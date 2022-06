Dit is de nieuwe Medicijnen-app voor de Apple Watch

Lees hier wat je moet weten over de nieuwe Medicijnen-app in watchOS 9. Met deze app kun je medicijnen toevoegen en herinneringen krijgen op de momenten dat je ze moet nemen.

Medicijnen-app voor Apple Watch

De Medicijnen-app is een nieuwe app in watchOS 9 en raakt een ander vlak op het gebied van gezondheid dan wat de Apple Watch tot nu toe heeft gedaan. Het moet mensen helpen die medicijnen innemen op regelmatige basis. Veel mensen vergeten hun medicijnen op het juiste moment in te nemen en het is bewezen dat een geheugensteun daarbij kan helpen. Dat is onder meer wat de Medicijnen-app kan doen.

Uitleg: wat is de Medicijnen-app?

De Medicijnen-app heeft als hoofddoel om je te helpen met het innemen van je medicijnen, of beter: het helpen herinneren om dat te doen. Je geeft van tevoren aan welke medicijnen je neemt, hoe vaak je die neemt en op welke momenten je dat moet doen. Heb je de medicijnen genomen of juist overgeslagen, dan kun je dat vastleggen in de app.

In de Gezondheid-app op je iPhone kun je altijd een overzicht bekijken van hoe vaak je je medicijnen hebt genomen of overgeslagen. Mocht je het erover hebben met je dokter, dan heb je alles eenvoudig bij de hand. In de Verenigde Staten kan de app ook meer informatie geven over mogelijke interacties met je medicijnen, zoals alcoholgebruik of twee medicijnen die elkaar kunnen beïnvloeden.

De app is beschikbaar vanaf watchOS 9 en iOS 16. Heb je geen Apple Watch, dan gebruik je alleen de Gezondheid-app op de iPhone om je ingenomen medicatie vast te leggen.

Apple waarschuwt dat de app niet bedoeld is als alternatief voor professioneel medisch advies. Adviseer daarom altijd een arts voordat je een bepaalde medicatie inneemt.

Zo kun je de Medicijnen-app voor Apple Watch instellen

Hoewel het hier om een app voor je Apple Watch gaat, moet je het instellen op de gekoppelde iPhone. Hier voeg je je medicijnen toe. Tijdens dit proces wordt gevraagd hoe vaak je het neemt, in welke vorm je het neemt, hoeveel je neemt, hoe het eruit ziet en meer. Zo werkt het:

Open de Gezondheid-app op de gekoppelde iPhone. Tik rechts onderin op het Gegevens-tabblad en kies Medicijnen uit de lijst met categorieën. Kies Voeg een medicijn toe en tik de naam van het medicijn in. Volg de verdere stappen op het scherm. Hier geef je alle details op over je medicijn. Dit kun je later nog aanpassen.

Zoals je merkt tijdens het instellen worden er veel details gevraagd. Als je maar één medicijn inneemt is dat niet allemaal even belangrijk, maar bij meerdere medicijnen op verschillende momenten wordt het toch handig. Dankzij de zelf ingestelde kleuren en vormen heb je snel door om welk medicijn het gaat en is de kans op een fout kleiner.

Wil je hierna nog een medicijn toevoegen, gebruik dan de Voeg medicijn toe-knop onder het zojuist toegevoegde medicijn. Apple belooft ook dat je gewoon de sticker van je medicijnen zou moeten kunnen scannen, maar dat zit op dit moment nog niet in de beta van iOS 16. Als dat goed werkt, zou het wat invulwerk schelen.

Medicijnen-app gebruiken op je Apple Watch

Eenmaal je medicijnen toegevoegd, kun je de app in gebruik nemen. Hij staat vanaf watchOS 9 standaard op je Apple Watch, dus je hoeft niets te installeren uit de App Store. De app is te herkennen aan het witte symbool met het blauw-groene pilletje.

Als je de app opstart, zie je een overzicht met de planning voor vandaag. Ook bekijk je een lijst van alle toegevoegde medicijnen. Tik op een medicijn om te bekijken hoeveel je er moet innemen en op welke momenten. Scrol een beetje naar beneden en kies Leg vast nadat je de medicijnen hebt ingenomen.

In principe hoef je de app nooit echt op te starten als je de tijdstippen en dagen goed hebt ingesteld. Je krijgt namelijk vanzelf een herinnering in de vorm van een melding. Vanuit deze melding kun je snel aangeven dat je alle medicijnen van dat moment hebt genomen. Die melding kun je ook bedienen vanaf je iPhone.

De app ondersteunt ook een wijzerplaat complicatie, waarmee je de herinnering voor je medicatie rechtstreeks op je Apple Watch kan zien. Met een tik op de wijzerplaat leg je het ingenomen medicijn vast in de app. De app heeft momenteel alleen een uitgebreide complicatie voor digitale wijzerplaten en een grote ronde complicatie voor de analoge wijzerplaat. Er is geen complicatie met alleen een appicoontje voor snelle toegang.

Gegevens over je medicijnen bekijken op je iPhone

Op de iPhone kun je in de Gezondheid-app meer gegevens bekijken over je ingenomen medicijnen. Ga hiervoor naar de Gezondheid-app en tik bij Gegevens op Medicijnen. Je ziet bovenaan op welke dagen je de medicijnen hebt ingenomen. Bovendien kun je een pdf met al jouw ingevoerde medicijnen laten exporteren. Dit is een handig overzicht voor bijvoorbeeld jezelf of je dokter, waarbij je precies ziet welke medicijnen met welke hoeveelheid je allemaal gebruikt. Je kan ook nog per medicijn een grafiek bekijken met daarop alle gegevens van wanneer je hem wel en niet ingenomen hebt.

