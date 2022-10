Crashdetectie is één van de weinige nieuwe functies in de gewone iPhone 14, Apple Watch Series 8 en Apple Watch SE 2022, al vind je de functie ook in de andere nieuwe iPhones en Apple Watch Ultra. Dankzij allerlei signalen, zoals plotselinge mindering van snelheid, omgevingsgeluiden en luchtdruk, kunnen Apple’s nieuwste apparaten een auto-ongeval herkennen. Handig, want zo belt de iPhone automatisch de hulpdiensten als jij daar niet meer toe in staat bent. Maar een wild ritje in de achtbaan zorgt voor hetzelfde resultaat, zo blijkt uit meerdere foutieve meldingen.



Achtbanen activeren crashdetectie op iPhone en Apple Watch

Diverse bezoekers van Kings Island in Ohio en Dollywood in Tennessee hebben sinds september gemerkt dat de iPhone en Apple Watch alarm slaat bij een ritje in bepaalde achtbanen. De hulpdiensten kregen meermaals een bandje te horen dat de eigenaar betrokken was bij een ernstig auto-ongeluk en niet kon reageren op de telefoon. Vervolgens worden de coördinaten van de desbetreffende locatie doorgegeven, zodat de hulpdiensten in actie konden komen. Maar keer op keer bleek er niets aan de hand te zijn.

Since the iPhone 14 went on sale, the 911 dispatch center near Kings Island amusement park has received at least six phones calls saying: “The owner of this iPhone was in a severe car crash…” Except, the owner was just on a roller coaster. 🆕 by me: https://t.co/hp1fHZBIf6 pic.twitter.com/i0lZPoWzGz — Joanna Stern (@JoannaStern) October 9, 2022

De functie wordt mogelijk getriggered door plotselinge stops van de achtbaan. De iPhone en/of Apple Watch denkt vervolgens dat de eigenaar betrokken is bij een auto-ongeval. Dit klinkt misschien als een onschuldig foutje, maar het kan zeker wel vervelende gevolgen hebben. Als de hulpdiensten regelmatig moeten uitrukken bij valse noodgevalmeldingen, kan dit betekenen dat ze gehinderd worden voor hulp bij serieuze meldingen. Bovendien krijgen vrienden en familieleden die als noodcontacten ingesteld zijn, ook automatisch een waarschuwing. Een prettige gedachte als je inderdaad bij een auto-ongeval betrokken bent. Maar wat minder handig als de functie per ongeluk geactiveerd wordt.

Het vervelende is dat je tijdens of aan het eind van achtbaanritje ook niet bij de iPhone in je broekzak kan om het bellen te stoppen. Inmiddels zag het Kings Island-park de noodzaak om borden in het park te plaatsen. Daarop staat dat ‘Apple Watches en soortgelijke apparaten’ mogelijk de hulpdiensten waarschuwen. Het park adviseert dan ook om de iPhone of Apple Watch tijdens het ritje uit te zetten of in vliegtuigmodus te zetten. Je kunt je iPhone natuurlijk ook in een tas achterlaten. Daarmee voorkom je ook dat je iPhone uit je broekzak vliegt.

Het is niet bekend of de crashdetectie in alle type achtbanen geactiveerd wordt, maar vermoedelijk speelt dit slechts bij een beperkt type achtbanen. Een andere methode is om de functie (al dan niet tijdelijk) uit te schakelen. Dit doe je via Instellingen > SOS-noodmelding > Bel na ernstig ongeluk.

Apple belooft verdere verbeteringen

Apple zegt in een reactie tegenover The Wall Street Journal dat de crashdetectie gemaakt is met miljoenen data van auto-ongevallen en crashtests uit laboratoria. Het bedrijf zegt zijn best te hebben gedaan op het verkrijgen van zo min mogelijk valse positieve meldingen. Als aanvulling zegt Apple dat ze eraan werken om de functie in de loop van de tijd beter te maken. Mogelijk gaat Apple hiervoor anonieme data van iPhone 14-gebruikers en nieuwe Apple Watch-eigenaren gebruiken. Hoe meer data Apple hiervoor gebruikt, hoe nauwkeuriger het wordt.