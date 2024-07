Eigenlijk lekte de nieuwe Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K vorig jaar al uit toen er op Amazon per ongeluk een nieuwe productafbeelding bij het model uit 2019 werd geplaatst. Daarna bleef het lange tijd stil… totdat een Italiaanse retailer de stoute schoenen aantrok en besloot om de Sync Box 8K alvast in de voorverkoop aan te bieden. De eerste exemplaren worden half september 2024 geleverd. Dat sluit mooi aan bij de gebruikelijke planning van Philips Hue, waarbij nieuwe producten worden onthuld tijdens de IFA-beurs in Berlijn. Ook dit jaar kun je daar begin september weer de nieuwste techproducten bekijken.

Wat kun je met een Sync Box?

De Philips Hue Play HDMI Sync Box is bedoeld om de Philips Hue-verlichting te synchroniseren met de inhoud van je tv-scherm. Dit is enigszins vergelijkbaar met een Philips Ambilight-tv. Als je je HDMI-apparaten zoals spelcomputers of Blu-ray spelers aansluit op de Sync Box, kunnen de Hue-lampen de kleuren van het scherm nabootsen. Er zijn ook dynamische lichteffecten waarbij de verlichting reageert op acties op het scherm. Via de Hue Sync-app kun je de intensiteit en de stijl van de lichteffecten aanpassen aan je voorkeuren. De box heeft vier HDMI-ingangen en één ingang.

Dit is er nieuw bij de Sync Box 8K

Het nieuwe model heeft een aantal verbeteringen. Ten eerste natuurlijk de ondersteuning voor 8K. Daarnaast kun je nu HDMI 2.1 gebruiken op alle vier aansluitingen, waardoor je ook 4K-beelden op 120 Hertz kunt kijken. Bij de huidige Sync Box is dit beperkt tot 60 Hertz. Dit leverde wel eens problemen op bij sommige gameconsoles.

Helaas is er ook een minpunt te zien op de afbeeldingen: de voedingseenheid heeft maar één aansluiting in plaats van drie. Dit betekent dat je niet langer de Sync Box samen met twee Hue Play Lightbars kunt aansluiten op één stopcontact.

Het nieuwe model ziet er in grote lijnen hetzelfde uit als de eerdere Sync Box uit 2019, maar is te herkennen aan de belijning op de bovenkant. Hij gaat voor rond de €269,99 euro in de verkoop en dat komt overeen met de adviesprijs van het huidige model, al is de werkelijke winkelprijs gaandeweg wel iets gedaald.