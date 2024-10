Of je nu zelf met het vliegtuig gaat, de vlucht van iemand anders wilt volgen of gewoon gek bent op vliegtuigen: er zijn genoeg redenen om een flighttracker op je iPhone te installeren. In deze gids zetten we de beste voor je op een rijtje. Ga je zelf op reis? Bekijk dan onze lijst met de beste apps voor vluchtinformatie op iPhone en iPad

iCulture adviseert: Flightradar24

Flightradar24 is ongetwijfeld de populairste vluchtenvolger van allemaal. De app is steevast hoog in de ranglijsten in de App Store te vinden, vooral rond het vakantieseizoen. Flightradar24 zit vol met allerlei handige functies zoals Apple Watch-ondersteuning en heeft alle basisfuncties aan boord. Ook zijn er Live Activiteiten beschikbaar. Tegen betaling kun je upgraden naar de premium-versie met nog meer opties.

Je kunt niet alleen een vlucht volgen door het vluchtnummer in te vullen, maar je kun ook de camera van je iPhone naar boven richten om te zien welk vliegtuig er op dat moment over komt gevlogen. Heb je eenmaal een vlucht gevonden, dan is het zelfs mogelijk om via een Google Street View-achtige manier te zien wat de piloot op dat moment ziet. Daarnaast bevat de app informatie over vliegvelden, inclusief vertrektijden en mogelijke vertragingen. Op de Apple Watch-app krijg je snel info over de vluchten bij jou in de buurt.

FlightAware Flight Tracker

Als je op zoek bent naar een gratis alternatief, dan kun je FlightAware eens proberen. De trackingfuncties zijn namelijk helemaal gratis en je betaalt alleen een paar euro om de advertenties te verwijderen. Om FlightAware Flight Tracker te gebruiken dien je het vluchtnummer, staartnummer of de vluchtroute te weten van het vliegtuig dat je wilt volgen. Via pushberichten blijf je op de hoogte van vertrektijden, annuleringen en als de gate verandert. Ook kun je ‘Dichtbij Mij’ gebruiken om een kaart te zien met vluchten bij jou in de buurt. De vliegtuigen bewegen echter niet in real time en moet je handmatig verversen. FlightAware is alleen wel wat traag, al zijn de mogelijkheden wel uitgebreid voor een app waar je niet voor hoeft te betalen.

Plane Finder

Plane Finder doet precies wat je van een app met een dergelijke naam verwacht: vliegtuigen vinden. Op een kaart zie je talloze vliegtuigen vliegen, en als je er een selecteert krijg je er uitgebreide info over te zien. Net zoals Flightradar kun je ook je camera gebruiken om overvliegende vliegtuigen te spotten. Via meldingen kun je een vliegtuig selecteren en houdt de app je op de hoogte als een vliegtuig in de buurt of in de lucht is.

Stel dat je vrienden hebt die naar Rome vliegen en vanmiddag om 16:25 uur aankomen. Via de app kun je dan het vliegverkeer op de route Amsterdam-Rome in de gaten houden en steeds volgen waar de vlucht zich bevindt. Je kunt zelfs bijna realtime zien wanneer de landing wordt ingezet, zodra het vliegtuig hoogte begint te minderen. Plane Finder toont op een kaart welke vliegtuigen in een bepaalde regio boven het luchtruim cirkelen. Tik je erop, dan krijg je vluchtnummer, vertrekplaats en bestemming, vluchtstatus, snelheid, hoogte, richting, vliegtuigtype en -fabrikant en nog veel meer gegevens te zien. Je kunt bij elk vliegtuig aanvullende informatie opvragen, zoals de datum van registratie, model- en serienummer, eerste vlucht en een technische tekening.

Plane Finder is handig voor mensen die familie en vrienden op vakantie willen volgen, afhalers en mensen die gewoon benieuwd zijn naar het vliegverkeer. Fervente vliegtuigspotters kunnen extra kaarten kopen, bijvoorbeeld van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA (via in-app aankoop). Maar die heb je als gewone gebruiker niet nodig.

Plane Finder laat 95% van alle Europese vluchten in real time zien en volgt meer dan 12.000 vluchten tegelijk. De app-reviews louter positief, wat het iets hogere prijskaartje van het premiumpakket meer dan goedmaakt.

