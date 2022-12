De HomePod (of Apple TV) is de basis van je HomeKit-woning. Zonder een woninghub kun je de accessoires alleen bedienen als je thuis bent. Wil je ze ook buitenshuis bedienen en automatiseringen uitvoeren, dan heb je een woninghub nodig. Deze is verantwoordelijk voor het aansturen van de accessoires in huis. En met deze nieuwe HomePod-update (en alle overige updates zoals iOS 16.2 en tvOS 16.2) zou het bedienen een stuk soepeler moeten gaan. Apple brengt namelijk een aparte HomeKit-architectuur update uit in de Woning-app en daar heb je deze HomePod software-update 16.2 voor nodig.



HomePod software-update 16.2 beschikbaar

De HomeKit-architectuur update voert verbeteringen achter de schermen door. Het maakt de verbinding tussen accessoires onderling en jouw iPhone en iPad betrouwbaarder. Ook zouden accessoires sneller reageren, helemaal als er meerdere tegelijk van verschillende apparaten bediend worden. De HomeKit-update is een losse update die je moet uitvoeren in de Woning-app, zodra je iPhone of iPad geüpdatet is naar iOS 16.2 of iPadOS 16.2. Het is niet verplicht om deze update uit te voeren.

Bekijk ook HomeKit-architectuur update: alles wat je moet weten over deze aankomende update [FAQ] Apple brengt binnenkort een aparte update voor HomeKit uit. Deze HomeKit-architectuur update moet voor verbeterde prestaties zorgen. Maar wanneer gaat Apple dit uitbrengen en hoe voer je die update uit? Wat heb je ervoor nodig en wat zijn precies de voordelen?

Om de update uberhaupt te kunnen doen, moet de woninghub die je gebruikt eveneens bijgewerkt zijn naar de nieuwste versie. En daarvoor is er nu HomePod software-update 16.2. Deze update maakt de HomePod of HomePod mini geschikt voor deze nieuwe architectuur, zodat je alle accessoires kan blijven bedienen. Verder heeft Apple nog wat andere kleine verbeteringen doorgevoerd.

Releasenotes HomePod software-update 16.2

In de releasenotes van HomePod software-update 16.2 maakt Apple overigens geen melding van de nieuwe HomeKit-architectuur. Dit staat er wel in:

Softwareversie 16.2 bevat algemene prestatie- en stabiliteitsverbeteringen.

HomePod software-update 16.2 downloaden

Het downloaden en installeren van de update gaat automatisch, maar je kan dit ook zelf forceren als je de update direct wil hebben. Dit doe je zo:

Open de Woning-app op je iPhone. Ga naar het Woning-tabblad. Tik rechtsboven op de knop met de drie stipjes. Kies voor Woninginstellingen en selecteer eventueel de woning waar de HomePod in staat. Tik op Software-update.

De app zal nu controleren op updates. Je ziet nu versienummer en grootte. Tik op de knop Download en installeer om de software bij te werken. De HomePod-update wordt nu geïnstalleerd.

Lees ook meer in ons artikel over het updaten van de HomePod.

Bekijk ook Zo kun je de HomePod (mini) updaten en de software automatisch bijwerken Wil je je HomePod of HomePod mini updaten, dan kan dat op twee manieren: handmatig of automatisch. Welke methode voor jou het handigst is, is een kwestie van persoonlijke voorkeur. In deze tip leggen we uit hoe het handmatig HomePod updaten werkt en hoe je het automatisch updaten kunt in- en uitschakelen.