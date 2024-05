Apple heeft een kleine tussentijdse update uitgebracht. In iOS 17.5.1 zitten vooral bugfixes en er wordt een gênant probleem opgelost, waardoor gewiste foto's opeens weer terug konden keren. Ook voor de iPad is er een soortgelijke update. Alles over deze nieuwe iOS-versies lees je hier.

Een bug in iOS 17.5 en iPadOS 17.5 zorgde ervoor dat foto’s die jaren geleden waren verwijderd, opeens terugkeerden. Veel mensen vroegen zich af hoe dit kan: als je foto’s verwijdert zijn ze toch (eventueel na een paar dagen) voorgoed weg? Dat bleek niet het geval. Als de opslagruimte in de tussentijd niet is overschreven, is het mogelijk dat ze door een corrupt geraakte database toch weer verschijnen. Dat is precies wat er gebeurde en wat bij sommige mensen de angst opriep dat Apple stiekem toch allerlei privédata bewaart. Apple is er zelf blijkbaar ook van geschrokken en heeft nu snel een bugfix-update uitgebracht met buildnummer 21F90.

De nieuwste iOS-update wordt momenteel uitgerold. Het kan daardoor even duren voordat jij de updates daadwerkelijk ziet. Meestal stelt Apple updates uit vanaf 19:00 Nederlandse tijd beschikbaar. Het heeft geen zin om in de reacties te melden dat je de update nog niet ziet. Zie ook ons artikel over iOS-installatieproblemen.

iOS 17.5.1 beschikbaar

Er is geen betaronde voor iOS 17.5.1 geweest, aangezien iOS 17.5 nog maar een week geleden is verschenen. Daarin was het voor het eerst mogelijk om apps direct via een website te installeren, als je EU-burger bent. Ook voegde Apple hierin waarschuwingen voor ongewenste Bluetooth-trackers van derden toe. Helaas bracht de update ook een onverwachte verrassing: het terugkeren van reeds gewiste foto’s. Dat probleem moet nu zijn opgelost.

Lees ook ons overzicht van nieuwe functies van iOS 17.5.

Releasenotes iOS 17.5.1

Dit zijn de releasenotes van iOS 17.5.1:

This update provides important bug fixes and addresses a rare issue where photos that experienced database corruption could reappear in the Photos library even if they were deleted.

iOS 17.5.1 downloaden

Om iOS 17.5.1 te downloaden, doe je het volgende:

Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via je computer. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac en open de Finder (of iTunes in macOS Mojave of ouder). Windows-gebruikers openen iTunes. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Gebruikte je een testversie en wil je geen beta’s meer ontvangen? Vergeet je niet af te melden voor het betaprogramma mocht je geen beta meer willen draaien.

Waarom zie ik de update (nog) niet?

Het kan soms even duren voordat jij de update op jouw toestel te zien krijgt. Dat heeft ermee te maken dat Apple deze updates gefaseerd uitrolt. Hoe dit zit lees je in dit artikel: Dit is waarom het langer duurt voordat iOS-updates automatisch geïnstalleerd worden. Als het na een tijdje nog niet lukt om iOS te updaten, lees dan ons artikel over iOS-installatieproblemen.