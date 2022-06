Niet alle functies die tijdens WWDC 2022 zijn aangekondigde komen ook meteen beschikbaar. Zo zal Matter-ondersteuning pas later merkbaar zijn en is Freeform nu nog niet te gebruiken. In dit artikel zetten we de functies op een rijt die pas later beschikbaar komen.

Deze iOS 16-functies komen later

Als Apple in juni nieuwe functies aankondigt, wil dat niet zeggen dat je ze in september of oktober meteen al kunt gebruiken. Van sommige functies heeft Apple gezegd dat ze later komen, zoals Freeform. Bij andere functies is het nog even afwachten. Zo zitten de gezamenlijke iCloud-fotobibliotheek en het scannen van medicijnen nog niet in de iOS 16 beta en het is onzeker of ze nog voor de officiële release al te testen zijn. Vorig jaar gebeurde dat bijvoorbeeld met SharePlay en Universal Control. Alle functies die we nu nog niet kunnen testen vind je hier op een rijtje! En de lijst kan nog wat langer worden als Apple tijdens de betafase ontdekt dat bepaalde functies toch niet goed genoeg werken.

#1 Matter-support

Het testen van Matter-support is in de huidige beta nog niet mogelijk, aangezien er nog helemaal geen producten met Matter zijn. De smart home-standaard is al drie maal uitgesteld: de planning staat nu voor najaar 2022 maar de kans is klein dat er dan al in de winkels ruime keuze is uit Matter-accessoires.

Meer over deze standaard lees je in:



Deze IKEA-hub krijgt Matter-ondersteuning.

#2 Freeform

Freeform wordt een soort whiteboard waarop meerdere mensen tegelijk kunnen tekenen en schrijven. Het komt beschikbaar voor iPhone, iPad en macOS – maar nu nog niet. Je kunt aan nieuwe projecten werken, realtime samenwerken en ondertussen chatten via FaceTime of iMessage. Het flexibele canvas is een centrale plek om te visualiseren en ideeën te delen, zonder te hoeven nadenken over lay-out of formaat. Het werkt met Apple Pencil. Nieuw materiaal en wijzigingen van anderen zijn direct zichtbaar. Apple zegt dat de Freeform-app “later dit jaar” beschikbaar komt, onder andere op de iPad. Je kunt direct vanuit FaceTime een sessie starten en de updates van anderen bekijken in Berichten.

#3 Live Activities

Het nieuwe toegangsscherm in iOS 16 is nu al te gebruiken en de widgets voor het toegangsscherm zijn klein maar fijn. Wat je nog niet kunt testen zijn de Live Activities. Dit zijn widgets die continu worden bijgewerkt, bijvoorbeeld voor sportwedstrijden of het in de gaten houden van een taxirit of maaltijdbezorging.

Apple heeft zelf nog geen Live Activities beschikbaar gesteld en derde partijen kunnen er nog niet mee aan de slag gaan. Zij moeten wachten op een nieuwe Live Activities API (programmeerinterface) die “later dit jaar” beschikbaar komt. App Clips krijgen ook ondersteuning voor Live Activities, maar ook dat komt later.

#4 Focus-filter

In iOS 16 en iPadOS 16 wordt het mogelijk om binnen apps een focus-filter te zetten voor apps zoals Agenda, Mail, Berichten en Safari. Zo kun je bijvoorbeeld een tabbladengroep in Safari kiezen die alleen te zien is als je in Werk-focus bent. Ook kun je je werkagenda verbergen als je Privé-focus actief is. Er komt ook een Focus Filter API voor ontwikkelaars, zodat zij rekening kunnen houden met je focus-modus. Maar ook die API is er nog niet. Volgens Apple zal de functie niet meteen beschikbaar zijn als de eerste officiële versies van iOS 16 en iPadOS 16 verschijnen. Het zit dan ook nog niet in de beta’s.

#5 Game Center

Game Center krijgt voor het eerst in lange tijd weer wat liefde van Apple. Als je vergeten was dat Game Center nog bestaat, nemen we je dat niet kwalijk. Er gebeurde de afgelopen jaren niet zo veel. In iOS 16, iPadOS 16 en macOS Ventura krijgen we er twee nieuwe functies bij die volgens Apple “later dit jaar” te gebruiken zijn:

SharePlay: Games die multiplayer via Game Center aanbieden kunnen dat vanaf het najaar ook doen met SharePlay. Vanuit een FaceTime-gesprek kun je meteen een multiplayer-potje starten.

Contacten in Game Center: In het adresboek op je iPhone zie je voortaan het Game Center-profiel van je vrienden. Je kunt zien welke games ze spelen en welke prestaties ze hebben gehaald. Of je hierop zit te wachten bij zakelijke contacten is natuurlijk de vraag.

