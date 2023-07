Heb je altijd moeite om die ene emoji te vinden? Gelukkig vind je op de iPhone en iPad ook een zoekfunctie voor emoji. Door te typen zoek je de emoji die je nodig hebt. In deze tip leggen we uit hoe je dit doet.

We verwachten dat de nieuwe emoji eind 2023 of begin 2024 beschikbaar komen op je iPhone , iPad en Mac . Altijd al meer met emoji willen doen? Lees dan eens deze tips!

Overigens zijn bestaan alle van de nieuwe emoji in de code uit een combinatie van twee bestaande emoji. Zo is de limoen eigenlijk een citroen met een groen vak, de feniks een vogel met een vuurtje en de gebroken ketting een hele ketting met een ontploffing. Een volledige lijst van alle varianten die het komende jaar beschikbaar komen, vind je bij Emojipedia . Op dit moment gaat het officieel nog om voorstellen van nieuwe emoji, maar doorgaans worden deze één op één overgenomen en verschijnen ze uiteindelijk op alle apparaten.

Het merendeel van de emoji bestaat uit varianten van reeds bestaande emoji. Zo komen er emoji van bijvoorbeeld wandelen en rennen die in plaats van naar links juist naar rechts bewegen. De echt nieuwe emoji zijn op twee handen te tellen. Er komt een poppetje die zijn hoofd horizontaal en verticaal schudt, een emoji van een limoen, een gebroken ketting (om bijvoorbeeld aan te geven dat een internetlink het niet doet), een bruine paddenstoel en een feniks. Daarnaast komen er nog wat emoji met silhouetten van gezinnen, in allerlei combinaties van ouder en kind.

Ieder jaar op 17 juli is het World Emoji Day en voorafgaand aan deze ‘feestdag’ worden de nieuwste emoji bekendgemaakt. Het Unicode Consortium bepaalt welke nieuwe poppetjes en symbolen toegevoegd moeten worden aan het emoji-toetsenbord. Voor de emoji van 2023-2024 gaat het om versie Emoji 15.1, waarin in totaal (inclusief allerlei varianten) 108 nieuwe emoji toegevoegd worden. Emojipedia geeft alvast een indruk hoe deze nieuwe emoji eruit gaan zien.

Emoji zijn kleine afbeeldingen in je toetsenbord. Ze worden gebruikt om een bepaalde emotie over te brengen in bijvoorbeeld een berichtje, tweet of een online post. Er zijn duizenden soorten emoji: van smileys met allerlei gezichtsuitdrukkingen tot eten, voorwerpen, beroepen en nog veel meer. Er zijn ook emoji in allerlei huidskleuren, haarkleuren en geslachten. Elk jaar komen er weer tientallen nieuwe emoji bij. Speciale varianten zijn de animoji en Apple's eigen Memoji.