App in the Air Update september 2024: Helaas stopt App in the Air ermee. Sinds 19 september 2024 is de app niet meer beschikbaar in de App Store en vanaf 19 oktober 2024 is het niet meer mogelijk om vluchten te tracken. Het is mogelijk om je data te exporteren. Heb je een betaald abonnement, dan kom je mogelijk in aanmerking voor een refund. Op de speciale pagina over het stoppen van App in the Air lees je hier meer over. App in the Air is een vliegapp die meerdere zaken tegelijk aanpakt. Zo kun je er vluchten mee volgen, maar is de app vooral bedoeld als je zelf ook daadwerkelijk gaat vliegen. Na het invoeren van je vlucht doet App in the Air namelijk hard zijn best om je reis zo soepel mogelijk te laten verlopen. Via een slim infoscherm krijg je bijvoorbeeld eerst je gate te zien en als je ingecheckt bent zie je hoe lang het nog duurt totdat je weer gaat landen. Dit infoscherm kun je naar eigen smaak instellen met widgets zoals een checklist voor je bagage en een kaart waarop je het vliegtuig van punt A naar B ziet gaan. In de review van App in the Air zeiden we er het volgende over: “App in the Air scoort goed dus op het gebied van informatie verschaffen over je vlucht en het vliegveld, maar op praktisch vlak schiet de app tekort vergeleken met de officiële apps van vliegtuigmaatschappijen. Zo is er geen mogelijkheid om een boarding pass in de app op te slaan, zodat je dus alsnog een andere app (of een papiertje) nodig hebt voordat je het vliegtuig in kunt.”

Flighty

Deze app heeft Apple’s Design Award 2023 gekregen en dat is geen verrassing wanneer je de app gebruikt. Flighty is erg goed ontworpen en zit vol handige functies. Naast de bekende functies om vluchten te tracken, heeft Flighty ook een sociaal aspect. Je kunt vrienden toevoegen en elkaars vluchten volgen, achievements halen en meer. Voeg je je eigen vlucht toe, dan krijg je meldingen over vertragingen en andere belangrijke informatie.

Meer flighttracker-apps

LiveATC Air Radio (€3,99, iPhone/iPad, iOS 15.0+) – Luister mee met berichten van de verkeerstoren. Handig als er vertraging is en je wilt weten wat er aan de hand is.

Zoek mijn vrienden (Gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 10.0+) – Apple’s officiële app voor het opzoeken van vrienden. Gericht op huidige locatie, niet zozeer op vluchten. Je kunt in ieder geval zien of vrienden al zijn geland op de bestemming.

, iOS 10.0+) – Apple’s officiële app voor het opzoeken van vrienden. Gericht op huidige locatie, niet zozeer op vluchten. Je kunt in ieder geval zien of vrienden al zijn geland op de bestemming. Flight Board: vluchtinformatie (Gratis, iPhone/iPad, iOS 15.0+) – Tip van iCulture-lezer Rob: deze vertrek- en aankomsttijden-app ziet eruit als op het vliegveld. Het is feitelijk geen vluchttracker, maar meer een app om aankomst- en vertrektijden op het vliegveld te bekijken.

Extra: vluchtinformatie in iOS en macOS

Tot slot kijken we naar Apple’s eigen vluchtentracker die standaard op je iPhone, iPad en Mac aanwezig is. Je kunt daarmee vluchtinformatie raadplegen zodra je een vluchtnummer intikt.

Je ziet de actuele vluchtstatus, de geplande route en hoe laat het vliegtuig aankomt. De vluchtstatus kan Op tijd, Vroeg, Vertraagd of Geland zijn. Wil je nauwkeuriger weten hoe laat het vliegtuig opstijgt en landt, dan vind je onderin het scherm de exacte tijden.

Bekijk ook Vluchtinformatie opzoeken in iOS en macOS: zo doe je dat Op de iPhone, iPad en Mac kun je automatisch vluchtnummers laten herkennen, zodat je in een oogopslag de actuele status van een vlucht kunt bekijken. Hoe doe je dat en bij welke maatschappijen werkt het wel en bij welke niet?