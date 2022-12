Apple heeft macOS Ventura 13.1 uitgebracht. Daarin zit een nieuwe app, maar ook wat verbeteringen in andere apps. Lees hier wat er nieuw is in macOS Ventura 13.1.

macOS Ventura 13.1 is de eerste grote aanvullende update van macOS Ventura. Hoewel Apple eerder al macOS Ventura 13.0.1 uitbracht, zaten daar slechts wat bugfixes in. Dat is bij versie 13.1 dus wel anders: er zitten meerdere nieuwe functies waar je misschien wel wat aan hebt. De grootste toevoeging is de nieuwe Freeform-app, maar er zijn ook nog allerlei kleinere verbeteringen.



macOS Ventura 13.1 is beschikbaar

De Freeform-app is een hulpmiddel om samen met vrienden, collega’s of familie aan projecten te werken. Het is een groot digitaal whiteboard waar je afbeeldingen, tekst, tekeningen, documenten en meer op kan zetten en er samen aan kan werken. Met macOS Ventura 13.1 voegt Apple de app en ondersteuning ervoor toe aan de Mac. De Freeform-app is ook deels geïntegreerd in het besturingssysteem zelf.

Apple heeft ook de vernieuwde iCloud-beveiliging toegevoegd aan deze macOS-versie. Advanced Data Protection is een grote verbetering voor mensen die willen dat hun backups, foto’s, notities, berichten en meer end-to-end versleuteld zijn.

Maar er is nog meer. In deze macOS-update is ook ondersteuning toegevoegd voor de nieuwe HomeKit-architectuur, waardoor accessoires betrouwbaarder en sneller reageren (vooral als je veel HomeKit-accessoires hebt). De derde nieuwe toevoeging heeft betrekking op de AirTag en de Zoek mijn-app. Je kon de locatie van je objecten met een AirTag al bekijken in de Zoek mijn-app op de Mac en er meteen naar navigeren, maar het was gek genoeg niet mogelijk om vanaf de Mac een geluidje op een AirTag af te spelen. Vanaf macOS Ventura 13.1 is dat wel mogelijk.

macOS Ventura 13.1 releasenotes

Apple heeft nog meer kleine verbeteringen en tweaks doorgevoerd in macOS Ventura 13.1. Dit zijn de officiële releasenotes:

macOS Ventura 13.1 voegt Freeform toe, een nieuwe app waarmee je kunt brainstormen en je ideeën tot leven kunt brengen. Deze versie bevat ook andere functies en probleemoplossingen voor je Mac. Freeform Freeform is een nieuwe app om creatief met vrienden of collega’s te werken op de Mac, de iPad en de iPhone

Je kunt onder andere bestanden, afbeeldingen en plaknotities toevoegen aan een flexibel werkgebied Deze update bevat ook de volgende verbeteringen en oplossingen voor problemen: De verbeterde zoekfunctie in Berichten maakt het mogelijk foto’s te vinden op basis van de inhoud van de foto’s, zoals een hond, auto, persoon of tekst

Met deelnemercursors in Notities kun je live zien hoe anderen een gedeelde notitie bijwerken

Je kunt nu via de app Zoek Mijn een geluid laten afspelen om je te helpen de locatie van AirTags, de case van de AirPods Pro (2e generatie) en Zoek Mijn-netwerkaccessoires te bepalen

Er is een probleem verholpen waarbij sommige notities niet met iCloud werden gesynchroniseerd nadat ze waren bijgewerkt

Er is een probleem verholpen waarbij je toetsenbord- en muisinvoer in sommige apps en games kunnen verliezen Sommige functies zijn mogelijk niet in alle regio’s of op alle Apple apparaten beschikbaar. Informatie over de beveiligingsaspecten van deze update vind je op deze webpagina:

https://support.apple.com/kb/HT201222

macOS Ventura 13.1 downloaden

Je downloadt macOS Ventura 13.1 via Systeeminstellingen, net als bij iOS. Je downloadt deze update daarom als volgt:

Ga naar Systeeminstellingen. Klik op Algemeen > Software-update. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.

