AirPods hebben in iOS 15 zes nieuwe functies gekregen: met een zogeheten conversatie boost kun je mensen beter verstaan en je kunt ook allerlei notificaties laten voorlezen. Daarnaast is het zoeken van AirPods verbeterd.

De meeste nieuwe functies vind je doorgaans op je iPhone, maar ook voor bezitters van AirPods is er een aantal nieuwe functies bij gekomen. Apple heeft met de komst van iOS 15 en tvOS 15 diverse verbeteringen doorgevoerd. Dit zijn de belangrijkste punten:

Niet alle functies werken op alle AirPods-modellen en ook worden niet alle Siri-talen ondersteund. Het is belangrijk dat je AirPods firmware helemaal up-to-date is.



#1 Conversatie boost voor AirPods

Geldt voor: AirPods Pro en AirPods Max

Conversation boost (in het Nederlands Gespreksversterking) is een nieuwe functie voor mensen met gehoorproblemen. Zo kunnen zij beter deelnemen aan een gesprek. Het gebruikt computertechnieken om spraak te versterken. Bovendien zorgt beamforming van de microfoon ervoor dat gesprekken beter worden opgevangen door de oortjes.

Het lijkt misschien gek om een gesprek te voeren met AirPods in, maar zoals je bij de Transparantiemodus gemerkt hebt, kunnen de oortjes stemmen ook helderder en goed verstaanbaar maken. Het werkt ook als je geen muziek luistert en het zal vooral handig zijn een drukke omgeving zoals op een terras of in het openbaar vervoer. Je vindt de optie via de toegankelijkheidsinstellingen van de AirPods Pro en AirPods Max. Vervolgens kun je het op ieder moment activeren via de Horen-knop in het Bedieningspaneel, waar ook Live Luisteren onderdeel van is.

Bekijk ook Gespreksversterking voor AirPods Pro: zo kun je gesprekken beter verstaan Je kunt AirPods Pro gebruiken om iemand beter te verstaan. Het is een nieuwe functie genaamd 'Gespreksversterking'. In deze tip lees je hoe het werkt.

#2 Notificaties en Herinneringen aankondigen via AirPods

Geldt voor: AirPods 2, AirPods Pro, AirPods Max, werkt alleen in Amerikaans Engels

In iOS 14 was het nog zo dat je enkel meldingen van iMessage, Telegram en andere ondersteunende berichten-apps kunt laten voorlezen. Je hoeft dan niet op het scherm te kijken om te weten wie een bericht heeft gestuurd. Vaak leest Siri het bericht ook nog compleet voor (tenzij er heel veel berichten zijn of wanneer ze heel lang zijn). Dit kan handig zijn als je met iemand aan het chatten bent en tussendoor naar de supermarkt moet. Je krijgt dan tijdig te horen dat je knoflook moet meenemen, zonder dat je steeds de chat op het scherm in de gaten moet houden. Het is ook handig tijdens het sporten, als je bijvoorbeeld aan het hardlopen bent.

Sinds iOS 15 kan Siri veel meer meldingen voorlezen als je je oortjes in hebt. Het is echter afhankelijk van de taal. Herinneringen voorlezen kan in alle ondersteunde Siri-talen, zowel op AirPods als op geschikte Beats-oortjes. Maar het voorlezen van al je notificaties is beperkt tot Amerikaans Engels, dus niet in het Nederlands en andere talen. Deze functie heeft te maken met de verbeterde notificaties in iOS 15.

Bekijk ook Op deze 5 manieren verbetert iOS 15 de notificaties op je iPhone In iOS 15 gaan de notificaties op de schop. Er komen nieuwe mogelijkheden voor pushberichten en de meldingen hebben een nieuwe look in iOS 15.

#3 Verbeterd zoeken van AirPods

Geldt voor: AirPods Pro en AirPods Max

AirPods zijn voortaan gemakkelijker terug te vinden. Er is een nieuwe interface om de oortjes te zoeken en de locatie bepalen met Bluetooth werkt ook een stuk beter. De AirPods geven hun locatie door aan het Zoek mijn-netwerk, waarna ze in de gelijknamige app te zien zijn op de kaart. Dit is nauwkeuriger dan voorheen.

