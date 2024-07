Deze portemonnee heeft ingebouwde Zoek mijn-tracker (en hij is ook nog oplaadbaar)

ESR is een crowdfundingactie begonnen om een portemonnee met Zoek mijn-functie op de markt te brengen. De benodigde pot met geld is al ruimschoots binnen, maar is het wel zo handig als de tracker standaard al in je portemonnee zit?

Dagelijkse voorwerpen waarbij de technologie al is ingebouwd: je ziet regelmatig voorbeelden voorbijkomen. Zo waren er rugzakken met ingebouwd zonnepaneel, koffers met ingebouwde powerbank en nu ook portemonnees met ingebouwde tracker. Je kunt je afvragen of zo’n aankoop wel verstandig is. Op het moment dat de rugzak nog lang niet is versleten, kan de ingebouwde tech al lang kapot of achterhaald zijn. Toch blijken er heel wat mensen geïnteresseerd in de nieuwste portemonnee van ESR, voorzien van Find My-ondersteuning. De Geo Wallet is verkrijgbaar in zeven kleuren en ziet eruit als een traditionele bifold-portemonnee. Er zit een platte tracker in met oplaadbare batterij.

ESR Geo Wallet op Kickstarter

ESR bracht eerder al deze portemonnee met Find My op de markt, die rond de 40 euro kost. Deze is bedoeld om met MagSafe achterop je iPhone te plakken en biedt maar beperkte ruimte voor maximaal 3 pasjes. Heb je iets meer te verstouwen, dan is de Geo Wallet iets beter geschikt. Via de Zoek mijn-app op de iPhone kun je de locatie van je portemonnee bijna realtime volgen. De batterij van de tracker gaat vijf maanden mee en is met een magnetische oplaadkabel in twee uur weer volledig opgeladen.

Volgens ESR is de ingebouwde tracker een stuk platter dan andere oplossingen, waarbij je een tracker in je portemonnee plaatst. De portemonnee heeft twee venstergleuven voor twee ID-kaarten, vier extra vakken voor bankpasjes en een groter achtervak voor bankbiljetten. Munten passen er niet in, dus die zul je elders moeten opbergen. Wel bevat de portemonnee een blokkeerfunctie voor RFID, zodat je kaarten niet ongemerkt gescand kunnen worden, mocht je daar bang voor zijn.

Vroege vogels doen voor rond de €40 mee aan de Kickstarter-campagne, terwijl je ook voor een bundel van vier portemonees kunt meedoen zodat je de hele familie kunt voorzien van een nieuwe beurs.

Omdat het een Kickstarter-campagne is, heb je geen zekerheid dat het project doorgaat en je krijgt de Geo Wallet ook niet meteen toegestuurd. Je zult tot augustus moeten wachten tot de campagne succesvol is beëindigd en de productie kan starten. Vanaf januari worden de eerste exemplaren verstuurd. Het benodigde kapitaal is al 7x overtekend, dus we kunnen wel spreken van een succesvolle campagne.

Het is grappig om te zien hoe mensen toch weer interesse krijgen in klassieke portemonnees, nadat eerder de magnetische kaarthouders met ruimte voor 2-3 pasjes een opmars maakten. Apple had ook succes met de leren kaarthouders, maar sinds dit materiaal is vervangen door FineWoven lijkt de animo wat voorbij.

Alternatief: Nederlandse Secrid met tracker

We schreven eerder al eens over de Secrid-portemonnees uit Nederland, die je in combinatie met een Chipolo-tracker kunt gebruiken. De bankpasjes stop je dan in de RFID-blokkerende huls terwijl je de tracker in een vakje achterop stopt. Zo kun je je portemonnee terugvinden en tegelijk pasjes en papiergeld meenemen. Er zijn tegenwoordig veel meer platte trackers verkrijgbaar, ook van goedkopere merken zoals eufy. In onze round-up van AirTag-alternatieven vind je er een paar.