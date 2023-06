Vanaf iOS 17 besteedt Apple extra aandacht aan mentale gezondheid, oftewel hoe we ons voelen en hoe we denken. Dit kun je vastleggen in de Gezondheid-app. Daarnaast kun je vragenlijsten invullen om te checken of je risico loopt op een depressie.

Mentale gezondheid en gemoedstoestand in iOS 17

Apple legt in een persbericht uit dat geestelijke gezondheid net zo belangrijk is als lichamelijke gezondheid. Aandacht voor je gemoedstoestand kan een positief effect hebben op je emotionele bewustzijn en veerkracht. Leg je je gevoelens en emoties vast, dan kun je er beter mee omgaan. Het heeft ook een positief effect op je lichaam: je hartslag gaat omlaag en je voelt je lekkerder in je vel. De Gezondheid- en Mindfulness-apps gaan je daarbij helpen.

Hoe kan ik gemoedstoestand vastleggen?

Deze nieuwe functie voor het vastleggen van je gemoedstoestand is te vinden op drie plekken:

Dit is nu te vinden in de beta’s die al getest kunnen worden door ontwikkelaars. Binnenkort kun je als publieke tester aan de slag en pas in het najaar komt de functie beschikbaar voor iedereen met een geschikt device.

Stemmingen en emoties vastleggen: zo werkt het

Je kunt over tijd je emoties en stemmingen bijhouden, zodat je een beter inzicht krijg in je algemene mentale welzijn. Je kiest een gemoedstoestand, die kan variëren van ‘Zeer onaangenaam’ tot ‘Zeer aangenaam’ en geeft met enkele steekwoorden aan hoe je je voelt. Vervolgens geef je één of meer redenen waarom je je zo voelt, bijvoorbeeld door werk, partner, familie, geld, gezondheid en dergelijke. Je kunt dit in een paar seconden vastleggen. Dit levert grafieken op waarmee je het verloop kunt volgen. Heb je even geen iPhone bij de hand, dan kun je je stemming ook vastleggen in de Mindfulness-app op de Apple Watch.

Je kunt aangeven hoe je je op dit moment voelt, of hoe je je gedurende de dag hebt gevoeld. De rapportage over je stemmingen toont vervolgens ook activiteiten zoals workouts en slaap, zodat je kunt nagaan over mogelijk een verband is. Daarnaast zitten er in iOS 17 gestandaardiseerde vragenlijsten waarmee je je risico’s op angst of depressie kunt inschatten.

Zo werkt gemoedstoestand in iOS 17

Zo kun je vastleggen hoe je gemoedstoestand is (let op dat nog niet alle schermen in de beta’s zijn aangepast voor het Nederlands):

Open de Gezondheid-app en ga naar het tabblad Overzicht. Je ziet nu een infoblok ‘Je emoties en stemmingen vastleggen’. Tik op Aan de slag. Kies of je je emoties van dit moment of van de hele dag wil vastleggen. Geef met de schuifknop aan hoe je je voelt, van ‘Zeer onaangenaam’ tot ‘Zeer aangenaam’. Tik op Volgende.

Geef met enkele woorden aan hoe je je voelt, bijvoorbeeld ‘Gespannen’ of ‘Verrast’. Geef aan wat de grootste impact op je gevoelens geeft, bijvoorbeeld ‘Actualiteiten’ en ‘Taken’. Vervolgens kun je herinneringen inschakelen om regelmatig je gemoedstoestand in te vullen.

Eerdere gemoedstoestanden bekijken

Je kunt in de Gezondheid-app zien welke waarden je eerder hebt ingevuld:

Ga in de Gezondheid-app naar het tabblad Gegevens. Tik op Geestelijk welzijn. Je kunt eventuele eerdere gemoedstoestanden bekijken in een grafiek.

Vragenlijst geestelijke gezondheid

Heb je last van piekeren en wil je weten of je hulp moet zoeken voor je angstgevoelens? Of ben je bang dat je last hebt van een depressie? Aan de hand van een vragenlijst kun je nagaan of de klachten ernstig genoeg zijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van beoordelingen die klinieken vaak gebruiken.

Deze vragenlijsten zijn te vinden in de Gezondheid-app en je kunt op elk moment zo’n beoordelingsproces doorlopen. Zo kun je je risiconiveau bepalen, informatiebronnen in je regio vinden of een PDF-bestand aanmaken dat je kunt delen met een arts, psycholoog of andere hulpverlener.

Zo werkt het:

Ga in de Gezondheid-app naar het tabblad Gegevens. Tik op Geestelijke gezondheid. Kies Vragenlijst over geestelijke gezondheid. Vul de vragen in en je krijgt meteen meer inzicht.

Meer over iOS 17

iOS 17 is de grote update voor de iPhone in 2023. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 17, dan vind je in ons artikel de geschikte modellen. De belangrijkste verbeteringen zijn de interactieve widgets, een vernieuwde Telefoon-app met nieuw belscherm, uitgebreidere AirDrop, een nieuwe Stand-by stand als je telefoon horizontaal aan de oplader zit en meer. De verwachte releasedatum van iOS 17 is in september 2023. De meest recente stabiele iOS-versie is iOS 16.5.