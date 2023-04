Benieuwd welke toestellen je nodig hebt om iOS 17 en iPadOS 17 te kunnen installeren? In dit artikel zetten we op een rijtje welke iPhones en iPads de updates mogelijk krijgen en welke vermoedelijk gaan afvallen.

Eén van de vragen die bij elke nieuwe iOS-versie opduikt is “Kan ik mijn iPhone nog wel updaten”? De afgelopen jaren was de kans groot dat het antwoord “Ja” was, want Apple blijft toestellen nog lange tijd ondersteunen. Maar aan alles komt een einde en bij iOS 17 vallen er mogelijk toch wel weer een aantal devices af. Welke dat zijn? Daar zijn inmiddels geruchten over.



Deze iPhones krijgen iOS 17 (naar verwachting)

Hoewel Apple zelf nog niets officieel heeft aangekondigd, is er een bron die zegt te weten welke modellen de upgrade naar iOS 17 en iPadOS 17 krijgen. Alle toestellen met een A12-chip of nieuwer zijn volgens de bron geschikt voor iOS 17 en iPadOS 17. Bij de iPad krijgen sommige oudere modellen met een A10-chip ook nog de update. Dat ligt ook in lijn met onze eigen verwachtingen en de toestellen die vorig jaar bij iOS 16 afvielen. Dat betekent dat dit de geschikte toestellen voor iOS 17 zijn:

Deze iPhones vallen dit jaar dus mogelijk af en krijgen vermoedelijk geen update naar iOS 17:

Bij iOS 16 vielen de iPhone 6s (Plus), iPhone 7 (Plus) en de eerste generatie iPhone SE af. Of de iPhone X en iPhone 8 (Plus) echt af gaan vallen, is echter nog niet 100% zeker. Apple zou er ook voor kunnen kiezen om dit jaar geen toestellen af te laten vallen, als er geen functies zijn die recentere hardware vereisen.

Hou er rekening mee dat een toestel dat niet meer de nieuwste update naar iOS 17 krijgt, nog wel langere tijd ondersteund wordt met software-updates voor iOS 16. Het gaat dan om verbeterde beveiliging, dus deze toestellen blijven ook nog steeds veilig om te gebruiken.

Welke iPads krijgen iPadOS 17?

Bij iPadOS 17 vallen waarschijnlijk ook weer een paar modellen af.

Deze modellen krijgen naar verwachting wel de update naar iPadOS 17:

Deze iPads krijgen mogelijk dus geen iPadOS 17:

iPad 2017 (gen 5)

iPad Pro 2016 (9,7-inch)

iPad Pro 2015 (12,9-inch)

Dit zijn modellen met A9- en A9X-chip die dus waarschijnlijk geen iPadOS 17-update krijgen.

Net als voorgaande jaren verwachten we dat Apple de grote updates van de besturingssystemen aankondigt op WWDC. iOS 17, iPadOS 17 en watchOS 10 bevatten waarschijnlijk weer genoeg nieuwe functies om de update de moeite waard te maken. Apple brengt jaarlijks grote updates uit en wat ons betreft mag dat zo blijven.

De WWDC 2023 gaat van start op 5 juni 2023. Tijdens de presentatie die avond kondigt Apple de updates aan. Vanaf dat moment weten we ook definitief welke modellen wel of geen update krijgen. Lees ook onze WWDC 2023 verwachtingen voor alle aankondigingen.

