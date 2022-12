Toen Apple de nieuwste Apple TV 4K 2022 aankondigde, maakte Apple meteen een aantal nieuwe tvOS-functies bekend. Het ging daarbij om verbeteringen voor Siri, zoals een nieuwe weergave en ondersteuning voor Hé Siri met AirPods. Deze twee functies zijn al in tvOS 16.1 toegevoegd, maar er zijn nog een paar andere functies die nu pas beschikbaar zijn dankzij tvOS 16.2.



tvOS 16.2 beschikbaar

In tvOS 16.2 is de stemherkenning voor Siri op de Apple TV actief. Je kan daardoor makkelijk van profiel wisselen zodra je via Siri op de Apple TV een spraakopdracht geeft. Als je Siri vraagt om muziek af te spelen die jij leuk vindt, wisselt de Apple TV automatisch naar jouw account. Dit geldt ook voor het openen van de TV-app, zodat je jouw eigen persoonlijke kijklijst krijgt. De stemherkenning is vergelijkbaar met die op de HomePod, zodat meerdere mensen in huis er gebruik van kunnen maken, met ieder zijn of haar eigen content. Het slechte nieuws is dat deze functie nog niet in Nederland of België werkt. En over Siri gesproken: Apple heeft met ingang van tvOS 16.2 ook Siri op de Apple TV vrijgegeven voor Denemarken, Luxemburg en Singapore.

Bekijk ook Zo werkt Siri op de Apple TV: dit kun je allemaal vragen Siri werkt op de Apple TV, zodat je vragen kan stellen en films en series kunt opzoeken. In deze tip lees je hoe Siri op de Apple TV werkt, hoe je het instelt en wat je kunt vragen.

De update voegt ook ondersteuning toe voor Apple Music Sing, de nieuwe karaokefunctie waarmee je gemakkelijk kan meezingen met je favoriete muziek. Naast de reeds bestaande meescrollende songteksten, kun je ook het volume van de vocalen harder of zachter zetten, zodat je je eigen gezang beter hoort. Er is zelfs een duettenmode, waarbij de zangpartijen van beide vocalisten tegenover elkaar staan. Dit werkt alleen op de nieuwe Apple TV 4K 3e generatie uit 2022.

Bekijk ook Apple Music krijgt karaokefunctie: dit is Apple Music Sing Apple Music krijgt iets nieuws. Later deze maand voegt Apple de functie Apple Music Sing toe. Zoals de naam al zegt, kun je daarmee meezingen met je favoriete hits.

tvOS 16.2 is ook vereist als je gebruik wil maken van de nieuwe HomeKit-architectuur en de Apple TV gebruikt als woninghub. Deze HomeKit-architectuur update zorgt voor een betere betrouwbaarheid en snellere reactietijd, vooral als je veel HomeKit-accessoires hebt.

tvOS 16.2 downloaden

tvOS 16.2 is alleen beschikbaar op de Apple TV HD en Apple TV 4K (zowel de 2022-, 2021- als 2017-versie). Weet je niet welke Apple TV je hebt? Check dan ons artikel met alle Apple TV-modellen. Daarin vind je precies hoe je de modellen kunt herkennen.

Je downloadt tvOS 16.2 als volgt:

Ga op de Apple TV naar de Instellingen-app. Kies voor Systeem, helemaal onderaan. Selecteer Software-update en check of de nieuwe update geïnstalleerd kan worden. De update wordt gedownload en de Apple TV start opnieuw op als de installatie voltooid is.

Bekijk ook Apple TV updaten en apps bijwerken doe je zo Om de Apple TV te updaten zijn er een aantal handelingen nodig. In deze tip leggen we uit hoe je niet alleen je Apple TV zelf, maar ook afzonderlijke apps kunt updaten om gebruik te maken van e nieuwste functies.