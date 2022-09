Staat je muziek te luid of juist te zacht? Dan kun je gemakkelijk het geluidsvolume op de AirPods aanpassen. Het kan op verschillende manieren en in deze tip lopen we ze met je langs.

Op de AirPods heb je meerdere opties om het geluidsvolume aan te passen: met je stem, via een aangesloten apparaat of op de AirPods zelf. Welke mogelijkheden je hebt is afhankelijk van de generatie AirPods (Pro). Veruit de snelste manier is om de volumeknoppen van de iPhone te gebruiken, als je op die manier aan het luisteren bent.

Geluidsvolume AirPods aanpassen met Siri

Met alle AirPods-modellen en -generaties kun je het geluidsvolume aanpassen door het aan Siri te vragen. Het activeren van Siri kan op drie manieren:

Je kunt in de AirPods-instellingen zelf aangeven wat er bij het tikken of knijpen van de stokjes moet gebeuren. Zo kun je op de AirPods Pro door te knijpen de ruisbeheersing in- en uitschakelen, maar je kunt de druksensoren ook zodanig instellen dat je er Siri mee activeert.

Om de instellingen van je AirPods te regelen stop je de oordopjes in je oor en blader je naar Instellingen > Bluetooth. Tik vervolgens op de blauwe ‘i’ en geef aan welke actie je aan de tik- of drukactie wilt koppelen.

Je kunt bijvoorbeeld zeggen: “Zet het volume harder” of “Zet het geluid zachter” terwijl je een muzieknummer speelt. Ook kun je het specifieker maken door te zeggen: “Zet de muziek 20% harder”. Na verloop van tijd kom je er vanzelf achter wel geluidsvolume voor jou prettig is. Wil je Hé Siri gebruiken, dan zeg je dit voordat je het commando geeft.

Geluidsvolume van AirPods aanpassen door te vegen

Heb je de AirPods Pro 2022 met aanraakgevoelig steeltje, dan kun je ook de swipe control gebruiken om het volume aan te passen. Hiervoor moet je vegen over het steeltje. Het kan in het begin wat oefening vergen om dit goed voor elkaar te krijgen.

Zo pas je het volume aan:

Stop de AirPods in je oren en luister naar muziek. Veeg met je vinger op of neer over de druksensor. Dit is het pilvormige deukje aan de zijkant. Je hoort een zacht klikje om te bevestigen dat je het volume aanpast.

Geluidsvolume aanpassen op de AirPods Max

Bij de AirPods Max draai je tijdens het luisteren van muziek aan de Digital Crown om het geluidsvolume aan te passen. Je kunt ook een van de andere methoden gebruiken die we verderop bespreken, zoals via de iPhone. Houd je de Digital Crown ingedrukt, dan activeer je Siri en kun je met een spraakopdracht vragen om het geluid harder of zachter te zetten.

Geluidsvolume aanpassen op een gekoppeld apparaat

Behalve op de AirPods zelf kun je de geluidssterkte ook regelen via het apparaat waarop je muziek aan het luisteren bent. Dit zal meestal een iPhone zijn, maar het kan ook een iPad, Apple Watch of Mac zijn. Hieronder leggen we het per type apparaat uit.

AirPods volume aanpassen op de iPhone en iPad

Op de iPhone en iPad kun je het geluidsniveau van de AirPods aanpassen met de volumeknoppen aan de zijkant. Dit werkt alleen als de AirPods zijn verbonden en er geluid op wordt afgespeeld. Je iPhone hoeft niet ontgrendeld te zijn. Luister je muziek via een specifieke app, zoals Spotify, dan vind je daarin ook knoppen om het geluidsvolume aan te passen.

Je kunt ook het Bedieningspaneel op de iPhone openen en vervolgens de schuifbalk verplaatsen. De bedieningsknoppen voor muziek kunnen ook zichtbaar zijn op het toegangsscherm of in het Dynamic Island. in dat geval tik je erop en pas je met de schuifknop het volume aan. Vaak is het echter sneller om gewoon de fysieke volumeknoppen aan de zijkant van je toestel te gebruiken.

AirPods volume aanpassen op de Apple Watch

Heb je een Apple Watch, dan pas je gemakkelijk het geluidsvolume aan op de AirPods. Als je muziek afspeelt via de Apple Watch zie je op het scherm de knoppen voor muziekbediening. Je ziet hier ook een klein volume-icoon. Door aan de Digital Crown te draaien pas je het volume aan. Er verschijnt dan een groene indicator voor het geluidsvolume.

AirPods volume aanpassen op de Mac

Bij het luisteren van muziek via de Mac kun je het geluidsvolume aanpassen met de knoppen op het toetsenbord, of door in de menubalk op het volume-icoon te klikken. Is er geen volumeknop in jouw menubalk zichtbaar, dan kun je het activeren in de Systeeminstellingen bij Geluid. Zorg dat het vinkje bij Toon ‘Geluid’ in menubalk actief is.