In tvOS 15 voegt Apple een aantal nieuwe functies toe: van verbeteringen in de interface tot het beter samenwerken met AirPods, HomePods en andere HomeKit-accessoires. In deze round-up hebben we de beste tvOS 15 functies voor je verzameld.

tvOS 15 kreeg maar weinig aandacht van Apple tijdens de WWDC 2021, maar de update biedt toch een aantal interessante verbeteringen. Die nieuwe functies in tvOS 15 hebben vooral te maken met de verbeteringen bij andere apparaten, zoals AirPods. Voor veel van de verbeteringen heb je dan ook iOS 15 en de andere nieuwe softwareversies nodig, maar een aantal functies merk je ook meteen zodra je de update later dit jaar installeert. Dit zijn onze favoriete functies van tvOS 15.

#1 Verbeteringen voor HomeKit-camera’s

Als je een HomeKit-camera in huis hebt hangen, weet je misschien wel dat je deze kan bekijken op je Apple TV. In het Bedieningspaneel verschijnt je favoriete camera en ook met Siri kun je deze opvragen. Maar in tvOS 15 voert Apple nog wat handigs toe als je meerdere HomeKit-camera’s hebt. Je kan namelijk tot vier streams tegelijk bekijken en meteen vanuit de livestream een scene starten of accessoire bedienen. Je kan bovendien meldingen instellen, zodat je een waarschuwing rechtsboven in beeld krijgt (met camerabeelden) zodra er een mens, dier, voertuig of pakketje (nieuw!) door je camera gezien wordt.

#2 Beter samenwerken met AirPods

In tvOS 15 werken je AirPods ook weer een stukje beter met de Apple TV. De grootste verbetering is ondersteuning voor Spatial Audio in combinatie met de AirPods Max en AirPods Pro. Als je naar films of series kijkt op je Apple TV met deze AirPods aangesloten, profiteer je van ruimtelijke audio. Het lijkt dan meer alsof je er zelf middenin zit, waarbij het geluid van meerdere kanten komt. Dit is een veelgevraagde functie door AirPods-gebruikers, die nu dus eindelijk ingewilligd wordt.

Een andere verbetering is dat het wisselen naar de Apple TV makkelijker gaat. Als een Apple TV een setje AirPods in de buurt herkent, verschijnt er rechtsboven in het scherm een melding. Met een druk op de knop op de afstandsbediening, maakt de Apple TV verbinding met de AirPods.

#3 HomePod-verbeteringen

Mocht je een gelukkige Apple-fan met een HomePod zijn, dan profiteer je in tvOS 15 van een aantal verbeteringen. Allereerst kun je op de Apple TV 4K straks een stereopaar van HomePod mini als standaard speakers instellen. Dat werkt nu alleen nog met de grote HomePod, maar vanaf tvOS 15 zijn ook de kleinere speakers geschikt. Ook nieuw is dat je met Siri op de HomePod je Apple TV kan bedienen. Je zegt bijvoorbeeld tegen de HomePod “Hey Siri, play Ted Lasso”, waarna de Apple TV aan springt en de nieuwste aflevering voor je afspeelt. Of dit ook werkt met content van andere diensten, is nog niet helemaal duidelijk.

#4 Inloggen met Face ID en Touch ID

Inloggen in apps kan nu een stuk sneller. Op de Apple TV verschijnt bij geschikte apps nu een melding dat je een iPhone of iPad in de buurt kan gebruiken. Vervolgens verschijnt daar een melding, waarna je via Face ID of Touch ID kan inloggen met je gegevens. Normaal ging dit via het Apple TV-toetsenbord op de iPhone, maar met deze nieuwe implementatie gaat het net even wat soepeler en eleganter.

