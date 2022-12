Apple heeft voor watchOS 9 nog wat functies over die op een later moment toegevoegd zouden worden. In watchOS 9.2 zien we een aantal van die functies dan eindelijk terug. Allereerst werkt watchOS 9.2 samen met de nieuwe HomeKit-architectuur update, waardoor het bedienen van accessoires beter zou moeten gaan. Maar interessanter is een nieuwe workoutfunctie, waarmee racen tegen jezelf mogelijk wordt.



watchOS 9.2 beschikbaar

Met de Race Route-functie kun je een wedstrijd tegen jezelf houden. Bij hardloop- en fietsworkouts houdt de Apple Watch de routes bij en geeft de volgende keer dat je dezelfde route doet in real-time feedback over je prestaties. Zo weet je tijdens de workout al of je achterloopt op de vorige keer dat je die route deed of dat je juist voor ligt. Het is daardoor makkelijker om je eigen record te verbreken. Om zo’n workout te starten, tik je bij de desbetreffende workout op de knop met de drie puntjes en kies je voor de Race Route-optie.

De update bevat nog een paar andere kleine verbeteringen, zoals een nieuw algoritme voor kickboksen. De Geluid-app laat je nu weten wanneer geluidsniveau’s op de AirPods Pro en AirPods Max zijn verlaagd en de functie Crashdetectie is verder geoptimaliseerd. Er zijn ook een paar bugs opgelost.

watchOS 9.2 releasenotes

Hier vind je de Nederlandstalige releasenotes:

watchOS 9.2 bevat nieuwe functies, verbeteringen en probleemoplossingen, waaronder: Met ‘Route’ kun je het tegen jezelf opnemen, waarbij je prestaties voor buiten hardlopen, buiten fietsen en buiten rolstoelrijden worden vergeleken met je eerdere work-outs

Nieuw aangepast kickboksalgoritme in de app Work-out voor nauwkeurigere metingen

Weergave van de app Geluid wanneer het niveau van omgevingsgeluid wordt verlaagd is nu beschikbaar met de AirPods Pro (1e generatie) en de AirPods Max bij het gebruik van actieve ruisonderdrukking

Gebruikers van Gezinsconfiguratie kunnen worden uitgenodigd voor de Woning-app, zodat zij HomePod-luidsprekers en slimme woningaccessoires kunnen bedienen en deuren kunnen ontgrendelen met huissleutels in Wallet

Toegankelijkheids­ondersteuning om te visualiseren wanneer de sirene wordt gebruikt op de Apple Watch Ultra

Verbeterde reactietijd en nauwkeurigheid van regelaars voor handgebaren voor AssistiveTouch en Snelle taken

Optimalisaties voor ongelukdetectie op de Apple Watch Ultra, de Apple Watch Series 8 en de Apple Watch SE (2e generatie)

Oplossing voor een probleem dat ertoe kon leiden dat er op de Apple Watch een onjuiste tijd werd weergegeven direct na het sluiten van een wekker in de slaapfocus

Oplossing voor een probleem dat ertoe kon leiden dat mindfulness-sessies werden onderbroken Sommige functies zijn niet in alle landen of regio’s beschikbaar. Ga voor meer informatie naar: https://www.apple.com/nl/watchos/feature-availability/ Raadpleeg voor meer informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple de volgende website: https://support.apple.com/kb/HT201222

watchOS 9.2 downloaden

Om de update uit te voeren, doe je het volgende op de gekoppelde iPhone:

Ga naar Mijn Watch > Algemeen. Tik op Software-update en wacht tot de update is gedownload. Hang de Apple Watch aan de lader en wacht geduldig af tot de update is geïnstalleerd.

Terwijl de Apple Watch aan het updaten is, houd je de gekoppelde iPhone in de buurt om het updateproces niet te verstoren. Het updaten van de Apple Watch kan lang uur duren, dus wees vooral geduldig. Zorg er in ieder geval voor dat de verbinding met de oplader niet verbroken wordt. Om de installatie af te ronden is het vereist om de Apple Watch aan de lader te hangen, dus hou daar rekening mee.

Je kan ook direct updaten via de Apple Watch zelf:

Open de Instellingen-app op de Apple Watch. Ga naar Algemeen > Software-update. Wacht tot de Apple Watch gaat zoeken naar de update. Tik op Downloaden. Na het downloaden leg je de Apple Watch aan de oplader. Het installeren begint automatisch.

Lukt het installeren niet? Voor watchOS installatieproblemen, lees je ons bijbehorende artikel.

