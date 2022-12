Sinds een aantal jaar heeft Apple Music al meescrollende songteksten. Daarmee is het heel eenvoudig om mee te zingen met de tekst, omdat precies op het goede moment de tekst in beeld komt van het nummer. Maar Apple gaat nu nog een stap verder. Vandaag is bekendgemaakt dat Apple Music een nieuwe Sing-functie krijgt. Je krijgt daarmee meer mogelijkheden om mee te zingen, onder andere met aanpasbare vocalen.



Apple Music karaoke met Sing

Apple Music Sing bestaat uit een aantal functies en is in feite een uitbreiding op de bestaande songtekstenfunctie. Allereerst kun je de vocalen van een liedje aanpassen. Je kan meezingen met de stemopname van de oorspronkelijke artiest, maar ook het geluidsniveau van de vocalen naar beneden bijstellen zodat je eigen gezang de boventoon voert. Volgens Apple is het zelfs mogelijk om vocalen te mixen met miljoenen nummers uit de Apple Music-bibliotheek.

De songteksten zullen ook meer animaties vertonen. Behalve dat ze meescrollen, dansen ze nu ook als het ware op het ritme van de vocalen. En als je meer van de achtergrondzang bent, dan vind je met Apple Music Sing ook de songteksten van het achtergrondkoor, die apart getoond worden van de overige vocalen.

Tot slot bevat Apple Music Sing een aparte duettenweergave. Bij duetnummers kunnen de gezongen songteksten aan weerszijden van het scherm getoond worden, zodat het makkelijker is om mee te zingen, ieder met zijn of haar eigen zangpartij.

Apple Music Sing komt later deze maand wereldwijd beschikbaar voor alle Apple Music-abonnees. Het is geschikt voor alle iPhones en iPads die de nieuwste software-updates hebben, evenals de nieuwe Apple TV 4K. Het is niet helemaal duidelijk of voorgaande Apple TV 4K-modellen de functie ook krijgen. Waarschijnlijk is de functie onderdeel van de aankomende software-updates, zoals iOS 16.2.

