

De meest prominente nieuwe functie zijn de posters van contacten. Iedere iPhone-gebruiker met iOS 17 kan een eigen poster instellen. Dit bevat je naam, een afbeelding en een zelfgekozen kleur. Op de onderstaande afbeelding zie je hoe zoiets eruit kan zien. Er zijn dus allerlei verschillende manieren om jezelf te uiten.

Het is de bedoeling dat je dit zelf instelt voor je eigen contactkaart. Anderen zien dus wat jij gemaakt hebt. Als jij graag zo’n mooie poster wil zien als iemand anders jou belt, dan moet die persoon zelf een poster maken. In onze tip lees je hoe het maken van een contactposter werkt.

https://www.iculture.nl/tips/posters-contacten/

#2 Telefoon-app krijgt een verbeterde interface

Al jaren is er op dit gebied niets gewijzigd, maar Apple heeft voor iOS 17 wat in petto. De knoppen om je telefoongesprek te bedienen, zijn nu meer naar beneden verplaatst. De eerste ervaringen wijzen al uit dat het op deze manier makkelijker met één hand te bedienen is. De poster van je contactpersoon blijft ook zichtbaar tijdens het bellen.

#3 Live Voicemail werkt als een soort antwoordapparaat (maar niet in het Nederlands)

Live Voicemail is een nieuwe functie waarmee je iemand naar voicemail kunt sturen en meteen kunt meelezen met wat de andere persoon inspreekt. Hiervoor luistert je iPhone mee om live mee te schrijven. Ook hier blijft de mooie contactposter weer in beeld. Besluit je tijdens het gesprek dat je toch wel wil opnemen, dan kun je gewoon nog op de groene knop tikken.

Het maakt niet uit bij welke provider je zit, maar helaas werkt dit nog niet in het Nederlands. Op dit moment wordt alleen Engels (VS, Canada) ondersteund. Apple heeft niet bekendgemaakt wanneer er extra talen worden toegevoegd.

Meer over iOS 17

iOS 17 is de grote update voor de iPhone in 2023. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 17, dan vind je in ons artikel de geschikte modellen. De belangrijkste verbeteringen zijn de interactieve widgets, een vernieuwde Telefoon-app met nieuw belscherm, uitgebreidere AirDrop, een nieuwe Stand-by stand als je telefoon horizontaal aan de oplader zit en meer. Lees ook onze artikelen met de beste iOS 17-functies en interessante iOS 17-details en ontdekkingen. De verwachte releasedatum van iOS 17 is in september 2023. De meest recente stabiele iOS-versie is iOS 16.5.