#5 Vernieuwde videospeler

De standaard videospeler heeft een kleine visuele make-over gekregen. De titel van de video verschijnt nu onderaan het scherm, meteen boven de tijdbalk. Knoppen voor ondertiteling, audio en picture-in-picture verschijnen rechtsonder op het scherm, eveneens vlak boven de tijdbalk. Normaal gesproken krijg je deze instellingen in beeld door op de Siri Remote tijdens het kijken van boven naar beneden te vegen, maar nu zie je het meteen zodra je pauzeert of op de Siri Remote drukt. Deze verbetering geldt alleen voor de standaard tvOS-speler en dus niet voor bijvoorbeeld die van Ziggo.

#6 Nieuwe gamecontroller-instelling in Bedieningspaneel

In het Bedieningspaneel van de Apple TV vinden we een nieuwe knop voor de gamecontrollers. Met de nieuwe knop helemaal onderaan kun je meteen verbinding maken met een van de eerder gekoppelde gamecontrollers. Vanuit dit scherm kun je ook meteen een nieuwe controller koppelen. Als je dus je Apple TV opstart om een spelletje te spelen, kun je vanuit dit scherm meteen een controller gebruiken.

#7 Gedeeld met jou

In iMessage op de iPhone en iPad is een nieuwe functie genaamd Gedeeld met jou. Als iemand in een gesprek een link deelt, wordt deze link ook opgeslagen in de overeenkomstige app. Denk bijvoorbeeld aan het delen van een podcast, waarna deze ook in de Podcasts-app verschijnt in een apart kopje. Op de Apple TV werkt dit met de TV-app. Als iemand dus een link naar jou stuurt van een nieuwe film of serie op Apple TV+, zie je deze terug in de TV-app op je Apple TV. Dat komt vooral van pas als je de serie liever op het grote scherm wil bekijken.

#8 Werkt met SharePlay

SharePlay in FaceTime is gloednieuw in iOS 15. Met deze functie kun je tijdens het FaceTimen je scherm delen, films of series samen kijken of met je gesprekspartner naar muziek luisteren. Op de Apple TV werkt SharePlay ook samen met je iPhone. In het Bedieningspaneel op de Apple TV is een nieuwe knop voor SharePlay toegevoegd, zodat je content die je deelt vanaf je iPhone of iPad via FaceTime makkelijk over kan zetten op je Apple TV. Je kijkt dus een film of serie helemaal synchroon op je Apple TV, terwijl je gebruikmaakt van FaceTime op je iPhone.

Bekijk ook Samen kijken en luisteren met FaceTime SharePlay Apple heeft in iOS 15 allerlei functies toegevoegd waarmee je op afstand toch samen kunt zijn. SharePlay is een goed voorbeeld daarvan: hiermee kun je samen naar films kijken, muziek luisteren en je scherm delen.

#9 Suggesties in TV-app

In de TV-app krijg je ook suggesties voor films en series op basis van waar je naar gekeken hebt. In tvOS 15 verbetert Apple deze functie, doordat je nu ook content kan zien die passen bij alle smaken en voorkeuren van gebruikers van de Apple TV. In het nieuwe menu in de TV-app kan je aangeven welke gebruikers meegenomen moeten worden in de suggesties. Als je bijvoorbeeld met het hele gezin iets wil kijken, kun je in de TV-app iedereen aanvinken waar je een profiel van toegevoegd hebt.

#10 Nieuwe screensavers

Apple gaat ook weer eens nieuwe screensavers toevoegen aan de Apple TV, nadat ze afgelopen jaar een versie overgeslagen hebben. We weten nog niet precies welk thema Apple gekozen heeft, maar van de ene screensaver die we gezien hebben gaat het om en berglandschap. Het is ook goed mogelijk dat Apple voor elk thema nieuwe screensavers in petto heeft. Momenteel zien we de nieuwe screensavers zelf nog niet, maar het is in ieder geval iets om naar uit te kijken.

Meer over tvOS 15

tvOS 15 is de grote update voor de Apple TV. De update verschijnt voor zowel de Apple TV HD als de Apple TV 4K (2017 en 2021). We verwachten de officiële tvOS 15 release in de loop van september/oktober 2021. Ontdek wat er nog meer is aangekondigd tijdens de keynote in onze WWDC 2021 samenvatting!