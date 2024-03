Eerste benchmark MacBook Air 2024 toont de verbetering in cijfers

Nu de MacBook Air overgestapt is naar de M3-chip, betekent het dat alle huidige MacBooks in Apple’s line-up de meest recente chip hebben. Er is echter nog wel onderling verschil qua snelheid tussen de verschillende uitvoeringen: de MacBook Pro met M3 Pro- en M3 Max-chip zijn weer een flink stuk sneller dan de versies met de gewone M3-chip. Maar hoe zit het qua snelheid met de M3 MacBook Air? De eerste benchmark laat zien hoe dit nieuwe model presteert. Dit laat ook zien hoe snel de MacBook Air 2024 is ten opzichte van de M3 MacBook Pro.

Benchmark MacBook Air 2024

De eerste benchmark verscheen op Geekbench 5. Een benchmark is een test waaruit twee scores naar voren komen die laten zien hoe krachtig een computer, smartphone of tablet is. Hoe hoger de score, hoe krachtiger het toestel. In de database is een test verschenen van een 15-inch MacBook Air met 16GB RAM. Dat is dus een upgrade ten opzichte van het standaardmodel met 8GB werkgeheugen. In de test haalde dit model een single-core score van 3157 en een multi-core score van 12020. Ten opzichte van de M2 MacBook Air met 16GB RAM is dit zo’n 20% sneller op de single-core (2610) en 19% sneller op de multi-core (10120).

De score van de M3 MacBook Air ligt in lijn met de M3 MacBook Pro. Die haalt in de Geekbench een score van respectievelijk 3141 en 12115. Hou er wel rekening mee dat de MacBook Pro bij piekprestaties mogelijk beter presteert dan de MacBook Air, omdat daar een actieve koeling in zit. De MacBook Air is daarentegen stiller, omdat de ventilatie ontbreekt.

De nieuwe M3 MacBook Air is vanaf nu te bestellen en wordt op vrijdag 8 maart 2024 geleverd. Vanaf die dag ligt het nieuwe model ook in de winkels, zowel in 13- als 15-inch. In ons artikel vind je een overzicht van de prijzen van de M3 MacBook Air 2024.