Ook krijg je een nabijheidsweergave om nauwkeuriger te zoeken. Je kunt de AirPods laten ‘tjsirpen’, ongeacht of ze in het doosje zitten of niet. Voorheen was het zoeken van AirPods een stuk moeilijker, omdat ze maar weinig geluid maken en alleen te traceren waren als ze uit het doosje lagen.

Het zoekproces lijkt in iOS 15 meer op een AirTag, qua zoekmogelijkheden. Al is het wel iets minder gedetailleerd. Je krijgt een ‘Dichtbij’-aanduiding, geen pijlen om er naartoe te navigeren. De getoonde cirkel wordt groter naarmate je dichterbij komt. Andere mensen kunnen je helpen om via Bluetooth de locatie van je zoekgeraakte AirPods door te geven, simpelweg door er langs te lopen. De locatie wordt dan aan het Zoek mijn-netwerk doorgegeven, zodat jij ook op lange afstand kan zien waar ze zich bevinden.

#4 Waarschuwing bij vergeten AirPods

Geldt voor: AirPods Pro en AirPods Max

Een fijne toevoeging in iOS 15 is dat je een waarschuwing krijgt als je spullen vergeet. Laat je je AirPods op een tafeltje liggen en loop je weg, dan krijg je een melding als je een bepaald aantal meters verwijderd bent. Je hebt dan (hopelijk) nog tijd om snel terug te lopen en je AirPods mee te pakken. Het werkt ook voor iPhones, AirTags en andere spullen die je gemakkelijk ergens laat slingeren. Via de instellingen kun je dit uitschakelen voor locaties waar je vaak bent, bijvoorbeeld thuis.

Het is een van de nieuwe Zoek mijn-functies die in iOS 15 te vinden zijn.

Bekijk ook Zo krijg je een waarschuwing als je je Apple-device vergeet Ben je nogal vergeetachtig, dan kan het handig zijn om gebruik te maken van zogenaamde Separation Alerts. Daarbij krijg je een melding als je je Apple-device ergens achterlaat. Je kunt zelf instellen op welke locaties je gewaarschuwd wilt worden.

#5 Ruimtelijke audio voor Apple TV en Mac

Geldt voor: AirPods Pro en AirPods Max

We hebben er lang op moeten wachten en het is een functie waar we echt blij mee zijn: Ruimtelijke audio (Spatial Audio) in tvOS is eindelijk werkelijkheid! Dit houdt in dat je ook bij het kijken van tv-series op de Apple TV kunt genieten van ruimtelijk geluid. Voorheen werkte het wel bij het kijken van films op de iPhone en iPad, maar gek genoeg nog niet op de Apple TV en Mac.

Met Spatial Audio krijg je een Dolby Atmos-ervaring met geluid dat van alle kanten lijkt te komen, zonder dat je een reeks speakers nodig hebt. Apple Music heeft ook Dolby Atmos-ondersteuning gekregen eerder dit jaar. Je hebt er AirPods Max of AirPods Pro voor nodig.

#6 Ruimtelijke audio voor FaceTime

Geldt voor: AirPods Pro en AirPods Max

Apple heeft Spatial Audio op meer plekken toegevoegd. Het is ook een van de nieuwe FaceTime functies in iOS 15. De functie is vooral interessant bij groepsgespreken. Begint iemand in de linker bovenhoek van je scherm te praten, dan hoor je dit geluid ook meer van die kant komen. Zo lijkt een FaceTime groep toch wat meer op een echte groep.

Bekijk ook Deze 10 verbeteringen in FaceTime in iOS 15 moet je gezien hebben FaceTime heeft in iOS 15 een enorme update gekregen, met heel veel extra handige functies die het videobellen makkelijker en beter maken. In dit overzicht lees je over alle verbeteringen in FaceTime in iOS 15, iPadOS 15 en macOS Monterey. Meer over iOS 15

iOS 15 is de grote update voor de iPhone en iPod touch. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 15, dan vind je in ons artikel het antwoord. De officiële iOS 15 release is 20 september 2021. Lees ons overzicht met de beste iOS 15 functies of check de 50+ iOS 15-ontdekkingen voor nog meer verbeteringen. Ben je er klaar voor? Volg dan ons stappenplan voor het installeren van iOS 15. Voor antwoorden op vragen hebben we een uitgebreide iOS 15 FAQ.